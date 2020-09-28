«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует».

В закладки Слушать

Ведущий «России 1» Дмитрий Киселёв заявил, что переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный. Сюжет об этом вышел в «Вестях недели».

Киселёв считает, что если бы в номере Xander применялся яд такой силы, как «Новичок», он бы не пережил ночь в отеле. «И уж тем более, Навальный, который из номера спокойненько отправился в аэропорт, туда бы не добрался, — заявил ведущий. — Он минимум два часа с лишним безмятежно двигался в сторону воздушной гавани, проходил регистрацию, сидел там в кафе, садился в самолёт — и это всё с немытыми руками, на которых было боевое отравляющее вещество, что вообще-то действует моментально?»

«Вести» сравнивают отравление Навального с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — тогда о «Новичке» стало известно массовой аудитории. Киселёв обратил внимание на то, что в 2018 году все вещи, на которых могли быть следы яда, уничтожались, люди на месте отравления работали в специальных костюмах, а среди тех, кто соприкасался с «Новичком», были случайные жертвы.

«Я просто в халате, мне ничего не угрожает, всё спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери, — говорит Киселёв, который действительно записал видео из отеля в халате. Кроме того, в кадре он побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.

Навальный в ответ на сюжет написал, что не пользовался в Xander халатом, и он мог провисеть с «тех времён», когда политика отравили.

Alexey Navalny @navalny А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://twitter.com/ifsoann/status/1310487688546586625

Ann @IfSoAnn



Зачем-то довольно откровенно рассказал про свою личную жизнь:



«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась... говорит, что брезгует».



Что ж, сложно ее не понять Киселев провёл ночь в томском отеле, в котором останавливалась команда Навального.Зачем-то довольно откровенно рассказал про свою личную жизнь:«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась... говорит, что брезгует».Что ж, сложно ее не понять https://t.co/idGERenVuz

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, после чего политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального со ссылкой на врачей скорой помощи заявила о токсическом отравлении политика. Тем не менее, врачи больницы в Омске заявили, что основателя ФБК не отравляли, и в его организме нет следов ядов.

22 августа Навального доставили на лечение в немецкую клинику. В Германии в анализах политика нашли следы вещества из группы «Новичок», что указывает на отравление.

До 7 сентября основатель ФБК находился в коме, 23 числа его выписали из стационара клиники. Теперь он планирует заниматься с физиотерапевтом.