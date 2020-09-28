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Артём Мазанов
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о хищении, оценив ущерб региону в 185 миллионов рублей Материал редакции

СМИ писали, что экс-губернатор Сергей Левченко не устраивал Кремль, так как он возглавил регион вопреки планам администрации президента.

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Андрей Левченко

Депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сына иркутского экс-губернатора Сергея Левченко, задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие заявило, что Левченко причастен к мошенничеству по делу о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело завели в феврале 2019 года по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Обвинение по этому делу уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

По данным СК, Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие подрядных организаций в предварительном отборе на выполнение работ по ремонту и замене лифтов. После этого Левченко и Хамуляк заключили с иностранной компанией договор на поставку в регион оборудования для лифтов на сумму более 167 миллионов рублей, а затем — создали ещё одну компанию, с помощью которой «необоснованно увеличили стоимость работ» до 319 миллионов рублей.

В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ.

СК

СК считает, что и действия Хамуляка и Левченко причинили Иркутской области ущерб в особо крупном размере — на 185 миллионов рублей.

Сергей Левченко руководил регионом с сентября 2015 года, он ушёл с поста губернатора в декабре 2019 года. Отставке предшествовали две волны наводнения, в которых пострадали около 45 тысяч жителей. «Открытые медиа» писали, что Кремль просил его уйти с поста ещё до окончания полномочий. Источники журналистов сообщали, что Левченко не устраивал Кремль, так как он возглавил регион вопреки планам администрации президента РФ. 25 сентября 2020 года «Ведомости» заявили, что Сергей Левченко может занять место депутата Вахи Агаева в Госдуме, который умер от коронавируса.

#новости #право

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Смелый Слава

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Папочка пригодилась)

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Свободный самолет

1

Никогда такого не было, и тут вдруг нашли у Левченко где-то в Иркутской области.

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Свободный самолет

Свободный
0

ТЖ тоже прогнулся, жаль 

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Алексей Логачев

1

 «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере...»

СК считает, что и действия Хамуляка и Левченко причинили Иркутской области ущерб в особо крупном размере — на 185 миллионов рублей.

185 миллионов-то точно крупное? Мелкое, ну так... может средний размер... крупное? ну такое... 

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DC Maniac

0

У меня такое ощущение что перед публикацией материала народ перестал листать ленту 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Лишь бы «захуярить» новостюху и собрать отзывы и лайки 🤔

Ваша статья ПОВТОР - https://tjournal.ru/217256 этой

А @Вахтёр куда смотрит непонятно 🤷🏻‍♂️

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Солёная Капля

0

В Москве на каждом доме, где есть Жилищник, такие хищения есть, кто бы проверил)

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