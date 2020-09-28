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Артём Мазанов
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Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите» Материал редакции

Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.

33 комментария
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Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального во время лечения в клинике «Шарите». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Журналисты заявили, что таким «жестом» Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Навальным». По их данным, визит происходил в условиях строжайшей секретности — это является ещё одним признаком того, что канцлер Германии серьёзно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». 23 сентября Навального выписали из «Шарите».

#новости #отравлениенавального

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И это не новость ИА «Панорама»
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33 комментария
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German Times

45

Настолько тайно, что об этом пишет Шпигель

Ответить

Влад Тыщенко

German
26

Белорусская разведка им сообщила)))

Ответить

Весенний супер_стар

Влад
1

- Привет Майк!
- Привет Ник!
.....

Ответить

Внезапный Филипп

27

Жена Навального была в ярости, когда узнала..

Ответить

Янпалыч Кошек

Внезапный
2

Что Навального посетил крепкий советский..

Ответить

theLastLetters

Янпалыч
1

Стояк.

Ответить

Сергей Морозов

theLastLetters
1

Стоячок

Ответить

Пора валить

16

Пропагандисты с федеральных каналов ликуют

Ответить

Александр Ярви

Пора
0
Ответить

Ze Katze

10

Меркель навестила своего Фюрера и запросила дальнейший план действий 

Ответить

Управляющий браслет

9

Подкинула ему новичок

Ответить

Andre Macareno

Управляющий
1

И ведь теперь никто не догадается…

Ответить

Немыслимый самолет

Управляющий
0

Немка травит

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

4

Ясно пешка госдепа. Или фюрера? Бля я запутался..

Ответить

Михаил Мятный

ВЛАДИМИР
14

Навальный - пешка Германии, Германия - пешка госдепа. Госдеп - жидомасонов, масоны - рептилойдов.  Всё просто. 

Ответить

Konstantin Koremin

Михаил
0

А рептилойды чья пешка?

Ответить

Евгений Клочков

Konstantin
3

Казахов

Ответить

Симпатичный ящик

Konstantin
2

иесуса христа сына божьего спасителя нашего

Ответить

Магнитный месяц

Konstantin
0

Рептилойды - не пешки, они кони. Не спрашивайте чьи, вы не сможете жить с этим знанием.

Ответить

Elijah Garrison

ВЛАДИМИР
0

Пешка Масонов-Рептилоидов

Ответить

Октябрьский велосипед

3

Тайная инаугурация Навального?

Ответить

Max Zimmer

0

Тайно это когда никто не знает или когда об этом пишут во всех новостях? Помогите, я запутался

Ответить

Виктор Ганелес

Max
7

По нынешним временам «тайно» - это когда новость не постят в твиттер синхронно с её событием

Ответить

ad unguem

1

FakeHospital

Ответить

Andrew Kostin

1

Ух бля. Агент Фюрера

Ответить

Алексей Михайлов

–1

Предлагала пломбированный вагон

Ответить

Симпатичный ящик

0

совершенно секретно

Ответить

Semen Semenov

0

Принесла бананы и кефир

Ответить

theLastLetters

Semen
0

Млеко, яйки.

Ответить

Антон Лисин

0

Трусы ему привезла?

Ответить

ziggy stardust

0

Какие-то странные политики пошли: то тайные визиты, то тайные инаугурации.

Ответить

Имя Фамилия

0

Какие вам ещё нужны доказательства?????!!!1

Ответить

Dmitry Kórotkov

–1

Она же вроде хорошо по русски говорит. Там пару чёт назад подслушали как она с Порохом на русском шпрехала.

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