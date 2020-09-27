Трамп потребовал, чтобы Байден до или после дебатов сдал тест на стимулирующие препараты Материал редакции
Первые из трёх теледебатов между Трампом и Байденом должны пройти на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что намеревается требовать теста на препараты от своего соперника на выборах Джо Байдена.
Глава государства заверил, что готов сам пройти аналогичный тест, и пояснил, в чём причина его сомнений.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
из этого проистекает следующая проблема - а кто тестировать-то будет, при должном желании шиза можно из любого нарисовать
ну и по классике - ворон ворону глаз не выклюет, несколько кланов старперских элитных пидоров ни за что не захотят так рисковать своим положением
в законах открытой комиссией
Вариант. Хотя это похоже будет напоминать свистопляску как с верховным судом. И есть риск, что это выродится из инструмента недопуска совсем негодных элитных старперов в очередное поле для конкуренции
я бы сказал, что нужен "модератор" всех этих политических процессов, который может обладать достаточной долей независимости в своих решениях, но при этом полномочия которого ограничены чисто кадровым вопросом назначения/смещения
но за ответ на вопрос, кто этот модератор, меня назовут ебанутым (и совершенно верно)
Такой модератор это гражданское общество, учавстующее посредством наблюдателей.
Едва ли. И само гражданское общество поддается манипуляциям и давлению со стороны тех, кем оно должно управлять
И сами наблюдатели, как правило, выходцы из тех слоев, которых они, по идее, должны "наблюдать и контролировать"
Мне, кхем, напомнить, кхм, про нашу ситуацию, кхм, с нашим-то количеством искренних лоялистов до сих пор?
Если средства распостранения информации держат те, кто с элитками ходит виски пить и в гольф играть - то можно достаточно хорошо влиять
Как минимум, на уровне того, что избирать общество будет именно что людей из той же группы, а те, так и быть, могут корректировать политику
Поперечный Паша
Это будет еще один рычаг давления на оппозицию
Совершенно любой избирательный закон можно рассматривать как "рычаг давления на оппозицию". Повторюсь, если общество их использование не контролирует, избирательные законы вообще смысла не имеют, так что это не аргумент
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У нас нет дебатов, держу в курсе.
У нас в Украине
Приличный космос
А вообще, это дефолтная наброска от Трампа. Закидает Байдена говном и победит, опять. Молодец
Личный пистолет
Прошлые опросы показывали победу Хиллари
Но вероятность ее победы все предсказывали в 95%
Плюс у него еще есть 2 месяца
о, ебать время течет, даже пропустил момент как стало чуть больше 1
ну, у него рейтинг начал нормализоваться после летних протестов, и уже как месяц растет
на 23 сентября по данным BBC было 43% за Трампа против 50% за Байдена. Дальше только дебаты, которые скорее всего будут за Трампом с учетом деменции Байдена. Ну а там уже рандом, как выйдет в спорных штатах, но имхо, он опять это сделает
он по ходу своей речи терял нить разговора, путался в словах так что ему напоминали что он говорил, забывал имя Обамы, количество своих детей, а по ходу обращения Клинтон так вообще вырубился - все видео легко гуглятся
Свободный цветок
Самое известное
Biden: 'If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black'
https://www.cnn.com/2020/05/22/politics/biden-charlamagne-tha-god-you-aint-black/index.html
Добровольный
Я просто шоке от них, как они классно разбираются в политиках сша и все про них "знают".
Не слушай Солявого. Байден в опросах сейчас идёт в ключевых местах хуже, чем клинтон в аналогичное время. Поговаривают о масштабной победе Трампа. На Байдена почти нет энтузиазма у людей.
вообще да, Байден отвратительный кандидат если говорить о нем честно и вообще не привлекает внимания, но сейчас градус ненависти к Трампу гораздо выше, чем в шестнадцатом
и демократы как раз так и мобилизуют свой электорат - не за Байдена, а против Трампа, так что ВОЗМОЖНО, возможно, крупные спорные штаты типа Флориды могут утечь к демам
Флорида наоборот сильно сдвинулась вправо с последнего цикла, сейчас там у Трампа весьма неплохие шансы среди других колеблющихся.
машалла, не буду строить из себя эксперта
видел опять же поштатную аналитику на информационном ресурсе, и там для Трампа рисовалась совсем невеселая картина
вообще конечно учитывая то, что в каждом штате не только разный процент поддержки, что очевидно, но и разные мобилизационные возможности у кандидатов в разные электоральные циклы, что уже не так очевидно, выборы всегда такой рандом
Все вроде как расчитывают не на Байдена, а на его помощницу Камилу харис или как то так. Даже его трибуну подписывают его именем и следом её
А дебаты на стадионе будут?
Вот интересно, кто-нибудь припомнит другой случай, когда действующий президент выпрашивал дебаты у претендента на президентское кресла?
Ну Порошенко вообще имбецил — думая, что тот зассыт вызывал его при любой возможности. Тот согласился и предложил дату, на которую Порошенко согласился. А потом устроил «дебаты» с самим собой и танцами. А потом еще вторую сцену поставил, ограждение между публиками, и по итогу кинул своих и пошел хуёв панамку получать.
Как подумаю, что этот конченный моей страной пять лет руководил, то аж в дрожь бросает.
Ебать ты порвался! Полегче, друг
Я за Трампа бы проголосовал, леваки совсем шизанулись, просто чтобы им показать как они деградировали за последнее время и во что превратили Америку
во что превратили Америку
Трамп ж у власти
Ещё разок, они так и не поняли почему его выбрали в 2016. Голосовали не за него, а против Клинтон и прочих
Кто-то левые демократы, так называемые
Потому что шариковы и швондеры только плодятся в дем партии. CNN уже превратилась в эталон жёлтой помойки. Шиза с политкорректностью перешла все рамки - это новое средневековье. Где за инакомыслие портят жизнь людям
Свободный цветок
За локальные решения губернаторов штатов и мэров мегаполисов он не отвечает
Путина за такой подход во время ковида высмеивали
Свободный цветок
Так путин вполне себе назначает губеров и может им приказывать (чем он, собственно и занимается). В отличие от Трампа, который никакой власти над ними не имеет
Но сенат-то у демократов, не?
Majority (53)
Republican (53)
Понятненько, щас они ещё большинство в верховном суде возьмут. Будет вся федеральная власть республиканская.
Ага, где на пособия живут миллионы и нифига не производят
Причём тут лагеря вообще? Пособия для инвалидов и матерей одиночек. Остальные работать!
И налог на безработных, как ввел один усатый ебалай
Кстати, а Байден расформирует полицию?
Превратит в милицию.
Надеюсь с полностью черным личным составом?
Поразительный паук например
Здесь больше вопрос стоит в том, что у них всякие Аддералы и Амфы очень распространены в политической сфере, и на Уолл Стрит. Так что идея очень хорошая, пускай разговаривает своим настоящим мышлением на дебатах, а не тем которое у него станет после Аддерала или Амфа, так как это тебе даёт просто колоссальное преимущество над собеседником.
Грядущий ключ
Насчет преимущества спорно
Спорно только в том случае, если ты начинающий юзер, так как тебе трудно будет манипулировать всеми потоками мыслей которые к тебе идут в голову, и просто навсего ты будешь путаться в них, не успевая обрабатывать их все. Но если ты хотя бы полгода имеешь с этим дело, то практически любой человек начинает себя чувствовать под ними как рыба в воде, и получает от этого то что я написал выше. Но это всё при условии что товар надлежащего качества (имеется в виду Амф, так как Аддерал идёт заводской, хоть и скорее всего его там тоже подделывают, но в этих кругах на подделку мне кажется трудно напороться, всё таки ты не из рук в руки будешь брать его, а этим будет заниматься твой человек который твоя "правая рука")
Вискарь тоже приравняют к стимулирующим?
Да
Ваще Байден может сказать что он гей и вообще пол поменял. и Трамп вообще не сможет слова против него сказать
На самом деле здравое предложение, у обоих болезнь Альцгеймера уже в тяжёлой форме, правда, у Байдена совсем ахтунг, понятно, что они могут выносить нагрузки только благодаря препаратам, а как на них эти препараты влияют, насколько они адекватны, когда их принимают и не принимают, непонятно