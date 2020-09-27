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Ольга Жигулина
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Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на стимулирующие препараты до или после дебатов Материал редакции

Первые из трёх теледебатов между Трампом и Байденом должны пройти на следующей неделе.

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Президент США Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что намеревается требовать теста на препараты от своего соперника на выборах Джо Байдена.

Глава государства заверил, что готов сам пройти аналогичный тест, и пояснил, в чём причина его сомнений.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???
Я буду настойчиво требовать от Спящего Джо Байдена теста на вещества до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже соглашусь пройти тест. Его выступления на дебатах, мягко говоря, рекордно неравномерные. Только вещества могли вызвать это несоответствие?

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

#сша #новости #трамп

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