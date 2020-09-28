NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет, за два года на посту президента он заплатил по 750 долларов Материал редакции
Газета получила данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Сам президент опроверг утверждения о неуплате налогов.
Дональд Трамп в течение 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях президента США более чем за 20 лет.
Журналисты заявили, что Трамп «вообще не платил подоходных налогов в течение 10 лет», из-за его указаний в декларациях о том, что он «теряет гораздо больше денег, чем зарабатывает». NYT уточнила, что в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму — в 2017 году. Данных за 2018 и 2019 года ещё нет.
NYT добавила, что постоянные убытки предприятий освобождают владельца от уплаты федерального подоходного налога. NYT считает, что из-за финансовых трудностей Трамп «всё больше и больше зависит» от доходов от бизнеса, касающегося других стран. Журналисты заявили, что это ставит Трампа в потенциальный и часто прямой конфликт интересов с его работой в качестве президента. По данным газеты, у Трампа также накопились долги в размере примерно 300 миллионов долларов, которые он должен отдать в течение четырех лет.
На брифинге в Белом доме Трамп отверг утверждения NYT о неуплате налогов. «На самом деле я плачу налоги», — заявил он. Трамп также рассказал, что налоговая служба «относится к нему очень плохо».
Президент США пообещал предоставить свои налоговые декларации для опровержения статьи NYT, но не уточнил когда. «Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании, то вы узнаете гораздо больше. Я жду, когда смогу обнародовать это. Люди будут по-настоящему шокированы», — добавил он.
Юрист Trump Organization Алан Гартен также заявил газете, что «за последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов». Журналисты уточнили, что юрист использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими налогами.
The New York Times уже несколько раз обвиняла Трампа в неуплате налогов. В мае 2019 года газета заявила, что его бизнес с 1985 по 1994 год понёс убытки в 1,17 миллиарда долларов, что помогло Трампу избежать выплат подоходного налога в течение восьми лет. В 2016 году газета заявляла, что в своей декларации за 1995 год Трамп сообщил об убытках на 916 миллионов долларов — это могло дать ему возможность не платить федеральные налоги на срок до 18 лет.
Так это получается не неуплата, если он освобождён от налогов. Научитесь заголовки писать, бездарные любители жёлтых заголовков.
Так из новости читается, что велико подозрение, что на самом деле он гонит про убытки, что бы налоги не платить
Там все в соответствии с законом. Нет прибыли или идешь в минус - нет налогов. Тот же амазон все время плавает на грани окупаемости. Зачем платить налоги, если можно вкладываться в развитие компании, платить большие зарплаты и "не иметь дохода"? С позиции текущего закона никаких нарушений нет.
У них еще интересная фишка с возвратам части налога, которая ушла на бизнес-расходы. Тот же ютубер Mr.Beast известен своей щедростью (розыгрыш миллиона доллара, домов, спорткаров и тд). Но прикол в том, все эти затраты считаются бизнес-расходами и компенсируются из его налогов. У него два варианта: просто заплатить налоги или разыграть часть из этих денег, попутно прокачав канал, выбор очевиден:)
Это читается только глубоко между строк, не знаю что в оригинальном материале, но в обсуждаемом материале про это нет ни единого слова, зато в заголовке конечно же надо написать про "неуплату налогов". Видимо если использовать хотя бы двусмысленное "не платил подоходный налог в течение 10 лет" вместо прямого вранья, то у автора его любимый клоунский нос отвалится.
Научитесь заголовки писать
В первых двух абзацах указано то, о чем ты просишь
Мы сейчас заголовок обсуждаем, если что. Если в сам материал идти, там еще веселее, потому что дальше написано буквально следующее
На брифинге в Белом доме Трамп опроверг утверждения NYT о неуплате налогов.
Ожидать уместного использования слова "опроверг", конечно, не приходится, но после этого еще смешнее от заголовка.
Но нелепость как раз в том, что заголовок абсолютно не соответствует публикации. В заголовке написано про неуплату налогов. Неуплата налогов - налоговое преступление. В самой публикации при этом нет вообще нет ничего даже про подозрения в преступлении, тем более про обвинения. Не платить налоги в отличие от "неуплаты налогов" может быть вполне законно, может быть незаконно, в зависимости от обстоятельств. Если есть какие-то сомнения как используется словосочетание "неуплата налогов", то можно хоть в тот же гугл вбить и посмотреть.
Отверг блеать, а не опроверг.
Опроверг - это когда достал из кармана декларацию с круглой печатью, где доказательство, что было на сотни нефти уплОчено налогов.
Отверг - это когда "вывсёврёти" и прочий компот.
Так из новости читается, что велико подозрение, что на самом деле он гонит про убытки, что бы налоги не платить
Негде об этом не сказано, это очень серьезное обвинение, за это светит тюрячка.
Объективности от леваков захотел? Два дня назад Байден назвал военных на мероприятии "тупыми ублюдками" и основные медиа молчат, хотя до этого Трампу предъявляли за то, что какая-то анонимная газета сказала, что ей какой-то аноним сообщил, что когда-то там Трамп плохо отозвался о военных и эта новость мусолилась везде.
Это было не 2 дня назад, а в 2016 (кажется, мне лень проверять), давно короче. В целом с поинтом согласен, просто немного неточно изложено.
Проверил, ты прав, было в 2016. Но зафорсилось 2 дня назад. Трам уже к себе на ютуб выложил: https://www.youtube.com/watch?v=prNum4GREWY
Да-да, конечно. Когда он в президенты выдвинулся его проверили от и до. Продолжение дурки от жёлтых СМИ
Это ещё что, вот если за два дня до выборов пресса узнает, что Трамп натурал…
He had paid no income taxes at all in 10 of the previous 15 years — largely because he reported losing much more money than he made.
Автор, можно спросить (серьезно), почему ты об этом написал? Кому, кроме американских налогоплательщиков, эта тема в принципе интересна должна быть?
@Артём Мазанов вот правда, ты же сам выбрал инфоповод. Чем он, по твоему мнению, должен быть интересен вашей целевой аудитории? Ты же явно не рассчитывал на отрицательный рейтинг у материала (сейчас уже нулевой).
Во Флориде же нет НДФЛ штата?
Если правда, то забавно то, что мы с мужем за прошлый год заплатили в десятки раз больше, чем трамп за два года. При этом мы самый обычный средний класс.
Конечно, он лично не платит налогов, потому что у него нет зарплаты. До журналистов NYT, сидящих на зарплате, это никогда не дойдет.