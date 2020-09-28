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Артём Мазанов
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Суд в США временно заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok Материал редакции

Судья принял это решение за четыре часа до вступления запрета в силу.

16 комментариев
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Окружной суд США в Вашингтоне удовлетворил просьбу владельцев TikTok и временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября. Об этом сообщается на сайте суда.

Детали этого решения пока не разглашаются, судья принял его за четыре часа до вступления запрета в силу. Он также «на данный момент» отклонил второе прошение владельцев TikTok — о блокировке постановления властей, которое с 12 ноября разрешит начать ограничивать работу TikTok в стране. Как пишет WSJ, решение суда даёт ByteDance больше времени для получения одобрения властей США и Китая на сделку по продаже сервиса с Oracle и Walmart.

Министерство торговли США заявило, что готово выполнить решение суда, но будет предпринимать все возможные меры для исполнения указа о запрете проведения любых сделок с компанией ByteDance.

В начале августа Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов. 14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».

#новости #tiktok

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16 комментариев
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Центральный магнит

39

Не в первый раз подобная новость появляется, но каждый раз удивляюсь когда суд блокирует действия президента.
А ведь где-то о таком и подумать нельзя

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sahk.com

Центральный
1

Где-то... интересно где

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Сергей Королевский

sahk.com
0

В Зимбабве, например.  И в аналогичных странах

Ответить

Slow Dimon

Сергей
1

Или Нигерии

... в снегу.

Ответить

Максим Абрамчик

4

Я запрещаю вам запрещать 

Ответить

Alexey Snooker

Максим
0
Ответить

Невысокий алмаз

3

И что, на этого судью завтра же не заведут уголовное дело? 🤔

Ответить

Свободный самолет

Невысокий
3

Умрет от коронавируса

Ответить

Центральный магнит

Свободный
0

две недели назад

Ответить

FOX

Невысокий
1

выпадет из окна?

Ответить

Управляющий браслет

1

Барнаульский районный суд постановил заблокировать интернет в России

Ответить

Свободный самолет

0

Мудякаются там 

Ответить

# realfiddy

0

Что еще за тикток, ребята

Ответить

Оральное обезболивающее

#
0

Звук проебанного времени

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dmzkrsk

0

Тиктокеры просочились уже во все ветви власти

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FOX

dmzkrsk
0

педолоббисты?

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