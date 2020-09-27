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Ольга Жигулина
3575

Трамп потребовал, чтобы Байден до или после дебатов сдал тест на стимулирующие препараты Материал редакции

Первые из трёх теледебатов между Трампом и Байденом должны пройти на следующей неделе.

92 комментария
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Президент США Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что намеревается требовать теста на препараты от своего соперника на выборах Джо Байдена.

Глава государства заверил, что готов сам пройти аналогичный тест, и пояснил, в чём причина его сомнений.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???
Я буду настойчиво требовать от Спящего Джо Байдена теста на вещества до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже соглашусь пройти тест. Его выступления на дебатах, мягко говоря, рекордно неравномерные. Только вещества могли вызвать это несоответствие?

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

#сша #новости #трамп

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92 комментария
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Личный пистолет

5

У нас учится клоунаду устраивать. 

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solawind

Личный
30

На самом деле очень здравая мысль, чиновников нужно ещё и на умственное здоровье тестировать. Я только за. Даже водителей тестируют, а тут люди, решения которых могут стоить сотни тысяч жизней. Очень жаль что такого нет.

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Евгений Клочков

solawind
5

из этого проистекает следующая проблема - а кто тестировать-то будет, при должном желании шиза можно из любого нарисовать

ну и по классике - ворон ворону глаз не выклюет, несколько кланов старперских элитных пидоров ни за что не захотят так рисковать своим положением

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solawind

Евгений
0

Ну первое всегда можно прописать в законах открытой комиссией, с наблюдателями и тд. Скрывать тут для адекватных людей нечего. А вот второе конечно стоппер, никто из нынешних чинуш такого не позволит

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Евгений Клочков

solawind
3

в законах открытой комиссией

Вариант. Хотя это похоже будет напоминать свистопляску как с верховным судом. И есть риск, что это выродится из инструмента недопуска совсем негодных элитных старперов в очередное поле для конкуренции 

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solawind

Евгений
2

Да все что угодно может выродиться во что угодно, начиная с собственно выборов. Если общество это не отстаивает. Так что это такой себе аргумент

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Евгений Клочков

solawind
0

я бы сказал, что нужен "модератор" всех этих политических процессов, который может обладать достаточной долей независимости в своих решениях, но при этом полномочия которого ограничены чисто кадровым вопросом назначения/смещения

но за ответ на вопрос, кто этот модератор, меня назовут ебанутым (и совершенно верно) 

Ответить

solawind

Евгений
0

Такой модератор это гражданское общество, учавстующее посредством наблюдателей. Это все ещё тысячи лет назад придумано в афинской демократии и тд

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Евгений Клочков

solawind
0

Такой модератор это гражданское общество, учавстующее посредством наблюдателей.

Едва ли. И само гражданское общество поддается манипуляциям и давлению со стороны тех, кем оно должно управлять

И сами наблюдатели, как правило, выходцы из тех слоев, которых они, по идее, должны "наблюдать и контролировать"

Ответить

solawind

Евгений
0

Поддается, но не контролируется. В этом принципиальная разница. Нельзя обмануть всех

Ответить

Евгений Клочков

solawind
2

Мне, кхем, напомнить, кхм, про нашу ситуацию, кхм, с нашим-то количеством искренних лоялистов до сих пор? 

Если средства распостранения информации держат те, кто с элитками ходит виски пить и в гольф играть - то можно достаточно хорошо влиять

Как минимум, на уровне того, что избирать общество будет именно что людей из той же группы, а те, так и быть, могут корректировать политику

Ответить

Половый мангал

solawind
1

Поддерживаешь ограничения по возрасту??

