Новости
Артём Мазанов
401

Счётная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России: уровень переработки не превышает 7% Материал редакции

Ситуацию с мусорными полигонами аудиторы считают «близкой к критической» — туда по-прежнему отправляют более 90% отходов.

9 комментариев
В закладки

Ситуация с отходами в России остаётся неблагополучной, несмотря на начатую в 2019 году «мусорную реформу». Об этом сообщается в отчёте Счётной палаты.

Аудиторы заявили, что уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% — по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые часто не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. В России — 8,3 тысячи свалок, 916 из которых — на территории городских округов. Счётная палата предупредила, что поставленная цель Владимиром Путиным по ликвидации всех свалок в границах городов не будет достигнута, так как федеральный проект предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки.

Счётная палата также предупредила, что ситуация с мусорными полигонами — «близка к критической»: до 2024 года в России будут исчерпаны мощности полигонов в 32 регионах, в 17 из которых — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет»,— сообщается в отчёте. Аудиторы рассказали, что проблему с мусорными полигонами должен решить действующий с 2019 года федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», но он пока с этой задачей не справляется.

Анализ 67 региональных программ показал, что только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность мощностей объектов обращения с ТКО и объёмов их образования.

Счётная палата

C 1 января 2019 года в России вступила в силу «мусорная реформа», вводящая новый порядок утилизации твёрдых бытовых отходов.

Мусорный закон для мусорной реформы — Новости на…
Главные вопросы к регулированию новой системы по обращению с отходами.
tjournal.ru

#новости #мусорнаяреформа

Артём Мазанов PLUS
+140 706
И это не новость ИА «Панорама»
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0443\u0441\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f\u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 217564, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 08:15:11 +0300", "is_special": false }
Конференция «Персональные данные: сбор, кража и защита»
6 октября Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dra

3

поставленная цель Владимиром Путиным по ликвидации всех свалок в границах городов не будет достигнута

А вообще что-нибудь, начиная с майских указов, достигалось?

Ответить

Ведущий рубин

Dra
1

Нет 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Dra
0

кхм-кхм не стоит вскрывать эту тему кхе-кхе

Ответить

Kongou Battleship

Dra
0

Майские указы и были нужны для того, чтобы наивные граждане в очередной раз восхитились щедростью и гениальностью царя, а чинуши получили очередную возможность нажиться.

P.S. Когда там, кстати, будут выплаты медикам за работу в условиях пандемии?

Ответить

Lee

0

"Поэтому мы начнем это делать с правоохранительных органов", - добавили в Счетной палате.

Ответить

Технический кот

0

Ситуацию с мусорами тоже не назвать благополучной

Ответить

Лунный Артем

0

Хотябы блять сжигали уже тогда. Всё равно все свалки рано или поздно начинают тлеть и дымить

Ответить

Бурный файл

0

Вот отрасль, куда имело бы смысл вкладывать деньги, а не на войну в Сирии, Украине или в африканских странах.

Ответить

Вова А.

0

странно, а че это так? не потому ли такая ситуация, что до этого дяди в верхах обкашляли вопросики и решили, что если закапывать и сжигать мусор - то там все проще и выгоднее, что издержек в разы, десятки раз меньше, что стоимость предприятий ниже на порядки, а проллобировать землю под мусорный полигон - это решаемый вопрос, че там, в каком-то Шиесе или еще где кто-то будет бузотерить, да кто там живет, по мнению дядь чиновников - медведи, да белки, все ж люди в европах или сша, ну мальдивах там, но не в лесу же.
Ну а тендеры уже сыграны, бабки распределены и попилены, откаты выданы, взяточки местным тоже, всяким там надзорным, и тут на те - гладко было на бумаге, да забыли что они ебобо и в ирл мире можно подравнять физиономию о неровности ландшафта, если витать в облаках

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост. Он напомнил о «жёлтых жилетах» и мусульманских протестах во Франции
А также подчеркнул, что, в отличие от Макрона, является «опытным политиком».
102
Новости
В Азербайджане заблокировали соцсети и мессенджеры. Весь интернет не отключали
Блокировки устроили, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.
100
Новости
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха
Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
375
Популярное за три дня
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
430
Кино и сериалы
Вторая жизнь «Бегущего по лезвию» и «Нечто»: фильмы, которые провалились в прокате, но обрели культовый статус
Ленты нелёгкой судьбы: они потерпели неудачу во время официального релиза, но обзавелись армией поклонников и изменили облик кинематографа.
50
Новости
Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите»
Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.
94
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Kongou Battleship

Счётная палата назвала…

Вова А.

Счётная палата назвала…

Mikhail Lukup

Счётная палата назвала…

Роман Белоус

Счётная палата назвала…

Alex Kostin

В Нагорном Карабахе обострился…

Госпожа Дыня

Счётная палата назвала…

Evgeny Tolstogan

Запись в подсайте Telegram

Evgeny Tolstogan

Запись в подсайте Telegram
null