Парламент Азербайджана объявил военное положение в некоторых городах и районах страны Материал редакции
В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых других городах введут комендантский час.
27 сентября парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения в ряде городов и районов страны, сообщает ТАСС.
Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявили власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Азербайджан начал операцию, которую назвал ответом на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и гражданские лица.
Сегодня 20% территории Азербайджана оккупировано Арменией. Международное сообщество признает территориальный суверенитет Азербайджана и осуждает военную оккупацию Азербайджана Арменией. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874, 884) и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A.RES / 62/243 требовали немедленного, полного и безоговорочного ухода Армении с территории Азербайджана, но безрезультатно.
Временной рак
А почему НАРОД БЛЯДЬ КАРАБАХСКИЙ НИХУЯ НЕ СПРАШИВАЮТ?
ТАМ АРМЯН КУДА БОЛЬШЕ ЧЕМ АЗЕРОВ
И ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ ЗА СТОЛОМ, А НЕ С АВТОМАТОМ В РУКАХ
Так он же написал, что ген асамблея постановила. Словами не получается, походу. (я нейтральный слушатель, в ситуации не шарю, ни за кого не топлю)
Это как с Крымом должно решаться? Нелегитимный референдум замутить, а не на международное право основываться.
Карабахский народ? Скажи что-нибудь на карабахском. Есть армяне, которые в Азербайджане замутили днр. Не нравится в Азербайджане - пусть едут в Армению.
Чем вы, русские, очень сильно гордитесь. И армян научили, молодцы. Нигилизм и болткладизм.
азеры хуже свиней
Личный пистолет
Ну только тогда пусть и этого усмирят
https://tjournal.ru/news/217078-parlament-azerbaydzhana-obyavil-voennoe-polozhenie-v-nekotoryh-gorodah-i-rayonah-strany?comment=4188047
Ну и как там в Баку? Войну поддерживаем?
Ну как там в Армении? Карабах вроде независим, но мобилизация в Армении. Странно....
Поразительный паук например
Во всех этих стычках вокруг непризнанных и спорных территорий у каждого своя правда. Но однозначно неправ тот кто первый стреляет. Договориться можно обо всём было бы желание. Но увы никто не хочет слушать оппонента: «йа праффф! моя террритория!». А в итоге территория становится территорией нищеты, бандитизма и разрухи. Охуенное достижение! Молодцы, ребята!
Надеюсь армяне дадут вам пизды
Поразительный паук например
Не забывай, что вместе с «армяне дадут вам пизды» армяне привезут домой пачку гробов. Так что лучше понадейся что обоим хватит мозгов прекратить стрелять.
Сейчас так можно накинуть за лезгинские территории на территории Азербайджана и как вы им здорово оглы и кизы в паспорта вписываете.
Вам международное право о чём-то говорит? Правовые решения, без оккупаций и аннексий?
щас мы русским обвинять людей что они в паспорте прописывают у кого-то. и не трогайте лезгин. они хорошо живут там где живут.
Ща в Москве будут друг другу ебла еще бить и громить магазины друг друга.
Не заебок, мне под окнами такая хуйня не нужна.
А 2020 не сдается
как и комментаторы с этой заебавшей шуткой
Ну пиздец. Только в Баку хотел съездить.
Зачем
Личный пистолет
Ещё Ленин, вродь
Решение карабахского вопроса в пользу Армении было подтверждено постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 3 июня 1921 года, однако окончательное решение было принято пленумом Кавбюро ЦК РКП(б), состоявшимся 5 июля того же года — «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию»> Это вызвало недовольство армян, которые на тот момент составляли 94 % населения области> Существует мнение, что включение в состав советского Азербайджана региона, подавляющее большинство населения которого составляли армяне, могло быть обусловлено желанием большевистского руководства Советской России обеспечить политическое сближение с кемалистской Турцией
В тоталитарной Украине разве не запрещён Ленин?
Личный пистолет
Пишу его имя, страшно, боюсь, что приедет СБУ
вам не мешает слово "оставить"? но факт остается фактом, в ссср территория была у Азербайджана, так и должно быть. ну если вы не крымнашист
Не смущает, потому что советская власть разделила.
Дальше одной строчки читать сложно? Советская власть устроила такую дележку, чтоб подмастить туркам.
Можно посмотреть историю
С образованием в IV веке до н. э. Армянского царства Ервандидов территория современного Нагорного Карабаха вошла в его состав. В начале II в. до н. э. она была присоединена к Великой Армении и в течение около шести столетий составляла часть провинции Арцах. В конце IV в. н. э., во время раздела Армении, эта территория была включена Персией в состав её вассального государства[7] — Кавказской Албании[8]. С середины VII века до конца IX века — под арабским владычеством[9]. В IX—XVI веках — часть армянского феодального княжества Хачен. С начала XVII до середины XVIII века Нагорный Карабах находится под властью союза армянских меликств Хамсы. Во второй половине XVIII века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением вошёл в Карабахское ханство, а в 1813 году в составе Карабахского ханства по Гюлистанскому мирному договору — в Российскую империю
ваши отсылки к истории меня мало интересуют. мало ли что у вас там написано. я про территориальную состовляющую советского азербайджана. никто его менять не собирается
Ха-ха-ха. Советского Азербайджана нет. Как и советского союза.
Изначально российская империя и потом СССР угождали туркам. Территория нагорного Карабаха была на 94 % из армян.
в 2002 году Гейдар Алиев подтвердил в одном из интервью, что, занимая пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана (1969—1982), он проводил политику, направленную на изменение демографического баланса в регионе в пользу азербайджанцев
О чем вообще спор?
а, понятно) нет значит и дела дел
Ну, если читать весь текст не можешь, то действительно не поспоришь.
ты серьезно заявляешь что нет советского азербайджана, как мне с тобой спорить?
Ты поехал?
Половый мангал
В Магадан
Есть там какой-нибудь местный канал в телеграм, где оперативно можно посмотреть видосы с гигантскими вотермарками?
*комментприй про 2020*
Вспомнил старый анекдот: нашли армянин азербайджанец и карабаховец джинна. Как обычно: три желания. Армянин говорит - пусть исчезнут все азербайджанцы! Азербайджанец говорит пусть исчезнут все армяне! И ушли. Карабаховец спрашивает джинна - ты исполнил их желания? Джинн: да. - И теперь нет ни армян, ни азербайджанцев? Джинн: нет их. - Тогда дай мне бутылку шампанского!
Нетфликс не успел снять фильмов под вторую волну, но хоть тут контентыч будет