Ответить

Поперечный Паша

solawind
0

Это будет еще один рычаг давления на оппозицию

Ответить

solawind

Поперечный
0

Совершенно любой избирательный закон можно рассматривать как "рычаг давления на оппозицию". Повторюсь, если общество их использование не контролирует, избирательные законы вообще смысла не имеют, так что это не аргумент

Ответить

Евгений Клочков

Личный
3

Б 
Р
А
З
И
Л
И
З
А
Ц
И
Я

Ответить

Личный пистолет

Евгений
7

Надо тебя проверить на наркоманию. Жду дебаты на стадионе 

Ответить

Ze Katze

Личный
3

Стадион так стадион

Ответить

Приличный космос

Личный
3

У нас нет дебатов, держу в курсе.

Ответить

Личный пистолет

Приличный
1

У нас в Украине

Ответить

Приличный космос

Личный
1

Забыл что ТЖ  не забанен у вас, сорри.

Ответить

Личный пистолет

Приличный
4

Ничего, когда мейл.ру выкупит, то забанят

Ответить

Приличный космос

Приличный
0

А вообще, это дефолтная наброска от Трампа. Закидает Байдена говном и победит, опять. Молодец

Ответить

solawind

Приличный
0

Вряд ли

Ответить

Личный пистолет

solawind
4

Прошлые опросы показывали победу Хиллари 

Ответить

solawind

Личный
0

Там шли практически 1 в 1

Ответить

Акиф Гаджиев

solawind
0

Но вероятность ее победы все предсказывали в 95%
Плюс у него еще есть 2 месяца

Ответить

solawind

Акиф
0

Какие 2 месяца? Уже 1 

Ответить

Акиф Гаджиев

solawind
0

о, ебать время течет, даже пропустил момент как стало чуть больше 1
ну, у него рейтинг начал нормализоваться после летних протестов, и уже как месяц растет
на 23 сентября по данным BBC было 43% за Трампа против 50% за Байдена. Дальше только дебаты, которые скорее всего будут за Трампом с учетом деменции Байдена. Ну а там уже рандом, как выйдет в спорных штатах, но имхо, он опять это сделает

Ответить

solawind

Акиф
2

Что то я про деменцию байдена в основном только в комментах слышу, есть пруфы когда он реально что то неадекватное говорил?

Ответить

Акиф Гаджиев

solawind
1

он по ходу своей речи терял нить разговора, путался в словах так что ему напоминали что он говорил, забывал имя Обамы, количество своих детей, а по ходу обращения Клинтон так вообще вырубился - все видео легко гуглятся

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Свободный цветок

solawind
0

Самое известное

Biden: 'If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black'

https://www.cnn.com/2020/05/22/politics/biden-charlamagne-tha-god-you-aint-black/index.html

Biden: 'If you have a problem figuring out…
Joe Biden said he "shouldn't have been such a wise guy" on Friday hours after he told a popular…
www.cnn.com
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solawind

Свободн…
0

И? Зарабатывает голоса  черных. Или я что не понял? Это максимум можно назвать черезмерным популизмом (хотя такого и у Трампа хватает) но не неадекватностью

Ответить

Добровольный

solawind
0

Я просто шоке от них, как они классно разбираются в политиках сша и все про них "знают".

Ответить

Сергей Васильев

Акиф
0

Не слушай Солявого. Байден в опросах сейчас идёт в ключевых местах хуже, чем клинтон в аналогичное время. Поговаривают о масштабной победе Трампа. На Байдена почти нет энтузиазма у людей.

Ответить

Акиф Гаджиев

Сергей
0

вообще да, Байден отвратительный кандидат если говорить о нем честно и вообще не привлекает внимания, но сейчас градус ненависти к Трампу гораздо выше, чем в шестнадцатом
и демократы как раз так и мобилизуют свой электорат - не за Байдена, а против Трампа, так что ВОЗМОЖНО, возможно, крупные спорные штаты типа Флориды могут утечь к демам

Ответить

Сергей Казарбин

Акиф
0

Флорида наоборот сильно сдвинулась вправо с последнего цикла, сейчас там у Трампа весьма неплохие шансы среди других колеблющихся.

