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Аня Бегиашвили
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«Если бы в комнате был яд, я бы сейчас не сидел перед вами»: Киселёв снял репортаж из томского номера Навального Материал редакции

«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует».

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Ведущий «России 1» Дмитрий Киселёв заявил, что переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный. Сюжет об этом вышел в «Вестях недели».

Киселёв считает, что если бы в номере Xander применялся яд такой силы, как «Новичок», он бы не пережил ночь в отеле. «И уж тем более, Навальный, который из номера спокойненько отправился в аэропорт, туда бы не добрался, — заявил ведущий. — Он минимум два часа с лишним безмятежно двигался в сторону воздушной гавани, проходил регистрацию, сидел там в кафе, садился в самолёт — и это всё с немытыми руками, на которых было боевое отравляющее вещество, что вообще-то действует моментально?»

«Вести» сравнивают отравление Навального с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — тогда о «Новичке» стало известно массовой аудитории. Киселёв обратил внимание на то, что в 2018 году все вещи, на которых могли быть следы яда, уничтожались, люди на месте отравления работали в специальных костюмах, а среди тех, кто соприкасался с «Новичком», были случайные жертвы.

«Я просто в халате, мне ничего не угрожает, всё спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери, — говорит Киселёв, который действительно записал видео из отеля в халате. Кроме того, в кадре он побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.

Навальный в ответ на сюжет написал, что не пользовался в Xander халатом, и он мог провисеть с «тех времён», когда политика отравили.

Alexey Navalny @navalny
А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://twitter.com/ifsoann/status/1310487688546586625
Ann @IfSoAnn
Киселев провёл ночь в томском отеле, в котором останавливалась команда Навального.

Зачем-то довольно откровенно рассказал про свою личную жизнь:

«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась... говорит, что брезгует».

Что ж, сложно ее не понять https://t.co/idGERenVuz
Беломытцев @ded_edros
Вы ПРЯМО СЕЙЧАС достраиваете «Северный поток-2» или я расстёгиваю халат https://t.co/Cj22ypxKVv

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, после чего политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального со ссылкой на врачей скорой помощи заявила о токсическом отравлении политика. Тем не менее, врачи больницы в Омске заявили, что основателя ФБК не отравляли, и в его организме нет следов ядов.

22 августа Навального доставили на лечение в немецкую клинику. В Германии в анализах политика нашли следы вещества из группы «Новичок», что указывает на отравление.

До 7 сентября основатель ФБК находился в коме, 23 числа его выписали из стационара клиники. Теперь он планирует заниматься с физиотерапевтом.

По данным ФБК, Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, а яд нашли на бутылке из отеля Xander. После новостей об отравлении сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми политик мог пользоваться в то утро. В числе предметов была бутылка воды «Святой источник», которую вывезла на анализ в Германию сотрудница ФБК Мария Певчих.

#отравлениенавального #новости #киселев

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76 комментариев
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Украинский браслет

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Его жена брезгует спать с ним, судя по всему

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Украинский браслет

Украинский
48

Бля повторил шутку за какой-то курой из твитера

Ответить

Реальный инструмент

Украинский
4

сексист

Ответить

LC

Украинский
0

А у него реальная, не воображаемая,  жена есть?

Ответить

Слава Инженеров

LC
9

у него жена как у коломбо

Ответить

Ilya Sidyakin

Слава
6

олдскулы свело!

Ответить

Верховный турник

LC
2

Он вообще оч умный чел так-то, что даже обидно, так как все навыки ушли в пропаганду непонятно чего

Ответить

Украинский браслет

LC
0

Как любят говорить новостники за кадром: что скажем, в то и поверят

Ответить

Криминальный яд

Украинский
0

Зашел сюда, чтобы увидеть эту шутку

Ответить

Антон Лисин

63

"И постельном белье которое ещё не меняли. Даже полотенце влажное и пахнет Алёшей", заявил кисель

Ответить

Kir Kirsky

Антон
9

"Ах, этот сладкий запах российского оппозиционера. Кажется вечером жене придется отрабатывать за месяц вперед."

Ответить

Иван Сидоров

Kir
1

Пахнет долларами

Ответить

Дефицитный Сервелат

Антон
8

А как отель относится к такой антирекламе? По федеральному каналу сказали, что там уборку не делают и по полмесяца бельё не меняют.

Ответить

Oldfag TV

Дефицитный
1

Подадут в суд и проиграют.

Ответить

Алексей Любимцев

35

Пусть едет в Солсбери дверные ручки облизывать, тогда поверю

Ответить

Алиса Барышман

Алексей
4

"Вот посмотрите, я вставляю дверную ручку и ничего, хотя она всё ещё скользкая от новичка"

Ответить

Руслан Астратов

29

Фото оператора Киселёва

Ответить

Влад Романов

21

Я бы тоже побрезговал с ним в одной комнате спать

Ответить

Сергей Лещина

17

 Я просто в халате, мне ничего не угрожает, всё спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери

То есть шпили-вили в Солсбери официальная пропаганда теперь признаёт?

Ответить

Комментарий удален

Секноватый Вурлапюк

Max
–6

@Вахтёр 2.2.4 Оскорбления третьих лиц

Ответить

Органический лолипоп

Max
0

Исправь, а то забанят. Тут нельзя обижать даже больных в плохом смысле людей

Ответить

Комментарий удален

Органический лолипоп

Savage
1

Обидно, если за правду забанят 

Ответить

Управляющий браслет

Органический
–2

Ты врун

Ответить

Органический лолипоп

Управляющий
0

Не надо ложных обвинений 

Ответить

Управляющий браслет

Органический
0

Согласен

Ответить

Органический

Управля…
0

Смотри, таки потерли

Ответить

Управляющий

Органич…
0

Бана нет

Ответить

Органический

Управля…
0

Может и нет

Ответить

Управляющий

Органич…
0

Значит ты врун

Ответить

Органический

Управля…
0

Ладно. В правилах пишут, что без бана.
Странно тогда почему меня забанили в свое время.

Ответить

Управляющий

Органич…
0

Ч*р*а

Ответить

Органический

Управля…
0

Зачем обзываешься?

Ответить

TRIAL SARGEROVICH

Max
–9

главное что люди верят в отравление)

Ответить

Новенький шмель

7

Фестиваль шуток про жену Киселева закрывается. Пожалуйста, проявите понимание и придумайте шутку посвежее.

Ответить

Людской волк

Новенький
16

придумайте шутку посвежее

чем жена Кисилева?

Ответить

EKSelenc

Людской
0

*негры бегают и кричат.мп4*

Ответить

Oldfag TV

Новенький
2

Какой пидор, такие и шутки.

Ответить

Евгений Клочков

Новенький
0

Извините, шутки залежалые как и халатик

Ответить

Романелло Кивогенс

8

  Кроме того, в кадре он побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.

Даже собственная жена брезгует ночевать с Киселёвым в одном номере.

Ответить

Taktischer Corgi

Романелло
4

Именно так стоило озаглавить статью.

Ответить

Scary Lane

9

Помоему сам факт того, что они снимают видео про "не отравление" нвлнго, является подтверждением обратного, но они этого не понимают, забавно.

Ответить

Новенький шмель

6

Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует спать со старым пидором.

Ответить

Andre Macareno

5

О, на телеках теперь можно упоминать Навального?

Ответить

Весенний супер_стар

5

Пусть Кисель из бутылочки Святой Источник попьет.

Ответить

Stanislav Sobolev

4

Кисель похож на озабоченного дрочилу, именно так я представляю людей, которые проникают в номер и нюхают трусики 

Ответить

Алиса Барышман

Stanislav
1

Ну так в полнометражке(или "эксклюзивных кадрах для расследования") может он в мусоре будет копаться и оттуда "трусы Навального" достанет.

