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Ольга Жигулина
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В Минске начались задержания участников протестной акции Материал редакции

В центре города замечена бронетехника.

13 комментариев
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27 сентября в Минске началась очередная протестная акция. По сообщениям СМИ, людей задерживают на прилегающих к проспекту Независимости улицах.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержаний, не уточняя числа задержанных.

Кроме того, оператор А1 сообщил о «снижении пропускной способности» мобильного интернета

Акции протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже больше месяца.

#новости #беларусь #белоруссия

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13 комментариев
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Ze Katze

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Снова 20% клонируются в 4 раза и выходят. Ну что за люди
Дайте деду доворовать что осталось... 

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Litnikov Danil

4

80% поддержки они такие, да

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Половый мангал

–4

Уже похуй. Позовите, когда Лукашенко уйдет

Ответить

Приличный космос

Половый
0

Ты бот?

Ответить

Litnikov Danil

Приличный
3

Это ж Орлов

Ответить

Добровольный крюк

Приличный
0

Добавь его в чс, чтобы не видеть.

Ответить

Владимир Филатов

Половый
0

Ладно, лишь бы ты не рвался ;)

Ответить

YeezySpace

Половый
–2

Куда уйдет? Щас самое главное страну сохранить.

Ответить

Отчаянный Паша

YeezySpace
0

После того, как сохранит

Ответить

Nikita Zubkov

YeezySpace
0

Я сохранил в облако, пусть уходит

Ответить

Антон Лисин

1

Подзаебали уже такие новости 

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Анархо Турист

0

Всех узурпаторов власти в отставку и под суд

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Nikita Zubkov

0

 В Минске начались задержания

День сурка какой-то. Белорусам лучи добра и поддержки.

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