Ответить

Акиф Гаджиев

Сергей
0

машалла, не буду строить из себя эксперта
видел опять же поштатную аналитику на информационном ресурсе, и там для Трампа рисовалась совсем невеселая картина
вообще конечно учитывая то, что в каждом штате не только разный процент поддержки, что очевидно, но и разные мобилизационные возможности у кандидатов в разные электоральные циклы, что уже не так очевидно, выборы всегда такой рандом

Ответить

Abram Dikoy

Сергей
0

Все вроде как расчитывают не на Байдена, а на его помощницу Камилу харис или как то так. Даже его трибуну подписывают его именем и следом её

Ответить

Роман Ястребовенко

6

А дебаты на стадионе будут?

Ответить

Романелло Кивогенс

Роман
0

Вот интересно, кто-нибудь припомнит другой случай, когда действующий президент выпрашивал дебаты у претендента на президентское кресла?

Ответить

Mykola Petiukh

Романелло
4

Ну Порошенко вообще имбецил — думая, что тот зассыт вызывал его при любой возможности. Тот согласился и предложил дату, на которую Порошенко согласился. А потом устроил «дебаты» с самим собой и танцами. А потом еще вторую сцену поставил, ограждение между публиками, и по итогу кинул своих и пошел хуёв панамку получать.
Как подумаю, что этот конченный моей страной пять лет руководил, то аж в дрожь бросает.

Ответить

Mykola Petiukh

Mykola
0

Ебать ты порвался! Полегче, друг

Ответить

Zero-one-one

Mykola
0

Зашейся

Ответить

Mykola Petiukh

Zero-on…
0

Я не пью

Ответить

Semen Semenov

1

Я за Трампа бы проголосовал, леваки совсем шизанулись, просто чтобы им показать как они деградировали за последнее время и во что превратили Америку

Ответить

Litnikov Danil

Semen
9

во что превратили Америку

Трамп ж у власти

Ответить

Semen Semenov

Litnikov
0

Ещё разок, они так и не поняли почему его выбрали в 2016. Голосовали не за него, а против Клинтон и прочих 

Ответить

solawind

Semen
2

Кто "они". Почему ты думаешь что "они" "не поняли"?

Ответить

Semen Semenov

solawind
1

Кто-то левые демократы, так называемые

Ответить

solawind

Semen
0

И почему ты решил что они не поняли?

Ответить

Semen Semenov

solawind
0

Потому что шариковы и швондеры только плодятся в дем партии. CNN уже превратилась в эталон жёлтой помойки. Шиза с политкорректностью перешла все рамки - это новое средневековье. Где за инакомыслие портят жизнь людям

Ответить

Свободный цветок

Litnikov
0

За локальные решения губернаторов штатов и мэров мегаполисов он не отвечает

Ответить

Иван Иванович

Свободный
0

Путина за такой подход во время ковида высмеивали

Ответить

Свободный цветок

Иван
2

Так путин вполне себе назначает губеров и может им приказывать (чем он, собственно и занимается). В отличие от Трампа, который никакой власти над ними не имеет

Ответить

Михаил Мятный

Litnikov
0

Но сенат-то у демократов, не? 

Ответить

Max Diviani

Михаил
0

Majority (53)
Republican (53)

Ответить

Михаил Мятный

Max
0

Понятненько, щас они ещё большинство в верховном суде возьмут. Будет вся федеральная власть республиканская. 

Ответить

solawind

Semen
1

Во что они ее превратили? В страну с одним из самых высоких уровней жизни и гарантиями личных прав?

Ответить

Semen Semenov

solawind
1

Ага, где на пособия живут миллионы и нифига не производят

Ответить

solawind

Semen
2

А то, нужно в трудовые лагеря всех. И тебя заодно проверить, что-то у тебя я вижу многовато времени свободного, в интернет писать.

Ответить

Semen Semenov

solawind
0

Причём тут лагеря вообще? Пособия для инвалидов и матерей одиночек. Остальные работать!

Ответить

Abram Dikoy

Semen
0

И налог на безработных, как ввел один усатый ебалай

Ответить

Semen Semenov

Abram
0

Зачем налог на безработных, если они безработные и без денег?

