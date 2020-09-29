Число умерших от коронавируса в мире превысило миллион Материал редакции
Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч.
Число жертв коронавирусной инфекции Covid-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости.
По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысяч и Индии — 96 тысяч.
Россия по показателю смертности находится на 12 месте — 20 тысяч погибших, но по числу всех заразившихся — на четвёртом (1,1 миллиона человек).
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал смертность в миллион человек «ужасающим рубежом». «Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни», — заявил он.
В начале сентября сразу несколько стран заявили о начале второй волны коронавируса — спустя месяцы затишья. Заболевших становится даже больше, чем весной.
В мире каждый день умирает 160 тысяч человек.
Так что, миллион за все время (с марта?) - не так много.
За 8 месяцев 1 миллион жертв это не так уж и мало. Во время второй мировой в среднем каждые 8 месяцев умирало 5.5 миллиона.
Какая-то недоновость, «заякориться» не к чему, с чем сравнивать-то. А от других болезней сколько умерло? А миллион это много или мало?
Россия по показателю смертности находится на 12 месте — 20 тысяч погибших, н
Кто-то верит в это число? Наглое враньё
Технический кот
у нас от голода больше дохнет