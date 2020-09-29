Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч.

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Число жертв коронавирусной инфекции Covid-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысяч и Индии — 96 тысяч.

Россия по показателю смертности находится на 12 месте — 20 тысяч погибших, но по числу всех заразившихся — на четвёртом (1,1 миллиона человек).

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал смертность в миллион человек «ужасающим рубежом». «Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни», — заявил он.

António Guterres @antonioguterres



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19 We must never lose sight of each & every life.As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. https://t.co/iZ1UnN8d4i

В начале сентября сразу несколько стран заявили о начале второй волны коронавируса — спустя месяцы затишья. Заболевших становится даже больше, чем весной.