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Артём Мазанов
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NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет. За два года на посту президента он заплатил по $750 Материал редакции

Газета получила данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Сам президент опроверг утверждения о неуплате налогов.

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Отель Трампа в Вашингтоне 

Дональд Трамп в течение 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях президента США более чем за 20 лет.

Журналисты заявили, что Трамп «вообще не платил подоходных налогов в течение 10 лет», из-за его утверждений о том, что он «теряет гораздо больше денег, чем зарабатывает». NYT уточнила, что в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году. Данных за 2018 и 2019 года ещё нет.

Журналисты рассказали, что Трамп не платил налоги из-за того, что его предприятия сообщали о постоянных убытках — это освобождает владельца от уплаты федерального подоходного налога. NYT считает, что из-за финансовых трудностей Трамп «всё больше и больше зависит» от доходов от бизнеса, касающегося других стран. Журналисты заявили, что это ставит Трампа в потенциальный и часто прямой конфликт интересов с его работой в качестве президента. По данным газеты, у Трампа также накопились долги в размере примерно 300 миллионов долларов.

Большая часть основного бизнеса Трампа, от ряда его полей для игры в гольф до привлекающего консерваторов отеля в Вашингтоне , отчитывалась год за годом о потерях на миллионы долларов, если не на десятки миллионов.

The New York Times

На брифинге в Белом доме Трамп опроверг утверждения NYT о неуплате налогов. «На самом деле я плачу налоги», — заявил он. Трамп также рассказал, что налоговая служба «относится к нему очень плохо».

Всё это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. Мы через это уже проходили, вы можете задавать мне все те же вопросы. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением.

Дональд Трамп

Президент США пообещал предоставить свои налоговые декларации для опровержения статьи NYT, но не уточнил когда. «Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании, то вы узнаете гораздо больше. Я жду, когда смогу обнародовать это. Люди будут по-настоящему шокированы», — добавил он.

Юрист Trump Organization Алан Гартен также заявил газете, что «за последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов». Журналисты уточнили, что юрист использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими налогами.

The New York Times уже несколько раз обвиняла Трампа в неуплате налогов. В мае 2019 года газета заявила, что его бизнес с 1985 по 1994 год понёс убытки в 1,17 миллиарда долларов, что помогло Трампу избежать выплат подоходного налога в течение восьми лет. В 2016 году газета заявляла, что в своей декларации за 1995 год Трамп сообщил об убытках на 916 миллионов долларов — это могло дать ему возможность не платить федеральные налоги на срок до 18 лет.

#новости #трамп #сша #расследования

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15 комментариев
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Сергей Казарбин

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Так это получается не неуплата, если он освобождён от налогов. Научитесь заголовки писать, бездарные любители жёлтых заголовков. 

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Виктор Ганелес

Сергей
2

Так из новости читается, что велико подозрение, что на самом деле он гонит про убытки, что бы налоги не платить

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Lian Niko

Виктор
1

Там все в соответствии с законом. Нет прибыли или идешь в минус - нет налогов. Тот же амазон все время плавает на грани окупаемости. Зачем платить налоги, если можно вкладываться в развитие компании, платить большие зарплаты и "не иметь дохода"?  С позиции текущего закона никаких нарушений нет.

У них еще интересная фишка с возвратам части налога, которая ушла на бизнес-расходы. Тот же ютубер Mr.Beast известен своей щедростью (розыгрыш миллиона доллара, домов, спорткаров и тд). Но прикол в том, все эти затраты считаются бизнес-расходами и компенсируются из его налогов. У него два варианта: просто заплатить налоги или разыграть часть из этих денег, попутно прокачав канал, выбор очевиден:)

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Сергей Казарбин

Виктор
0

Это читается только глубоко между строк, не знаю что в оригинальном материале, но в обсуждаемом материале про это нет ни единого слова, зато в заголовке конечно же надо написать про "неуплату налогов". Видимо если использовать хотя бы двусмысленное "не платил подоходный налог в течение 10 лет" вместо прямого вранья, то у автора его любимый клоунский нос отвалится.

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Ze Katze

Сергей
1

Просмотрики, мои просмотрики мммммм. Надо кричащий наебательский заголовок и будем кайф... 

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Lian Niko

Сергей
0

Объективности от леваков захотел? Два дня назад Байден назвал военных на мероприятии "тупыми ублюдками" и основные медиа молчат, хотя до этого Трампу предъявляли за то, что какая-то анонимная газета сказала, что ей какой-то аноним сообщил, что когда-то там Трамп плохо отозвался о военных и эта новость мусолилась везде.

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Сергей Казарбин

Lian
1

Это было не 2 дня назад, а в 2016 (кажется, мне лень проверять), давно короче. В целом с поинтом согласен, просто немного неточно изложено.

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Lian Niko

Сергей
0

Проверил, ты прав, было в 2016. Но зафорсилось 2 дня назад. Трам уже к себе на ютуб выложил: https://www.youtube.com/watch?v=prNum4GREWY

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Ночной корабль

0

 Дональд Трамп в течение 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог.

Как это переводится? Что значит цифра 15 здесь 

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Артём Мазанов

Ночной
0

Из последних 15 лет, за которых он подавал декларации 

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Михаил Сухарев

Ночной
0

He had paid no income taxes at all in 10 of the previous 15 years — largely because he reported losing much more money than he made.

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Максим Ростокин

0

Это ещё что, вот если за два дня до выборов пресса узнает, что Трамп натурал…

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Sloy Pyli

Максим
0

Пользователи TJ были в ярости когда узнали...

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Semen Semenov

0

Да-да, конечно. Когда он в президенты выдвинулся его проверили от и до. Продолжение дурки от жёлтых СМИ

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Dmitry Kórotkov

0

Во Флориде же нет НДФЛ штата?

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