Его также оштрафовали в связи с административным делом об участии в протестах.

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Егор Мартинович «Наша Нива»

Главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартиновичу запретили выезд за границу в связи с расследование уголовного дела о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

Ранее Мартинович рассказывал, что во время трёхдневного задержания с 23 по 26 сентября к нему подошел оперативник МВД с вопросом, не хочет ли он уехать за границу, как Светлана Тихановская. Тот же вопрос задал ему сокамерник.

23 сентября в квартире журналиста прошёл обыск, после этого его задержали. Он стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за публикации, «содержащей заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел». Речь идёт о статье, в которой один из «диджеев перемен» Владислав Соколовский говорил, что в изоляторе на Окрестина в Минске его ударил замглавы МВД Александр Барсуков.

28 сентября Мартиновича также приговорили к штрафу в размере 405 белорусских рублей (около 12 тысяч российских рублей). Его признали виновным по статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По версии следствия, журналист 11 августа принял участие в несанкционированном массовом мероприятии.