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Ольга Щербинина
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Главред Nexta Роман Протасевич сообщил об уходе из проекта Материал редакции

Он заявил, что это решение не было спонтанным.

21 комментарий
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Главный редактор Nexta Роман Протасевич объявил о своем уходе из проекта. Об это он написал в твиттере.

Он отметил, что «решение было принято без давления и не является спонтанным». «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — добавил Протасевич.

Основной телеграм-канал Nexta Live насчитывает более 2 миллионов подписчиков, также у проекта есть два других телеграм-канала, которые в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков. Во время протестов в Белоруссии Nexta стала главным источником информации о происходящем в стране. В канале также несколько раз устраивали сливы персональных данных силовиков.

Канал Nexta Live появился на базе одноимённого канала на YouTube, который в 2015 году начал вести Степан Путило. Ему тогда было 17 лет. Nexta Live Путило начал развивать в 2018 году. Сейчас блогер живёт в Польше, там же находится редакция проекта.

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#новости #белоруссия

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21 комментарий
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Управляющий браслет

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Нехта шизойд с манией величия

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Dmitry Vakhnin

Управляющий
0

@Вахтер

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Dra

Управляющий
0

Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Dmitry Orlov To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan

Ответить

Управляющий браслет

Dra
0

Сколько коней тебя и*н*с*л*в*л* в детстве, что ты теперь постоянно рвешься на Казахстанов?

Ответить

Родной ихтиандр

4

в интервью Дудю он рассказывал ведь, что есть разногласия с Путило.

Ответить

Верховный турник

2

Уроки пошёл делать

Ответить

Людской волк

2

Доля не устроила по ходу

Ответить

Temp Temper

1

Там был редактор?! 

Ответить

Верховный турник

Temp
1
Ответить

Temp Temper

Верховный
1

Это же Путило

Ответить

Верховный турник

Temp
1

Бля, я их запоминал что ли(

Ответить

Temp Temper

Верховный
0

Думаешь я запоминал) 

Ответить

Алиса Барышман

Temp
0

Там был и главред в интервью

Ответить

Nikalay Gromihaylo

1

«решение было принято без давления и не является спонтанным»

Кто ж теперь поверит :/

Ответить

Внезапный Филипп

1

Даже чая на прощанье не попил?( Жаль

Ответить

Жы Dogolonoga

1

Решил хайпануть на своём уходе 

Ответить

Антон Лисин

0

Понял, что поймают. Решил слиться.

Ответить

Верховный турник

Антон
0

Кто его поймает, он даже не в белорашке сидит

Ответить

Nikalay Gromihaylo

Верховный
2

вот эти ребята, само собой:

Ответить

Верховный турник

Nikalay
0

Кто это, какие путешественники?

Ответить

Ровный турник

Верховный
0

Путешествовали по шпилю

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