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Артём Мазанов
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Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве: с кафе, новыми банкоматами и обслуживанием без паспорта Материал редакции

Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».

73 комментария
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Фото Сбера

Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве — на Цветном бульваре, 2. Об этом представители компании рассказали TJ, назвав этот офис пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».

Компания сообщила, что в новом офисе будут оказываться все стандартные услуги, но там нет привычных стоек сотрудников, вместо них — круглые столики. Обслуживать клиентов могут и без паспорта, используя биометрические данные.

Конечно, здесь сохранились все наши банковские услуги, теперь они доступны без барьеров, без бронестекол, даже касс у нас нет, деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование.

Александр Ведяхин
первый замглавы Сбера в разговоре с РИА «Новости»

В отделении установили новые банкоматы, которые работают без карты — снять деньги можно бесконтактно с помощью голосового помощника или через систему распознавания лиц. Компания заявила, что эта технология применена в банкоматах впервые в мире.

В отделении теперь можно выпить кофе и провести встречу, а также: отправить и получить посылку, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.

Офис оборудовали зоной тестирования новых продуктов компании. На данный момент там можно изучить смарт-дисплей SberPortal.

24 сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о масштабном ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии.

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#новости #сбербанк

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73 комментария
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rossoshmap

7

Вот эти маленькие стульчики для кого? Кто на кортах привык сидеть? 

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Талантливый лолипоп

rossoshmap
38

Для сумок же. В ресторанах не был что ли никогда?

Ответить

Верховный турник

Талантливый
30

Ставлю сотку, что на них будут сидеть

Ответить

Новенький шмель

Верховный
11

В офисе Сбера есть два стула...

Ответить

Oldfag TV

Новенький
8

Но сначала возьмите талончик!

Ответить

theLastLetters

Oldfag
4

Нет, спасибо, я по маленькому.

Ответить

Denis Krivonosov

Новенький
2

С ипотекой дроченой и вкладами под полпроцента точеными?

Ответить

Vandgory

Верховный
0

Эти стульчики для сумок будут эксклюзивно для МКАДа, чтобы реально не было такого как ты описал

Ответить

Zero-one-one

Талантливый
14

Замкадыш

Ответить

Umberto Eco

15

 Офис оборудовали зоной

Ну вот теперь логично и удобно, давно бы так.
 деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование.

Ответить

Случайный звук

7

Посмотрим, как это отделение справится в день получки пенсии. 

Ответить

Dra

Случайный
10

Я бы послушал, как пенсионеры будут снимать пенсию при помощи голосового помощника.

Ответить

Oldfag TV

Dra
20

ДЕСЯТЬ ТЫЩ ОТДАЙ МНЕ СОБАКА МЕХАНИЧЕСКАЯ!

Ответить

Игорь Рачук

Oldfag
1

Почему у меня в голове это озвучилось голосом Лукашенко?

Ответить

Oldfag TV

Игорь
3

Нет, голосом Лукашенко было бы ДЗЕСЯЦ ЦЫСЯЧ ОТДАЙ МНЭ САБАКА МЭХАНИЧЕСКАЯ

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

Я вас не понял. Повторите или переформулируйте запрос.

Ответить

Неудачный Филипп

Случайный
0

Пенсия разве не на карту приходит?

Ответить

Случайный звук

Неудачный
3

Блять, я тоже таким же вопросом задаюсь каждый раз, когда меня заносит в сбер.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Случайный
2

С карты-то украдут хацкеры окаянные

Ответить

Maxim Semenov

Неудачный
1

Так бабки бегут ее сразу обналичить, для них карта это пластиковая сберкнижка по сути

Ответить

Неудачный Филипп

Maxim
0

хз. Видел кучу бабок, кто в магните просто прикладывает карты к терминалу, а в сбере очереди к банкоматам состоят вообще из разных людей: от тех же бабок и до детей

Ответить

Глупый единорожек88

9

Бабусек, пьющих кофе, почему не прифотошопили?
За услугами во всей этой красоте по-прежнему будут посылать в город, в котором оформляли карту? Сбер как был говном, так и останется, ставлю сотку.

Ответить

Слава Инженеров

Глупый
1

Ваша сотка заблокирована за подозрительную активность, специалист с вами свяжется после вечерней поверки

Ответить

Илюхер XXX

8

 пользовательский опыт

Окей, иллюзий не осталось, в сбере работают долбоебы

Ответить

Руководящий шар

4

Туалетов так и нет? Куда срать бежать после кофе?

Ответить

Umberto Eco

Руководящий
8

В Сберсортир, вестимо.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Umberto
1

Если оформляешь подписку на Сбермоча, Сберкал в подарок.

Ответить

Umberto Eco

Бипедальный
9

И чай Сбергамотом

Ответить

Максим Мекеня

Руководящий
0

Есть так-то.

Ответить

Руководящий шар

Максим
0

активировать доступ можно через банкомат при наличии карты и консультанта рядом?

Ответить

Max

4

Невероятный распил бабла на всякую хрень. Лучше бы улучшением банковских услуг как основной деятельности занялись бы.

 получают уникальный пользовательский опыт

Что это за калька с английского? Ад.

Ответить

Верховный турник

Max
–6

Сбер пытается расширяться и конкурировать с Амазоном - это плюс. Получится или нет уже от пользователей зависит.

Ответить

Vandgory

Верховный
10

Конкуренция с Амазаном? Шо?

