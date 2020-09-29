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Артём Мазанов
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Число умерших от коронавируса в мире превысило миллион Материал редакции

Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч.

14 комментариев
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Число жертв коронавирусной инфекции Covid-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысяч и Индии — 96 тысяч.

Россия по показателю смертности находится на 12 месте — 20 тысяч погибших, но по числу всех заразившихся — на четвёртом (1,1 миллиона человек).

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал смертность в миллион человек «ужасающим рубежом». «Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни», — заявил он.

António Guterres @antonioguterres
Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. https://t.co/iZ1UnN8d4i

В начале сентября сразу несколько стран заявили о начале второй волны коронавируса — спустя месяцы затишья. Заболевших становится даже больше, чем весной.

Вторая волна, «помолодевший» вирус и первое…
В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным…
tjournal.ru

#новости #covid19

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14 комментариев
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AZP

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В мире каждый день умирает 160 тысяч человек.
Так что, миллион за все время (с марта?) - не так много.

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Lolodin

AZP
4

В принципе в большом городе постоянно кто-то умирает. Есть ли смысл бороться с убийцами, если они не сильно влияют на статистику смертности?

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Aman Medetbekov

AZP
1

За 8 месяцев 1 миллион жертв это не так уж и мало. Во время второй мировой в среднем каждые 8 месяцев умирало 5.5 миллиона.

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Немецкий коктейль

AZP
1

Так эти 160 тысяч никуда не делись - ковидные только плюсом идут

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Станислав Масюта

3

Какая-то недоновость, «заякориться» не к чему, с чем сравнивать-то. А от других болезней сколько умерло? А миллион это много или мало?

Ответить

Максим Абрамчик

Станислав
0

Для западного мира, где в осном умирают только рака - много. 

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Max

2

 Россия по показателю смертности находится на 12 месте — 20 тысяч погибших, н

Кто-то верит в это число? Наглое враньё

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Технический кот

Max
3

у нас от голода больше дохнет 

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alexferman

Технический
0

Ежедневно

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vvcvv

2

Получается в США 10% смертей пришлось на ковид. 

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alexferman

1

Ну превысило и превысило

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Sergey Michko

0
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Alan Hubiev

0

Ковид хуевид🥳

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Нынешний химик

0
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