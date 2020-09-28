Судья принял это решение за четыре часа до вступления запрета в силу.

В закладки

Окружной суд США в Вашингтоне удовлетворил просьбу владельцев TikTok и временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября. Об этом сообщается на сайте суда.

Детали этого решения пока не разглашаются, судья принял его за четыре часа до вступления запрета в силу. Он также «на данный момент» отклонил второе прошение владельцев TikTok — о блокировке постановления властей, которое с 12 ноября разрешит начать ограничивать работу TikTok в стране. Как пишет WSJ, решение суда даёт ByteDance больше времени для получения одобрения властей США и Китая на сделку по продаже сервиса с Oracle и Walmart.

Министерство торговли США заявило, что готово выполнить решение суда, но будет предпринимать все возможные меры для исполнения указа о запрете проведения любых сделок с компанией ByteDance.

В начале августа Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов. 14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».