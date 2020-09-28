Блокировки устроили, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

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Власти Азербайджана заблокировали все главные социальные сети, мессенджеры и видеохостинги, пишет Znak.com со ссылкой на данные сервиса NetBlocks.org. При этом удалось сохранить весь остальной интернет, что не получалось ни в России, ни в Белоруссии, ни в других странах, где происходили народные волнения.

Полной блокировке подверглись Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, WhatsApp, YouTube, TikTok, LinkedIn, Zoom, Skype. По словам министра связи страны, это сделали, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв рассказал, что в вопросе блокировок есть три главных фактора: развитость рынка провайдеров, техническая грамотность населения и «упёртость» властей.

В Азербайджане три провайдера (в России, например, — 3,5 тысячи, а лицензий выдано около 7 тысяч). Поэтому техническая возможность отключить ресурсы в республике доступнее, отметил Климарёв. Сюда же относится небольшое количество автономных систем на территории страны. В Азербайджане их 62, из них 50 в онлайне. В Белоруссии — 133, в онлайне — 106, в РФ — 6254, онлайн — 5247. Чем меньше AS, тем проще контролировать трафик.

Эксперт отметил, что количество технически продвинутого населения в стране измерить не получится, но, вероятно, таких людей в Азербайджане меньше, чем в Белоруссии, где развита IT-сфера. Он напомнил, что волна информации о том, что блокировки можно обходить с помощью VPN, распространилась по всей Белоруссии мгновенно, а необходимое приложение скачали за сутки более миллиона раз.

Отмечается, что в Азербайджане экономика и административные функции меньше завязаны на интернет, что даёт властям больше возможностей для блокировки.

Армения и Азербайджан ввели военное положение после обстрела Нагорного Карабаха. Обострение конфликта произошло утром 27 сентября. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей.