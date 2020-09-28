Главному редактору белорусского издания «Наша Нива» запретили выезд из страны по уголовному делу о клевете Материал редакции
Его также оштрафовали в связи с административным делом об участии в протестах.
Главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартиновичу запретили выезд за границу в связи с расследование уголовного дела о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал издания.
Ранее Мартинович рассказывал, что во время трёхдневного задержания с 23 по 26 сентября к нему подошел оперативник МВД с вопросом, не хочет ли он уехать за границу, как Светлана Тихановская. Тот же вопрос задал ему сокамерник.
23 сентября в квартире журналиста прошёл обыск, после этого его задержали. Он стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за публикации, «содержащей заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел». Речь идёт о статье, в которой один из «диджеев перемен» Владислав Соколовский говорил, что в изоляторе на Окрестина в Минске его ударил замглавы МВД Александр Барсуков.
28 сентября Мартиновича также приговорили к штрафу в размере 405 белорусских рублей (около 12 тысяч российских рублей). Его признали виновным по статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По версии следствия, журналист 11 августа принял участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В ближайшие месяцы экономику может навестить пушистый писец:
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за август на 1 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
news.tut.by/economics/699489.html
Новые данные будут примерно через неделю - посмотрим, насколько ещё опустошилась государственная кубышка.
Центральный магнит
А через два года с колена все встанем?
Новенький шмель
Дима, введи войска
2 года недолгий срок так то.
На самом деле, я тебе больше скажу, даже после выборов в США в ближайшие месяцы как Белоруссии так и Рашке может настать пиздец.
Если Байден помириться с Китаем, та Рашка опять станет пугало уровня КНДР с которой зашкварно иметь дела.
Главврачи запугивают персонал больницы после того как кто-то вывесил красно-белый флаг:
Или хотите чтобы с вами КГБ побеседовало? Там по-другому разговаривают.
Управляющий браслет
Пуш от звезды
Добровольный Кирилл
Не, не в три ночи.
Хочешь перемен? Запретим въезд и не дадим перемен, будешь как в аду варится пока диктатор танцует с автоматом
А-а-а-а-а, мой мозг! Не устаю поражаться тому пи*децу, который творится в Беларуси. Вот минутный отрывок из сюжета государственного телеканала. В нём прекрасно абсолютно всё.