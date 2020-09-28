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Ольга Щербинина
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Французский учитель покрыл лицо татуировками. Это стоило ему работы в детском саду из-за страха учеников Материал редакции

Но мужчина продолжает преподавать детям старше шести лет.

26 комментариев
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Школьный учитель, чьё тело, лицо и язык покрыты татуировками, а белки глаз хирургическим путём стали чёрными, сказал, что ему не разрешили преподавать во французском детском саду из-за жалобы родителей. Их ребёнок испугался педагога. Об этом сообщает CNN.

Но 35-летний Сильвен Элен (Sylvain Helaine) все ещё преподаёт детям старше шести лет. Он рассказал, что после первоначального шока, ученики больше не обращают внимание на его внешность.

«Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне спокойно, потому что они меня знают. Только когда люди видят меня издалека, они могут предположить что-то плохое», — сказал Элен. По оценкам мужчины, он провёл под иглами татуировщиков около 460 часов. Элен пояснил, что начал делать тату в 27 лет, когда у него случился «экзистенциальный кризис».

Он сказал, что в прошлом году преподавал в детском саду начальной школы в пригороде Парижа, но родители трёхлетнего ребёнка подали жалобу в органы образования. Они заявили, что мальчику, которого Элен даже не учил, после встречи с ним снились кошмары.

Через пару месяцев руководство школы сообщило учителю, что он больше не будет работать в детских садах. Представитель местного управления образования сообщил, что с Эленом достигли соглашение об отказе от работы с детьми до шести лет, так как те могут испугаться его внешнего вида.

Элен заявил, что будет придерживаться выбранной им карьеры, так как любит свою работу. По его словам, он надеется показать своим ученикам, что они должны принимать людей, отличающихся от нормы. «Возможно, когда они станут взрослыми, они будут более открытыми», — сказал он.

#новости #татуировки #франция

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26 комментариев
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работал в детском саду

Устраивал краш тесты подгузникам

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Сергей Васильев

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В детском саду девочке впервые
Показал я тату

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Ночной корабль

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@Valeria Makarova уведомление, кровосток

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schmuck

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краш тест детьми скорее, у кого кальций больше

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Сергей Васильев

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Леваки...

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Арбитражный американец

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Сергей Васильев...

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Андрей Рядькин

Арбитражный
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....заходят в бар.....

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а там сидит пингвин и говорит.....

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кола

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Bad Mother

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Виталий Sekrr

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... пошто боярыню обидел?

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Sakari Sauso

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Блаженный ключ

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Руслан Астратов

Блаженный
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Пантелеймоналдо Лдо

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Наконец то последний пазл

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A big purple banana 🍆

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Джоб стоперы стопают джобы?? Да ну нахер???

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Немыслимый самолет

2

Ух какой, готов стать учеником этого учителя

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Евгений Клочков

Немыслимый
0

а потом вас ситхов лови по всему субсектору

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bor_vn

1

Он от нашей армии пытался откосить. А потом понял, что у него французское гражданство.
Но было уже поздно.

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bor_vn

bor_vn
0

А так это вроде бы считается психическим отклонением?

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bor_vn

bor_vn
2

Имею ввиду желание служить в армии

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badResistor

0

ну это уже детский сад какой-то...)

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Запах Ртути

0

Он бы ещё приходил к детям на тихий час и пел MEIN HERZ BRENNT

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Мягкий дебаркадер

0

Морда как у коровы

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Bad Mother Fucker

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ну, большую часть татух ему крутой мастер набил

качественная работа и недешевая

интересно, откуда у школьного учителя такие бабки

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