Ответить

Данила

solawind
0

Бггггггг

Ответить

YeezySpace

–1

Кстати, а Байден расформирует полицию?

Ответить

AZP

YeezySpace
9

Превратит в милицию.

Ответить

YeezySpace

AZP
0

Надеюсь с полностью черным личным составом?

Ответить

Поразительный паук например

YeezySpace
4

https://pbs.twimg.com/media/Dm-hI7tXoAAx6nt.jpg:large

Ответить

Mykola Petiukh

AZP
1

В «Нову міліцію»

Ответить

Временной рак

2

Два деда опять буянят.
И так каждую пятницу

Ответить

Semen Semenov

Временной
0

Два деда сцепились по пьяне за таблетки

Ответить

Алексей Дудырев

1

Здесь больше вопрос стоит в том, что у них всякие Аддералы и Амфы очень распространены в политической сфере, и на Уолл Стрит. Так что идея очень хорошая, пускай разговаривает своим настоящим мышлением на дебатах, а не тем которое у него станет после Аддерала или Амфа, так как это тебе даёт просто колоссальное преимущество над собеседником.

Ответить

Грядущий ключ

Алексей
2

Насчет преимущества спорно

Ответить

Алексей Дудырев

Грядущий
0

Спорно только в том случае, если ты начинающий юзер, так как тебе трудно будет манипулировать всеми потоками мыслей которые к тебе идут в голову, и просто навсего ты будешь путаться в них, не успевая обрабатывать их все. Но если ты хотя бы полгода имеешь с этим дело, то практически любой человек начинает себя чувствовать под ними как рыба в воде, и получает от этого то что я написал выше. Но это всё при условии что товар надлежащего качества (имеется в виду Амф, так как Аддерал идёт заводской, хоть и скорее всего его там тоже подделывают, но в этих кругах на подделку мне кажется трудно напороться, всё таки ты не из рук в руки будешь брать его, а этим будет заниматься твой человек который твоя "правая рука")

Ответить

Shenmue

1

Вискарь тоже приравняют к стимулирующим?

Ответить

Приличный космос

Shenmue
1

Да

Ответить

Shenmue

Приличный
1

На Абаму бы Трамп очканул так наезжать, чёрное братство бы его в муку смолола! Ну попивает старикан Байдён, а мог быть вообще gay!

Ответить

Приличный космос

Shenmue
1

Ваще Байден может сказать что он гей и вообще пол поменял. и Трамп вообще не сможет слова против него сказать

Ответить

Shenmue

Приличный
1

Ну не ща тема такая про Good At You на время забыли, сейчас рулит Black Lives Matter!

Ответить

Приличный космос

Shenmue
1

Выход есть. 

Ответить

Shenmue

Приличн…
1

И ноздри пошире надует)))

Ответить

Shenmue

Shenmue
1

Кукурузки ещё с куручкой невернёт!

Ответить

Андрей Рядькин

1

Если бы сейчас Обама выдвинулся, то выиграл бы легко выборы

Ответить

Дмитрий Щёлоков

1

На самом деле здравое предложение, у обоих болезнь Альцгеймера уже в тяжёлой форме, правда, у Байдена совсем ахтунг, понятно, что они могут выносить нагрузки только благодаря препаратам, а как на них эти препараты влияют, насколько они адекватны, когда их принимают и не принимают, непонятно

Ответить

Тайный космос

0

Байден идёт нахер

Ответить

dmzkrsk

0

Дед пьёт таблетки?

Ответить

solawind

dmzkrsk
2

Какой из них?

Ответить

Публичный Петя

0

Дебаты формальность, голосовать будут против трампа

Ответить

Kurai

0

Трампа покусал Зеленский

Ответить

# realfiddy

0

Трамп даун
F

Ответить

Yamyy Yamyy

0

"Естественно, я тоже соглашусь пройти тест"

Напомнило

Ответить

Игорь Валерьевич

0

Щас у этого тоже "новичок" найдут.

Ответить
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