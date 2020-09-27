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Ольга Жигулина
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Парламент Азербайджана объявил военное положение в некоторых городах и районах страны Материал редакции

В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых других городах введут комендантский час.

68 комментариев
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27 сентября парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения в ряде городов и районов страны, сообщает ТАСС.

Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявили власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Азербайджан начал операцию, которую назвал ответом на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

#новости #происшествия

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68 комментариев
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Владимир

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Али Зейналлы

–28

Сегодня 20% территории Азербайджана оккупировано Арменией. Международное сообщество признает территориальный суверенитет Азербайджана и осуждает военную оккупацию Азербайджана Арменией. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874, 884) и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A.RES / 62/243 требовали немедленного, полного и безоговорочного ухода Армении с территории Азербайджана, но безрезультатно.

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Временной рак

Али
31

А почему НАРОД БЛЯДЬ КАРАБАХСКИЙ НИХУЯ НЕ СПРАШИВАЮТ?
ТАМ АРМЯН КУДА БОЛЬШЕ ЧЕМ АЗЕРОВ
И ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ ЗА СТОЛОМ, А НЕ С АВТОМАТОМ В РУКАХ

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Mikhail Efremov

Временной
5

Так он же написал, что ген асамблея постановила. Словами не получается, походу. (я нейтральный слушатель, в ситуации не шарю, ни за кого не топлю) 

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Али Зейналлы

Временной
0

Это как с Крымом должно решаться? Нелегитимный референдум замутить, а не на международное право основываться.

Ответить

Євген Аврамов

Временной
–1

Карабахский народ? Скажи что-нибудь на карабахском. Есть армяне, которые в Азербайджане замутили днр. Не нравится в Азербайджане - пусть едут в Армению.

Ответить

Akman X

Временной
–3

Какой народ? Оттуда изгнаны все коренные азербайджанцы.

Ответить

Arthur Ghazaryan

Али
11
Ответить

AZP

Arthur
9

Этими резолюциями ООН все давно подтираются. 

Ответить

Tural M

AZP
0

ты не прав, ведь еще не закончились "глубокие, серьезные, неподдельные" озабоченности, вот тогда к резолюциям перейдут)

Ответить

Євген Аврамов

AZP
–2

Чем вы, русские, очень сильно гордитесь. И армян научили, молодцы. Нигилизм и болткладизм.

Ответить

Kristofer Robin

Євген
–1

азеры хуже свиней

Ответить

Ян Жабин

Kristof…
2

О, а вот и нацик порвался. @Вахтёр, it's your work.

Ответить

Личный пистолет

Ян
0

Ну только тогда пусть и этого усмирят
https://tjournal.ru/news/217078-parlament-azerbaydzhana-obyavil-voennoe-polozhenie-v-nekotoryh-gorodah-i-rayonah-strany?comment=4188047

Ответить

Миржан Досымбаев

Arthur
0

самая бесполезная организация в галактике 

Ответить

Аркадий Иванов

Али
10

Ну и как там в Баку? Войну поддерживаем?

Ответить

Али Зейналлы

Аркадий
–10

Ну как там в Армении? Карабах вроде независим, но мобилизация в Армении. Странно....

Ответить

Kristofer Robin

Али
–1

азеры хуже свиней

Ответить

Поразительный паук например

Али
7

Во всех этих стычках вокруг непризнанных и спорных территорий у каждого своя правда. Но однозначно неправ тот кто первый стреляет. Договориться можно обо всём было бы желание. Но увы никто не хочет слушать оппонента: «йа праффф! моя террритория!». А в итоге территория становится территорией нищеты, бандитизма и разрухи. Охуенное достижение! Молодцы, ребята!

Ответить

chachalava

Али
4

Надеюсь армяне дадут вам пизды

Ответить

Поразительный паук например

chachalava
0

Не забывай, что вместе с «армяне дадут вам пизды» армяне привезут домой пачку гробов. Так что лучше понадейся что обоим хватит мозгов прекратить стрелять.

Ответить

Zeynal Verdiyev

chachalava
–2

Пашинян жену уже отправил, если ты про это. 

Ответить

Денис Исаев

Али
1

Сейчас так можно накинуть за лезгинские территории на территории Азербайджана и как вы им здорово оглы и кизы в паспорта вписываете.

Ответить

Али Зейналлы

Денис
–3

Вам международное право о чём-то говорит? Правовые решения, без оккупаций и аннексий?

Ответить

Zeynal Verdiyev

Денис
–4

щас мы русским обвинять людей что они в паспорте прописывают у кого-то. и не трогайте лезгин. они хорошо живут там где живут. 

Ответить

ouxen

Али
0

Пох

Ответить

Tural M

Али
0

Елизаветпольская губерния, цыц!

Ответить

Дмитрий Дмитриев

13

Ща в Москве будут друг другу ебла еще бить и громить магазины друг друга.

Ответить

Неясный дебаркадер

Дмитрий
6

А страдать будет по традиции русня

Ответить

ouxen

Дмитрий
–1

Заебок

Ответить

Дмитрий Дмитриев

ouxen
3

Не заебок, мне под окнами такая хуйня не нужна.

Ответить

ouxen

Дмитрий
–1

Их всех нужно департировать

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
2

За Тесака или за второй карантин?

Ответить

Bobby HaveFun

–4

А 2020 не сдается 

Ответить

HL3 confirmed

Bobby
27

как и комментаторы с этой заебавшей шуткой 

Ответить

Uwe Strich

HL3
1

Сказал Габен с подтверждением в нике (хотя да - таки Alyx мем «убила»)

Ответить

ouxen

HL3
0

Это даже на шутку не тянет

Ответить

Bobby HaveFun

HL3
–3

Таков принцип 2020, увы. 

