Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве: с кафе, новыми банкоматами и обслуживанием без паспорта Материал редакции
Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».
Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве — на Цветном бульваре, 2. Об этом представители компании рассказали TJ, назвав этот офис пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».
Компания сообщила, что в новом офисе будут оказываться все стандартные услуги, но там нет привычных стоек сотрудников, вместо них — круглые столики. Обслуживать клиентов могут и без паспорта, используя биометрические данные.
В отделении установили новые банкоматы, которые работают без карты — снять деньги можно бесконтактно с помощью голосового помощника или через систему распознавания лиц. Компания заявила, что эта технология применена в банкоматах впервые в мире.
В отделении теперь можно выпить кофе и провести встречу, а также: отправить и получить посылку, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.
Офис оборудовали зоной тестирования новых продуктов компании. На данный момент там можно изучить смарт-дисплей SberPortal.
24 сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о масштабном ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии.
Вот эти маленькие стульчики для кого? Кто на кортах привык сидеть?
Талантливый лолипоп
Для сумок же. В ресторанах не был что ли никогда?
Верховный турник
Ставлю сотку, что на них будут сидеть
Новенький шмель
В офисе Сбера есть два стула...
Офис оборудовали зоной
Ну вот теперь логично и удобно, давно бы так.
деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование.
Неудачный Филипп
Пенсия разве не на карту приходит?
Случайный звук
Блять, я тоже таким же вопросом задаюсь каждый раз, когда меня заносит в сбер.
Так бабки бегут ее сразу обналичить, для них карта это пластиковая сберкнижка по сути
Неудачный Филипп
хз. Видел кучу бабок, кто в магните просто прикладывает карты к терминалу, а в сбере очереди к банкоматам состоят вообще из разных людей: от тех же бабок и до детей
Ваша сотка заблокирована за подозрительную активность, специалист с вами свяжется после вечерней поверки
В Сберсортир, вестимо.
Если оформляешь подписку на Сбермоча, Сберкал в подарок.
Есть так-то.
Руководящий шар
активировать доступ можно через банкомат при наличии карты и консультанта рядом?
Невероятный распил бабла на всякую хрень. Лучше бы улучшением банковских услуг как основной деятельности занялись бы.
получают уникальный пользовательский опыт
Что это за калька с английского? Ад.
Верховный турник
Сбер пытается расширяться и конкурировать с Амазоном - это плюс. Получится или нет уже от пользователей зависит.
Верховный турник
сбер теперь продвигает собственную экосистему, а не только банк.
Яндекс плюс, комбо мэил и вот теперь есть сберпрайм - это всё конкуренты в России, которые «вдохновляются» Амазон праймом, логично же
не с амазоном, а с цукербергом, не конкурировать, а сливаться, не Сбер, а Греф, опять все напутали
Верховный турник
Я вообще не понимаю при каких обстоятельствах нужно в отделение идти..
Киевский космос
Карту удалённо продлить можно?
Я валюту в отделениях меняю. Но в Сбербанке редко, курс невыгодный
Открываешь бесплатный счет у брокера в тиньке и меняешь по рыночной стоимости
Мне это не подходит. Мне нужны наличные, как правило. В страны, куда я езжу, гораздо свободнее себя чувствуешь с наличными))
В чем проблема снять нал в банкомате?
И многое другое...
Обслуживать клиентов могут и без паспорта, используя биометрические данные.
Мне вот что интересно. У одного мужика на днях в каком-то банке 115 миллионов рублей со вклада увели:
пропажу денег мужчина обнаружил, когда посетил банк в Петербурге, где ему сообщили, что на счете нет денег, а в другом российском городе на имя владельца счета была открыта карта и с нее сняли средства.
https://tass.ru/proisshestviya/9557263
И вот если мужика в том городе не было, полагаю, что суд встанет на его сторону, посчитав, что банк купился на поддельный паспорт и принудит банк возвратить тому средства в полном объёме.
А как быть, если после увода средств банк заявит, что биометрические данные "лжеклиента" совпали с теми биометрическими данными, что были в базе, и потому стало быть с банка не может быть никакого спроса?
"Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт»."
Ох, теперь можно выпить кофе когда стоишь в очереди за справкой, которую в других банках высылают на email
@Артём Мазанов уже идентифицировал себя с Сбером или это его личная позиция?
обслуживаем без паспорта
Самое опасное - что работает распознавание лиц. Учитывая, что им пользуется большая часть населения - это отличный способ контроля
Руководящий шар
Типа камеры с распознаванием лиц на каждом турникете каждой станции метро - это менее опасно, чем один такой филиал сбера?
- Здравствуйте, хочу взять кредит.
- Назовите имя, номер счета.
- Я анонимно.
- ?
Отделение закроют после этого поста с фотопруфом что люди без масок?
Или только магазины общего пользования (эконом) могут закрывать?
Как запретить идентификацию без паспорта?
И ведь тренд совершенно в другую сторону направлен - все уходят в онлайн (Тиньков одним из первых показал, как это может работать на максимуме), обычному клиенту эти отделения банков с менеджерами и кофе нафиг не сдались, кроме совсем тугих, не способных сделать пару кликов на сайте.
Фух! пробела перед запятой нет
купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.
Кто-то серьёзно пойдёт в банк, чтобы купить билеты? Можно же онлайн всё сделать.
А без этой говнобиометрии можно пользоваться банкоматами?
со сберкнижецой, отстояв очередь, общаться за стойкой вам привычнее?