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Ольга Щербинина
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Главному редактору белорусского издания «Наша Нива» запретили выезд из страны по уголовному делу о клевете Материал редакции

Его также оштрафовали в связи с административным делом об участии в протестах.

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Егор Мартинович «Наша Нива»

Главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартиновичу запретили выезд за границу в связи с расследование уголовного дела о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

Ранее Мартинович рассказывал, что во время трёхдневного задержания с 23 по 26 сентября к нему подошел оперативник МВД с вопросом, не хочет ли он уехать за границу, как Светлана Тихановская. Тот же вопрос задал ему сокамерник.

23 сентября в квартире журналиста прошёл обыск, после этого его задержали. Он стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за публикации, «содержащей заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел». Речь идёт о статье, в которой один из «диджеев перемен» Владислав Соколовский говорил, что в изоляторе на Окрестина в Минске его ударил замглавы МВД Александр Барсуков.

28 сентября Мартиновича также приговорили к штрафу в размере 405 белорусских рублей (около 12 тысяч российских рублей). Его признали виновным по статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По версии следствия, журналист 11 августа принял участие в несанкционированном массовом мероприятии.

#новости #белоруссия

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18 комментариев
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Управляющий браслет

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Похуй. Какая-то мелкая возня уже месяц происходит. Забастовка провалилась с треском. Видимо, в ближайшие два года ничего подающего надежды в Беларуси не произойдет

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Романелло Кивогенс

Управляющий
2

В ближайшие месяцы экономику может навестить пушистый писец:

 Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за август на 1 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

news.tut.by/economics/699489.html

Новые данные будут примерно через неделю - посмотрим, насколько ещё опустошилась государственная кубышка.

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Немыслимый самолет

Романелло
0

Ничего страшного, эти русские господа всё оплатят.

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Центральный магнит

Управляющий
0

А через два года с колена все встанем?

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anti kuzma

Центральный
0

второе колено Лукашенко встанет за руль Белоруссии

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Новенький шмель

Управляющий
0

Дима, введи войска

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Управляющий браслет

Новенький
0

Добьем. Выживших 

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несу разные вещи

Управляющий
0
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one channel

Управляющий
0

2 года недолгий срок так то.
На самом деле, я тебе больше скажу, даже после выборов в США в ближайшие месяцы как Белоруссии так и Рашке может настать пиздец.
Если Байден помириться с Китаем, та Рашка опять станет пугало уровня КНДР с которой зашкварно иметь дела.

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Романелло Кивогенс

3

Главврачи запугивают персонал больницы после того как кто-то вывесил красно-белый флаг:
Или хотите чтобы с вами КГБ побеседовало? Там по-другому разговаривают.

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Добровольный Кирилл

0

Кстати! Сегодня меня разбудил звонок в домофон: это были полицейские.

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Управляющий браслет

Добровольный
0

Пуш от звезды

Ответить

Добровольный Кирилл

Управляющий
0

Не, не в три ночи.

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Andre Macareno

Добровольный
1

Кажется, Климов не туда вызвал

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Центральный магнит

0

Одних силой выталкивают за границу, вторых силой держат внутри.
Многосторонний подход к делу однако.

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Oldfag TV

0

 Марцинович

Дух кое-кого жив в сердце @Ольга Щербинина 

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Stanislav Sobolev

0

Хочешь перемен? Запретим въезд и не дадим перемен, будешь как в аду варится пока диктатор танцует с автоматом 

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Романелло Кивогенс

0

А-а-а-а-а, мой мозг! Не устаю поражаться тому пи*децу, который творится в Беларуси. Вот минутный отрывок из сюжета государственного телеканала. В нём прекрасно абсолютно всё.

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