Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».

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Фото Сбера

Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве — на Цветном бульваре, 2. Об этом представители компании рассказали TJ, назвав этот офис пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».

Компания сообщила, что в новом офисе будут оказываться все стандартные услуги, но там нет привычных стоек сотрудников, вместо них — круглые столики. Обслуживать клиентов могут и без паспорта, используя биометрические данные.

Конечно, здесь сохранились все наши банковские услуги, теперь они доступны без барьеров, без бронестекол, даже касс у нас нет, деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование. Александр Ведяхин первый замглавы Сбера в разговоре с РИА «Новости»

В отделении установили новые банкоматы, которые работают без карты — снять деньги можно бесконтактно с помощью голосового помощника или через систему распознавания лиц. Компания заявила, что эта технология применена в банкоматах впервые в мире.

В отделении теперь можно выпить кофе и провести встречу, а также: отправить и получить посылку, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.

Офис оборудовали зоной тестирования новых продуктов компании. На данный момент там можно изучить смарт-дисплей SberPortal.

24 сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о масштабном ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии.