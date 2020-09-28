Французский учитель покрыл лицо татуировками. Это стоило ему работы в детском саду из-за страха учеников Материал редакции
Но мужчина продолжает преподавать детям старше шести лет.
Школьный учитель, чьё тело, лицо и язык покрыты татуировками, а белки глаз хирургическим путём стали чёрными, сказал, что ему не разрешили преподавать во французском детском саду из-за жалобы родителей. Их ребёнок испугался педагога. Об этом сообщает CNN.
Но 35-летний Сильвен Элен (Sylvain Helaine) все ещё преподаёт детям старше шести лет. Он рассказал, что после первоначального шока, ученики больше не обращают внимание на его внешность.
«Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне спокойно, потому что они меня знают. Только когда люди видят меня издалека, они могут предположить что-то плохое», — сказал Элен. По оценкам мужчины, он провёл под иглами татуировщиков около 460 часов. Элен пояснил, что начал делать тату в 27 лет, когда у него случился «экзистенциальный кризис».
Он сказал, что в прошлом году преподавал в детском саду начальной школы в пригороде Парижа, но родители трёхлетнего ребёнка подали жалобу в органы образования. Они заявили, что мальчику, которого Элен даже не учил, после встречи с ним снились кошмары.
Через пару месяцев руководство школы сообщило учителю, что он больше не будет работать в детских садах. Представитель местного управления образования сообщил, что с Эленом достигли соглашение об отказе от работы с детьми до шести лет, так как те могут испугаться его внешнего вида.
Элен заявил, что будет придерживаться выбранной им карьеры, так как любит свою работу. По его словам, он надеется показать своим ученикам, что они должны принимать людей, отличающихся от нормы. «Возможно, когда они станут взрослыми, они будут более открытыми», — сказал он.
В детском саду девочке впервые
Показал я тату
Леваки...
Арбитражный американец
Сергей Васильев...
....заходят в бар.....
Почтовый супер_стар
а там сидит пингвин и говорит.....
Он от нашей армии пытался откосить. А потом понял, что у него французское гражданство.
Но было уже поздно.
ну, большую часть татух ему крутой мастер набил
качественная работа и недешевая
интересно, откуда у школьного учителя такие бабки