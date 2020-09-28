Главред Nexta Роман Протасевич сообщил об уходе из проекта Материал редакции
Он заявил, что это решение не было спонтанным.
Главный редактор Nexta Роман Протасевич объявил о своем уходе из проекта. Об это он написал в твиттере.
Он отметил, что «решение было принято без давления и не является спонтанным». «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — добавил Протасевич.
Основной телеграм-канал Nexta Live насчитывает более 2 миллионов подписчиков, также у проекта есть два других телеграм-канала, которые в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков. Во время протестов в Белоруссии Nexta стала главным источником информации о происходящем в стране. В канале также несколько раз устраивали сливы персональных данных силовиков.
Канал Nexta Live появился на базе одноимённого канала на YouTube, который в 2015 году начал вести Степан Путило. Ему тогда было 17 лет. Nexta Live Путило начал развивать в 2018 году. Сейчас блогер живёт в Польше, там же находится редакция проекта.
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Управляющий браслет
Сколько коней тебя и*н*с*л*в*л* в детстве, что ты теперь постоянно рвешься на Казахстанов?
Там был редактор?!
Это же Путило
Бля, я их запоминал что ли(
«решение было принято без давления и не является спонтанным»
Кто ж теперь поверит :/
Понял, что поймают. Решил слиться.
Верховный турник
Кто его поймает, он даже не в белорашке сидит
вот эти ребята, само собой: