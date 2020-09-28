«Если бы в комнате был яд, я бы сейчас не сидел перед вами»: Киселёв снял репортаж из томского номера Навального Материал редакции
«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует».
Ведущий «России 1» Дмитрий Киселёв заявил, что переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный. Сюжет об этом вышел в «Вестях недели».
Киселёв считает, что если бы в номере Xander применялся яд такой силы, как «Новичок», он бы не пережил ночь в отеле. «И уж тем более, Навальный, который из номера спокойненько отправился в аэропорт, туда бы не добрался, — заявил ведущий. — Он минимум два часа с лишним безмятежно двигался в сторону воздушной гавани, проходил регистрацию, сидел там в кафе, садился в самолёт — и это всё с немытыми руками, на которых было боевое отравляющее вещество, что вообще-то действует моментально?»
«Вести» сравнивают отравление Навального с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — тогда о «Новичке» стало известно массовой аудитории. Киселёв обратил внимание на то, что в 2018 году все вещи, на которых могли быть следы яда, уничтожались, люди на месте отравления работали в специальных костюмах, а среди тех, кто соприкасался с «Новичком», были случайные жертвы.
«Я просто в халате, мне ничего не угрожает, всё спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери, — говорит Киселёв, который действительно записал видео из отеля в халате. Кроме того, в кадре он побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.
Навальный в ответ на сюжет написал, что не пользовался в Xander халатом, и он мог провисеть с «тех времён», когда политика отравили.
Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, после чего политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального со ссылкой на врачей скорой помощи заявила о токсическом отравлении политика. Тем не менее, врачи больницы в Омске заявили, что основателя ФБК не отравляли, и в его организме нет следов ядов.
22 августа Навального доставили на лечение в немецкую клинику. В Германии в анализах политика нашли следы вещества из группы «Новичок», что указывает на отравление.
До 7 сентября основатель ФБК находился в коме, 23 числа его выписали из стационара клиники. Теперь он планирует заниматься с физиотерапевтом.
По данным ФБК, Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, а яд нашли на бутылке из отеля Xander. После новостей об отравлении сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми политик мог пользоваться в то утро. В числе предметов была бутылка воды «Святой источник», которую вывезла на анализ в Германию сотрудница ФБК Мария Певчих.
Украинский браслет
Бля повторил шутку за какой-то курой из твитера
А у него реальная, не воображаемая, жена есть?
у него жена как у коломбо
Верховный турник
Он вообще оч умный чел так-то, что даже обидно, так как все навыки ушли в пропаганду непонятно чего
Украинский браслет
Как любят говорить новостники за кадром: что скажем, в то и поверят
"И постельном белье которое ещё не меняли. Даже полотенце влажное и пахнет Алёшей", заявил кисель
"Ах, этот сладкий запах российского оппозиционера. Кажется вечером жене придется отрабатывать за месяц вперед."
А как отель относится к такой антирекламе? По федеральному каналу сказали, что там уборку не делают и по полмесяца бельё не меняют.
Пусть едет в Солсбери дверные ручки облизывать, тогда поверю
"Вот посмотрите, я вставляю дверную ручку и ничего, хотя она всё ещё скользкая от новичка"
Я просто в халате, мне ничего не угрожает, всё спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери
То есть шпили-вили в Солсбери официальная пропаганда теперь признаёт?
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Органический лолипоп
Исправь, а то забанят. Тут нельзя обижать даже больных в плохом смысле людей
Комментарий удален
Ты врун
Органический лолипоп
Не надо ложных обвинений
Согласен
Смотри, таки потерли
Бана нет
Может и нет
Кроме того, в кадре он побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.
Даже собственная жена брезгует ночевать с Киселёвым в одном номере.
Помоему сам факт того, что они снимают видео про "не отравление" нвлнго, является подтверждением обратного, но они этого не понимают, забавно.
Кисель похож на озабоченного дрочилу, именно так я представляю людей, которые проникают в номер и нюхают трусики
Ну так в полнометражке(или "эксклюзивных кадрах для расследования") может он в мусоре будет копаться и оттуда "трусы Навального" достанет.
Бля, вот же он ебантяй.
Управляющий браслет
Щас забанят
Киевский космос
Не, "ебантяй" забавное слово, на него не оскорбляешься.
Насколько же ему должен быть безразличен и отвратителен Навальный, чтобы ездить за ним до самого Томска и спать в его номере. Даже фанатки битлов, наверное, такое не устраивали
Комментарий удален
По пути из Томска в Москву Дмитрий Киселев почувствовал себя плохо, а затем впал в кому.
Новенький шмель
Обоссал?
28.09.2020. Доверие россиян к телевизору достигло минимума с 2016 года
https://www.znak.com/2020-09-28/doverie_rossiyan_k_televizoru_dostiglo_minimuma_s_2016_goda
Совпадение?
Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует
в Томск приезжать?
АХААХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХААХХАХАХХАХА
Простите удержаться не могу.
ЛОЛ КЕК ЧЕБУРЕК
Сенсационненько!
Мне интересно, вся это дичь самому киселеву приходит в голову или отыгрывает то что просят сценаристы канала?
К чему эти манервы и сравнение с Солсбери? Во-первых, вы что, признаете, что травили Скрипалей Новичком? Во-вторых, бундесвер же сразу сказал, что формула новая. Почему новый Новичок (простите) не может действовать с задержкой в несколько часов или срабатывать только при определенных условиях? Способ доставки до сих пор остается загадкой, почему вы приравниваете эти два случая, закрывая глаза на огромное количество важных обстоятельств?
Эх, вот если бы он распахнул халат, и зажав между ног свой боль подвигал бедрами под "гудбай хорсес", — это было бы настолько охуенно!
И ведь они вполне могли так сделать. Это не сильно отличается от ведер с говном и
Киселев > Соловьёва.
Прям турбо ебанько. Нам с вами, на самом деле, сильно повезло. наблюдать такую шизу в прямом эфире.
Очень гротескный злодей