Ответить

Верховный турник

Vandgory
0

сбер теперь продвигает собственную экосистему, а не только банк.
Яндекс плюс, комбо мэил и вот теперь есть сберпрайм - это всё конкуренты в России, которые «вдохновляются» Амазон праймом, логично же

Ответить

Denis Krivonosov

Верховный
1

не с амазоном, а с цукербергом, не конкурировать, а сливаться, не Сбер, а Греф, опять все напутали

Ответить

Umberto Eco

Denis
1

Сливаться в Сбере умеют, факт.

Ответить

Успешный спрей

–1

А пойдут туда бабки, потому что все нормальные люди используют приложение (Тинькофф и тп)

Ответить

Верховный турник

Успешный
5

Я вообще не понимаю при каких обстоятельствах нужно в отделение идти..

Ответить

Киевский космос

Верховный
0

Карту удалённо продлить можно?

Ответить

Верховный турник

Киевский
8

В нормальных банках да

Ответить

Солёная Капля

Верховный
0

Я валюту в отделениях меняю. Но в Сбербанке редко, курс невыгодный

Ответить

Maxim Semenov

Солёная
0

Открываешь бесплатный счет у брокера в тиньке и меняешь по рыночной стоимости

Ответить

Солёная Капля

Maxim
0

Мне это не подходит. Мне нужны наличные, как правило. В страны, куда я езжу, гораздо свободнее себя чувствуешь с наличными))

Ответить

Maxim Semenov

Солёная
2

В чем проблема снять нал в банкомате?

Ответить

Игорь Рачук

Maxim
1

... в любом! с Tinkoff

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

И многое другое...

Ответить

Umberto Eco

Stanley
4

... в журнале "Сбералаш"! 
Парам-парам-пам!

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Обслуживать клиентов могут и без паспорта, используя биометрические данные.

Мне вот что интересно. У одного мужика на днях в каком-то банке 115 миллионов рублей со вклада увели:
пропажу денег мужчина обнаружил, когда посетил банк в Петербурге, где ему сообщили, что на счете нет денег, а в другом российском городе на имя владельца счета была открыта карта и с нее сняли средства.

https://tass.ru/proisshestviya/9557263

И вот если мужика в том городе не было, полагаю, что суд встанет на его сторону, посчитав, что банк купился на поддельный паспорт и принудит банк возвратить тому средства в полном объёме.

А как быть, если после увода средств банк заявит, что биометрические данные "лжеклиента" совпали с теми биометрическими данными, что были в базе, и потому стало быть с банка не может быть никакого спроса? 

Ответить

Timur Muratshin

Романелло
0

Снятые данные храниться должны, иначе сразу на кукан посадят.

Ответить

Руслан Астратов

3

"Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт»."

Ответить

Maxim Semenov

3

Ох, теперь можно выпить кофе когда стоишь в очереди за справкой, которую в других банках высылают на email

Ответить

Elwuts

2

Вместе с бабушкой плакали пол маршрутки

Ответить

Umberto Eco

1

@Артём Мазанов уже идентифицировал себя с Сбером или это его личная позиция?
обслуживаем без паспорта

Ответить

Артём Мазанов

Umberto
1

Сбер нас пока не покупал( Фикс, стыдно

Ответить

Солёная Капля

0

Самое опасное - что работает распознавание лиц. Учитывая, что им пользуется большая часть населения - это отличный способ контроля

Ответить

Руководящий шар

Солёная
1

Типа камеры с распознаванием лиц на каждом турникете каждой станции метро - это менее опасно, чем один такой филиал сбера?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Солёная
1

- Здравствуйте, хочу взять кредит.
- Назовите имя, номер счета.
- Я анонимно.
- ?

Ответить

сироп от щекотки

1

Где карту делали, там кофе и попьете!!

Ответить

Добровольный Кирилл

1

Сбер.Journal

Ответить

Константин Г.

1
Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

Отделение закроют после этого поста с фотопруфом что люди без масок?
Или только магазины общего пользования (эконом) могут закрывать?

Ответить

Илья Волочков

0

Как запретить идентификацию без паспорта?

Ответить

Umberto Eco

Илья
1
Ответить

Zero-one-one

0

Хейтеры скажут фотошоп

Ответить

Andrey Svetlov

0

Запахло яблочками

Ответить

Солёная Капля

0

Больше похоже на частный детский сад

Ответить

Olshanti

0

Столы с позвоночниками :)

Ответить

Бипедальный Гоминид

0

И ведь тренд совершенно в другую сторону направлен - все уходят в онлайн (Тиньков одним из первых показал, как это может работать на максимуме), обычному клиенту эти отделения банков с менеджерами и кофе нафиг не сдались,  кроме совсем тугих, не способных сделать пару кликов на сайте.

Ответить

FOX

0

Фух! пробела перед запятой нет 

Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения…
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и…
tjournal.ru
Ответить

Илья Волочков

0

купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.

Кто-то серьёзно пойдёт в банк, чтобы купить билеты? Можно же онлайн всё сделать.

Ответить

Sergey Vanichkin

Илья
0

Те же кто считает, что работу надо в офисе работать...

Ответить

Groosha

0

А без этой говнобиометрии можно пользоваться банкоматами?

Ответить

Sergey Vanichkin

Groosha
0

со сберкнижецой, отстояв очередь, общаться за стойкой вам привычнее?

Ответить
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