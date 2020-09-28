Он заявил, что это решение не было спонтанным.

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Главный редактор Nexta Роман Протасевич объявил о своем уходе из проекта. Об это он написал в твиттере.

Он отметил, что «решение было принято без давления и не является спонтанным». «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — добавил Протасевич.

Основной телеграм-канал Nexta Live насчитывает более 2 миллионов подписчиков, также у проекта есть два других телеграм-канала, которые в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков. Во время протестов в Белоруссии Nexta стала главным источником информации о происходящем в стране. В канале также несколько раз устраивали сливы персональных данных силовиков.

Канал Nexta Live появился на базе одноимённого канала на YouTube, который в 2015 году начал вести Степан Путило. Ему тогда было 17 лет. Nexta Live Путило начал развивать в 2018 году. Сейчас блогер живёт в Польше, там же находится редакция проекта.