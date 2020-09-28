Газета получила данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Сам президент опроверг утверждения о неуплате налогов.

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Отель Трампа в Вашингтоне

Дональд Трамп в течение 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях президента США более чем за 20 лет.

Журналисты заявили, что Трамп «вообще не платил подоходных налогов в течение 10 лет», из-за его указаний в декларациях о том, что он «теряет гораздо больше денег, чем зарабатывает». NYT уточнила, что в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму — в 2017 году. Данных за 2018 и 2019 года ещё нет.

NYT добавила, что постоянные убытки предприятий освобождают владельца от уплаты федерального подоходного налога. NYT считает, что из-за финансовых трудностей Трамп «всё больше и больше зависит» от доходов от бизнеса, касающегося других стран. Журналисты заявили, что это ставит Трампа в потенциальный и часто прямой конфликт интересов с его работой в качестве президента. По данным газеты, у Трампа также накопились долги в размере примерно 300 миллионов долларов, которые он должен отдать в течение четырех лет.

Большая часть основного бизнеса Трампа, от ряда его полей для игры в гольф до привлекающего консерваторов отеля в Вашингтоне , отчитывалась год за годом о потерях на миллионы долларов, если не на десятки миллионов. The New York Times

На брифинге в Белом доме Трамп отверг утверждения NYT о неуплате налогов. «На самом деле я плачу налоги», — заявил он. Трамп также рассказал, что налоговая служба «относится к нему очень плохо».

Всё это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. Мы через это уже проходили, вы можете задавать мне все те же вопросы. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением. Дональд Трамп

Президент США пообещал предоставить свои налоговые декларации для опровержения статьи NYT, но не уточнил когда. «Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании, то вы узнаете гораздо больше. Я жду, когда смогу обнародовать это. Люди будут по-настоящему шокированы», — добавил он.

Юрист Trump Organization Алан Гартен также заявил газете, что «за последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов личных налогов». Журналисты уточнили, что юрист использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими налогами.

The New York Times уже несколько раз обвиняла Трампа в неуплате налогов. В мае 2019 года газета заявила, что его бизнес с 1985 по 1994 год понёс убытки в 1,17 миллиарда долларов, что помогло Трампу избежать выплат подоходного налога в течение восьми лет. В 2016 году газета заявляла, что в своей декларации за 1995 год Трамп сообщил об убытках на 916 миллионов долларов — это могло дать ему возможность не платить федеральные налоги на срок до 18 лет.