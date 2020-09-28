Путин призвал россиян соблюдать рекомендации врачей и специалистов, чтобы избежать повторного введения карантина Материал редакции
«Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена».
Владимир Путин призвал россиян соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения повторных ограничительных мер. Об этом президент заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета.
Путин попросил граждан страны соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, так как это нужно для безопасности и защиты здоровья. По его словам, сегодня о коронавирусе известно гораздо больше, чем несколько месяцев назад, но сейчас «от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции». Президент подчеркнул, что рекомендации необходимо соблюдать, чтобы в России не пришлось прибегать к «весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей» ограничениям.
По официальным данным на 28 сентября, за сутки в России обнаружили 8 135 новых случае заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня. За всё время пандемии в стране выявили 1,16 миллиона случая коронавируса. 20 385 человек умерли, 945 920 выздоровели.
так карантина же не было? не? Вроде ж вводил "каникулы", а тут карантин. Вовчик, придерживайся истории.
а он и не употреблял это слово, прозвучало только "ограничения"
а ну тогда можно, нах вводить карантин, если можно ввести "каникулы ограничивающие ваше передвижение"
А с половцами как дела?
Они на подходе
А потом "а я вот вас просил, а вы непослушались, вот и получайте карантин пидарюги ебаные, и нологи блять подниму вам"
Ну как и всегда и все что он говорит. Делает он совершенно другое. В те редкие моменты когда он начинает говорить о чем-то не эти обтекаемые банальности написанные копирайтером, оказывается что он такую хуйню несёт. Как например про то что протестующих надо избивать за стаканчик, чтобы было не как в Франции. Или про средний класс с зарплатой в 20 т.р
Про предпринимателей жуликов.
Про то, что Навальный сам выпил новичок.
Про курс доллара,который хорошо что растёт.
Уже целая подборка набралась, за которую в другой стране уже давно бы проиграл выборы
как там в бункере? мы тут на метро ездим, автобусы, вся хуйня, жопу никто не подтирает
Не хочет карантин вводить. Вот и просит умываться по утрам и сидеть дома
Читает с бумажки так, будто бы совершенно не в курсе ситуации. Не может ни одного предложения на эту тему от себя выдавить? Серьезно?
Так мы же победили ковид? Парады победы проводили... Или что? Я не понимаю, объясните
Так мы первую волну победили, а сейчас вторая началась. Много думаете, гражданин.
Мы избежим повторной смуты,
Мы обещаем тебе, дед
Завет твой нам священный молвлен
Его исполним не во вред!
А мы помним, что некоторые прокладки моченые писали и говорили что прошедшее голым сование - это победа над ковидом
А тут вона что, ай яй яй
СЛЫШ
СОБЛЮДАТЬ
Слушайте, а когда в последний раз Путин покидал Москву? Помню, что в середине марта он посетил Крым, а во время или после самоизоляции были какие-нибудь поездки по регионам или в другие страны?