Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я ещё раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами.