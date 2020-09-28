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Ольга Щербинина
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В Азербайджане заблокировали соцсети и мессенджеры. Весь интернет не отключали Материал редакции

Блокировки устроили, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

20 комментариев
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Власти Азербайджана заблокировали все главные социальные сети, мессенджеры и видеохостинги, пишет Znak.com со ссылкой на данные сервиса NetBlocks.org. При этом удалось сохранить весь остальной интернет, что не получалось ни в России, ни в Белоруссии, ни в других странах, где происходили народные волнения.

Полной блокировке подверглись Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, WhatsApp, YouTube, TikTok, LinkedIn, Zoom, Skype. По словам министра связи страны, это сделали, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв рассказал, что в вопросе блокировок есть три главных фактора: развитость рынка провайдеров, техническая грамотность населения и «упёртость» властей.

В Азербайджане три провайдера (в России, например, — 3,5 тысячи, а лицензий выдано около 7 тысяч). Поэтому техническая возможность отключить ресурсы в республике доступнее, отметил Климарёв. Сюда же относится небольшое количество автономных систем на территории страны. В Азербайджане их 62, из них 50 в онлайне. В Белоруссии — 133, в онлайне — 106, в РФ — 6254, онлайн — 5247. Чем меньше AS, тем проще контролировать трафик.

Эксперт отметил, что количество технически продвинутого населения в стране измерить не получится, но, вероятно, таких людей в Азербайджане меньше, чем в Белоруссии, где развита IT-сфера. Он напомнил, что волна информации о том, что блокировки можно обходить с помощью VPN, распространилась по всей Белоруссии мгновенно, а необходимое приложение скачали за сутки более миллиона раз.

Отмечается, что в Азербайджане экономика и административные функции меньше завязаны на интернет, что даёт властям больше возможностей для блокировки.

Армения и Азербайджан ввели военное положение после обстрела Нагорного Карабаха. Обострение конфликта произошло утром 27 сентября. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей.

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#новости #карабах #соцсети #блокировки

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20 комментариев
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solawind

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Старые добрые страны СССР — в любой ситуации первое что делай, о ключай своим гражданам СМИ и контролируй информацию. Баранам  свое мнение иметь не положено и опасно

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Романелло Кивогенс

solawind
5

Справедливости ради, об этом говорили ещё задолго до СССР
"На войне правда — первая жертва". Эсхил.

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миша лисицын

solawind
2

Армения этого не сделала, просто чтобы ты был в курсе, когда как обычно все под одну гребенку

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Сергей Васильев

solawind
1

Опять у этого нашего интеллигента народ не тот, теперь не люди, а бараны, и только потому, что живут не в той стране....

Ответить

Elijah Garrison

Сергей
2

Причина в другом, вы не поняли смысл прочитанного комментария.

Ответить

Сергей Васильев

Elijah
1

Это вы не поняли.

Ответить

Elijah Garrison

Сергей
0

Бог лайков нас рассудит :)

Ответить

миша лисицын

Elijah
0

Страны ссср тупые? И их народы? В этом причина? Про Армению я так просто написал да? А всякие прибалты?

Ответить

Elijah Garrison

миша
2

В этом причина?

Нет причина в том что некоторые люди читать умеют, но нифига не вдупляют что написано :)

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# realfiddy

5

Маск, поднажми там со своим Starlink

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A big purple banana 🍆

#
0

загнется как oneweb

Ответить

solawind

#
0

Частоты ему не дадут 100%, разве что над кроватью себе для интерьера его тарелку повесишь

Ответить

Романелло Кивогенс

4

 Полной блокировке подверглись Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, WhatsApp, YouTube, TikTok, LinkedIn, Zoom, Skype. По словам министра связи страны, это сделали, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

Это бы заявление в уши тем, кто твёрдо убеждён, что интернет в Беларуси пропадает из-за происков зарубежных хакеров. И что учения по изоляции Рунета проводятся исключительно для того, чтобы злобный Запад не отключил нам внезапно "фейсбуки" и "ютьюбы".

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Арбитражный американец

4

Блокировки устроили, чтобы избежать провокаций со стороны Армении

Почему оправдания преподносятся, как факт?

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Harry Matevosyan

0

В Азербайджане та еще госпропаганда: самий древний, сочни, спели народ, сладкий наш родине. 

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Ruslan Orlov

Harry
0

Я согласен с тем, что азербайджанцы моложе армян(это факт, с этим глупо спорить), но Карабах до армян заселяли кавказские племена, это другой факт которые надо также всем знать

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Abram Dikoy

1

Ебен бобен, надеюсь у нас разворуют все что потрачено на блок инета и такого не будет в 24ом, хоть один раз коррупция хелпанëт

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Романелло Кивогенс

1

Ну а вообще не сложно догадаться, для чего это делается. Куча сюжетов с уничтожением азербайджанской техники и личного состава вряд ли сильно воодушевит собственное население. Вдобавок сомнительная версия, согласно которой Армения якобы сама вероломно напала на соседа, а он лишь защищается, вряд ли выдерживает хоть сколь-нибудь серьёзной критики.

В таких условиях проще отрубить народу все независимые источники информации, и вдалбливать ему удобную для власти версию о том, что первыми напали армяне, и демонстрировать лишь те кадры, на которых уничтожается вражеская техника. 

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Илюхер XXX

0

хуйня какая-то

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Казенный паук например

0

Лукашенко был в ярости когда узнал что.. 

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