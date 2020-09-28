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Ольга Щербинина
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Путин призвал россиян соблюдать рекомендации врачей и специалистов, чтобы избежать повторного введения карантина Материал редакции

«Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена».

36 комментариев
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Владимир Путин призвал россиян соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения повторных ограничительных мер. Об этом президент заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета.

Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я ещё раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами.

Владимир Путин

Путин попросил граждан страны соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, так как это нужно для безопасности и защиты здоровья. По его словам, сегодня о коронавирусе известно гораздо больше, чем несколько месяцев назад, но сейчас «от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции». Президент подчеркнул, что рекомендации необходимо соблюдать, чтобы в России не пришлось прибегать к «весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей» ограничениям.

По официальным данным на 28 сентября, за сутки в России обнаружили 8 135 новых случае заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня. За всё время пандемии в стране выявили 1,16 миллиона случая коронавируса. 20 385 человек умерли, 945 920 выздоровели.

#новости #путин #карантинвроссии

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36 комментариев
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Валерий Довнутский

18

так карантина же не было? не? Вроде ж вводил "каникулы", а тут карантин. Вовчик, придерживайся истории.

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Евгений Дементьев

Валерий
0

а он и не употреблял это слово, прозвучало только "ограничения"

Ответить

Валерий Довнутский

Евгений
1

а ну тогда можно, нах вводить карантин, если можно ввести "каникулы ограничивающие ваше передвижение"

Ответить

涼宮ハ ルヒ

Валерий
0

а затем "каникулы в местах не столь отдаленных"

Ответить

Сергей Павлов

Валерий
0

дедушке сложно, он старенький

Ответить

Max Payne

Валерий
0

Тарантино не будет

Ответить

Санитарный мангал

11

Деду надоело в бункере сидеть.

Ответить

Атлант поправил плечи

9

А с половцами как дела? 

Ответить

Victor Axonoff

Атлант
0

Они на подходе

Ответить

Свободный самолет

Victor
2

За монголо-татарами заедут и придут 

Ответить

пепси

Атлант
0

И с печенегами 

Ответить

Атлант поправил плечи

пепси
1

и с печенегами))) 

Ответить

Свободный самолет

8

Россияне, сидите дома, мы корабли строим

Ответить

Алексей Дудырев

Свободный
0

хорошее дело

Ответить

ユリー シャネ

6

А потом "а я вот вас просил, а вы непослушались, вот и получайте карантин пидарюги ебаные, и нологи блять подниму вам"

Ответить

Казенный чувак

ユリー
0

чёт орнул

Ответить

Папуша

Казенный
1

От ужаса?

Ответить

Людской волк

2

По сути, ничего не сказал, очевидные вещи

Ответить

solawind

Людской
9

Ну как и всегда и  все что он говорит. Делает он совершенно другое. В те редкие моменты когда он начинает говорить о чем-то не эти обтекаемые банальности написанные копирайтером, оказывается что он такую хуйню несёт. Как например про то что протестующих надо избивать за стаканчик, чтобы было не как в Франции. Или про средний класс с зарплатой в 20 т.р

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Сергей Королевский

solawind
1

Про предпринимателей жуликов.
Про то, что Навальный сам выпил новичок.
Про курс доллара,который хорошо что растёт.
Уже целая подборка набралась, за которую в другой стране уже давно бы проиграл выборы

Ответить

Madsons

3

как там в бункере? мы тут на метро ездим, автобусы, вся хуйня, жопу никто не подтирает

Ответить

Антон Лисин

1

Не хочет карантин вводить. Вот и просит умываться по утрам и сидеть дома 

Ответить

Рыжий

Антон
0

Ну через месяца полтора-два все и так будут сидеть дома и перемещаться только на работу/с работы. Зимой на улицу совершенно не хочется выходить

Ответить

Abram Dikoy

1

Очень хочу расслабиться, потерять бдительность

Ответить

Мария Казакова

1

Читает с бумажки так, будто бы совершенно не в курсе ситуации. Не может ни одного предложения на эту тему от себя выдавить? Серьезно?

Ответить

artemykairyak

0

Так мы же победили ковид? Парады победы проводили... Или что? Я не понимаю, объясните

Ответить

Gennady Verzakov

artemykairyak
1

Так мы первую волну победили, а сейчас вторая началась. Много думаете, гражданин.

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

0

Мы избежим повторной смуты,
Мы обещаем тебе, дед
Завет твой нам священный молвлен
Его исполним не во вред!

Ответить

Евгений Клочков

0

А мы помним, что некоторые прокладки моченые писали и говорили что прошедшее голым сование - это победа над ковидом

А тут вона что, ай яй яй

Ответить

Alexander Personazhe

0

СЛЫШ 
СОБЛЮДАТЬ

Ответить

Алексей Дудырев

Alexander
0

чо ты орёшь?

Ответить

Alexander Personazhe

Алексей
0
Ответить

Романелло Кивогенс

0

Слушайте, а когда в последний раз Путин покидал Москву? Помню, что в середине марта он посетил Крым, а во время или после самоизоляции были какие-нибудь поездки по регионам или в другие страны?

Ответить

ОСА

Романелло
0

Нет, он в домике

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Руслан Астратов

0

Новость из разряда:

- Для того, чтобы танцевать, нужны ноги

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Andrew Makarov

0

Без раскачки

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