Ответить

Антон Лисин

0

Ну пиздец. Только в Баку хотел съездить. 

Ответить

Арсений Томилов

Антон
3

Зачем

Ответить

Василий

Арсений
10

Там тепло и вкусно

Ответить

Антон Лисин

Арсений
0

Поесть вкусной еды. Насладиться красивым городом.

Ответить

ouxen

Антон
0

Пожри и насладить там, где сейчас

Ответить

Tural M

Антон
0

а в чем проблема? Баку далеко от мест боевых действий и там нет военного положения

Ответить

Половый мангал

–2

Зачем Иосиф Джугашвили рисовал ебанутые границы??? Чтобы «разделять и властвовать»?

Ответить

Личный пистолет

Половый
2

Ещё Ленин, вродь
Решение карабахского вопроса в пользу Армении было подтверждено постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 3 июня 1921 года, однако окончательное решение было принято пленумом Кавбюро ЦК РКП(б), состоявшимся 5 июля того же года — «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию»> Это вызвало недовольство армян, которые на тот момент составляли 94 % населения области> Существует мнение, что включение в состав советского Азербайджана региона, подавляющее большинство населения которого составляли армяне, могло быть обусловлено желанием большевистского руководства Советской России обеспечить политическое сближение с кемалистской Турцией

Ответить

Zero-one-one

Личный
0

В тоталитарной Украине разве не запрещён Ленин? 

Ответить

Личный пистолет

Zero-one-one
5

Пишу его имя, страшно, боюсь, что приедет СБУ

Ответить

Zero-one-one

Личный
1

Бойся, бойся. 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Личный
–1

вам не мешает слово "оставить"? но факт остается фактом, в ссср территория была у Азербайджана, так и должно быть. ну если вы не крымнашист

Ответить

Личный пистолет

Zeynal
2

Не смущает, потому что советская власть разделила. 
Дальше одной строчки читать сложно? Советская власть устроила такую дележку, чтоб подмастить туркам.

Можно посмотреть историю
С образованием в IV веке до н. э. Армянского царства Ервандидов территория современного Нагорного Карабаха вошла в его состав. В начале II в. до н. э. она была присоединена к Великой Армении и в течение около шести столетий составляла часть провинции Арцах. В конце IV в. н. э., во время раздела Армении, эта территория была включена Персией в состав её вассального государства[7] — Кавказской Албании[8]. С середины VII века до конца IX века — под арабским владычеством[9]. В IX—XVI веках — часть армянского феодального княжества Хачен. С начала XVII до середины XVIII века Нагорный Карабах находится под властью союза армянских меликств Хамсы. Во второй половине XVIII века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением вошёл в Карабахское ханство, а в 1813 году в составе Карабахского ханства по Гюлистанскому мирному договору — в Российскую империю

Ответить

Zeynal Verdiyev

Личный
–3

ваши отсылки к истории меня мало интересуют. мало ли что у вас там написано. я про территориальную состовляющую советского азербайджана. никто его менять не собирается

Ответить

Личный пистолет

Zeynal
2

Ха-ха-ха. Советского Азербайджана нет. Как и советского союза.
Изначально российская империя и потом СССР угождали туркам. Территория нагорного Карабаха была на 94 % из армян.

в 2002 году Гейдар Алиев подтвердил в одном из интервью, что, занимая пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана (1969—1982), он проводил политику, направленную на изменение демографического баланса в регионе в пользу азербайджанцев

О чем вообще спор?

Ответить

Zeynal Verdiyev

Личный
0

а, понятно) нет значит и дела дел

Ответить

Личный пистолет

Zeynal
0

Ну, если читать весь текст не можешь, то действительно не поспоришь.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Личный
0

ты серьезно заявляешь что нет советского азербайджана, как мне с тобой спорить? 

Ответить

Личный пистолет

Zeynal
1

@Дмитрий Орлов тут советский Азербаджан 

Ответить

Zero-one-one

Половый
0

Ты поехал? 

Ответить

Половый мангал

Zero-one-one
1

В Магадан

Ответить

Zero-one-one

Половый
0

Лучше на родину Иосифа Джугашвили! 

Ответить

Tural M

Половый
0

чтобы по их границам потом бывшая РИ развалилась)

Ответить

Люц Шнайдер

2

Есть там какой-нибудь местный канал в телеграм, где оперативно можно посмотреть видосы с гигантскими вотермарками?

Ответить

Давид Кува

–4

*комментприй про 2020*

Ответить

HL3 confirmed

Давид
–3

комментарий про комментарий про 2020

Ответить

Danil Oputin

1

Что блять не так с этим ебаным годом?

Ответить

clear sky

1

Вспомнил старый анекдот: нашли армянин азербайджанец и карабаховец джинна. Как обычно: три желания. Армянин говорит - пусть исчезнут все азербайджанцы! Азербайджанец говорит пусть исчезнут все армяне! И ушли. Карабаховец спрашивает джинна - ты исполнил их желания? Джинн: да. - И теперь нет ни армян, ни азербайджанцев? Джинн: нет их. - Тогда дай мне бутылку шампанского!

Ответить

Dima Spiridonov

0

Нетфликс не успел снять фильмов под вторую волну, но хоть тут контентыч будет

Ответить

несу разные вещи

–1

Понятно⚡

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