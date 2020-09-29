Счётная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России: уровень переработки не превышает 7% Материал редакции
Ситуацию с мусорными полигонами аудиторы считают «близкой к критической» — туда по-прежнему отправляют более 90% отходов.
Ситуация с отходами в России остаётся неблагополучной, несмотря на начатую в 2019 году «мусорную реформу». Об этом сообщается в отчёте Счётной палаты.
Аудиторы заявили, что уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% — по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые часто не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. В России — 8,3 тысячи свалок, 916 из которых — на территории городских округов. Счётная палата предупредила, что поставленная цель Владимиром Путиным по ликвидации всех свалок в границах городов не будет достигнута, так как федеральный проект предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки.
Счётная палата также предупредила, что ситуация с мусорными полигонами — «близка к критической»: до 2024 года в России будут исчерпаны мощности полигонов в 32 регионах, в 17 из которых — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет»,— сообщается в отчёте. Аудиторы рассказали, что проблему с мусорными полигонами должен решить действующий с 2019 года федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», но он пока с этой задачей не справляется.
C 1 января 2019 года в России вступила в силу «мусорная реформа», вводящая новый порядок утилизации твёрдых бытовых отходов.
поставленная цель Владимиром Путиным по ликвидации всех свалок в границах городов не будет достигнута
А вообще что-нибудь, начиная с майских указов, достигалось?
Майские указы и были нужны для того, чтобы наивные граждане в очередной раз восхитились щедростью и гениальностью царя, а чинуши получили очередную возможность нажиться.
P.S. Когда там, кстати, будут выплаты медикам за работу в условиях пандемии?
"Поэтому мы начнем это делать с правоохранительных органов", - добавили в Счетной палате.
странно, а че это так? не потому ли такая ситуация, что до этого дяди в верхах обкашляли вопросики и решили, что если закапывать и сжигать мусор - то там все проще и выгоднее, что издержек в разы, десятки раз меньше, что стоимость предприятий ниже на порядки, а проллобировать землю под мусорный полигон - это решаемый вопрос, че там, в каком-то Шиесе или еще где кто-то будет бузотерить, да кто там живет, по мнению дядь чиновников - медведи, да белки, все ж люди в европах или сша, ну мальдивах там, но не в лесу же.
Ну а тендеры уже сыграны, бабки распределены и попилены, откаты выданы, взяточки местным тоже, всяким там надзорным, и тут на те - гладко было на бумаге, да забыли что они ебобо и в ирл мире можно подравнять физиономию о неровности ландшафта, если витать в облаках