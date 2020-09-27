Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на стимулирующие препараты до или после дебатов Материал редакции
Первые из трёх теледебатов между Трампом и Байденом должны пройти на следующей неделе.
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Президент США Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что намеревается требовать теста на препараты от своего соперника на выборах Джо Байдена.
Глава государства заверил, что готов сам пройти аналогичный тест, и пояснил, в чём причина его сомнений.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
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