В Минске начались задержания участников протестной акции Материал редакции
В центре города замечена бронетехника.
27 сентября в Минске началась очередная протестная акция. По сообщениям СМИ, людей задерживают на прилегающих к проспекту Независимости улицах.
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержаний, не уточняя числа задержанных.
Кроме того, оператор А1 сообщил о «снижении пропускной способности» мобильного интернета
Акции протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже больше месяца.
Снова 20% клонируются в 4 раза и выходят. Ну что за люди
Дайте деду доворовать что осталось...
Приличный космос
Ты бот?
Куда уйдет? Щас самое главное страну сохранить.
В Минске начались задержания
День сурка какой-то. Белорусам лучи добра и поддержки.