Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите» Материал редакции
Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального во время лечения в клинике «Шарите». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
Журналисты заявили, что таким «жестом» Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Навальным». По их данным, визит происходил в условиях строжайшей секретности — это является ещё одним признаком того, что канцлер Германии серьёзно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». 23 сентября Навального выписали из «Шарите».
Настолько тайно, что об этом пишет Шпигель
Белорусская разведка им сообщила)))
Что Навального посетил крепкий советский..
Пропагандисты с федеральных каналов ликуют
Ясно пешка госдепа. Или фюрера? Бля я запутался..
Навальный - пешка Германии, Германия - пешка госдепа. Госдеп - жидомасонов, масоны - рептилойдов. Всё просто.
А рептилойды чья пешка?
Магнитный месяц
Рептилойды - не пешки, они кони. Не спрашивайте чьи, вы не сможете жить с этим знанием.
Тайно это когда никто не знает или когда об этом пишут во всех новостях? Помогите, я запутался
По нынешним временам «тайно» - это когда новость не постят в твиттер синхронно с её событием
Принесла бананы и кефир
Какие-то странные политики пошли: то тайные визиты, то тайные инаугурации.
Она же вроде хорошо по русски говорит. Там пару чёт назад подслушали как она с Порохом на русском шпрехала.