Ответить

Ozabot

2

Бля, вот же он ебантяй.

Ответить

Управляющий браслет

Ozabot
0

Щас забанят

Ответить

Киевский космос

Управляющий
0

Не, "ебантяй" забавное слово, на него не оскорбляешься.

Ответить

So Dope

Киевский
–1

Мне кажется ты ебантяй

Ответить

Igor Mishchenko

2

Отважный, как Том Круз

Ответить

Сергей Черногорский

2

Насколько же ему должен быть безразличен и отвратителен Навальный, чтобы ездить за ним до самого Томска и спать в его номере. Даже фанатки битлов, наверное, такое не устраивали 

Ответить

Комментарий удален

Umberto Eco

0

По пути из Томска в Москву Дмитрий Киселев почувствовал себя плохо, а затем впал в кому.

Ответить

LC

Umberto
5

Он из неё не выходит очень давно.

Ответить

Талантливый лолипоп

0

Я его однажды в Республике в ТЦ Цветной видел

Ответить

Новенький шмель

Талантливый
3

Обоссал?

Ответить

Талантливый лолипоп

Новенький
3

Писять не хотелось

Ответить

Санитарный мангал

1

Как будто собрался на Novichok-SPA

Ответить

Случайный звук

1

 Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует

Появляться с тобой в одном кадре? 

Ответить

Романелло Кивогенс

0

28.09.2020. Доверие россиян к телевизору достигло минимума с 2016 года

https://www.znak.com/2020-09-28/doverie_rossiyan_k_televizoru_dostiglo_minimuma_s_2016_goda

Совпадение?

Ответить

YeezySpace

0

Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует

в Томск приезжать?

Ответить

Plan 🇧&🇨

YeezySpace
0

эй, новосибирец, пойдем выйдем!

Ответить

Taktischer Corgi

0

Лишь бы побольше инфошума вкидывать на тему.

Ответить

Vadim Pogarskiy

0

АХААХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХААХХАХАХХАХА

Простите удержаться не могу. 

ЛОЛ КЕК ЧЕБУРЕК 

Ответить

Roman Maslennikov

0

Сенсационненько!

Ответить

Oldfag TV

Roman
0

Вдвойне забавно читать такой комментарий от вас, Роман.

Ответить

Валентин Жетонофф

0

а разве а солсбери травили? какая там была позиция кремля?)

Ответить

Mikhail Manuylov

0

Деградация во всей ее красоте

Ответить

Miron Koval

0

это не пена для бритья, это пена от бешенства

Ответить

Nikita Agarkov

0

Оперативно.

Ответить

Elwuts

0

Мне интересно, вся это дичь самому киселеву приходит в голову или отыгрывает то что просят сценаристы канала?

Ответить

Кеша Шушпанов

0

К чему эти манервы и сравнение с Солсбери? Во-первых, вы что, признаете, что травили Скрипалей Новичком? Во-вторых, бундесвер же сразу сказал, что формула новая. Почему новый Новичок (простите) не может действовать с задержкой в несколько часов или срабатывать только при определенных условиях? Способ доставки до сих пор остается загадкой, почему вы приравниваете эти два случая, закрывая глаза на огромное количество важных обстоятельств?

Ответить

Дима Демин

Кеша
0

чувак, это рэпчик

Ответить

сироп от щекотки

0

Эх, вот если бы он распахнул халат, и зажав между ног свой боль подвигал бедрами под "гудбай хорсес",  — это было бы настолько охуенно!

И ведь они вполне могли так сделать. Это не сильно отличается от ведер с говном и 

Ответить

сироп от щекотки

0

Киселев > Соловьёва.

Прям турбо ебанько. Нам с вами, на самом деле, сильно повезло. наблюдать такую шизу в прямом эфире.
Очень гротескный злодей

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Egor

0
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