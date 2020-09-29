Новости
Артём Мазанов
6643

Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах — для снижения заболеваемости коронавирусом Материал редакции

В большинстве московских школ плановые каникулы начинаются с 5 октября и обычно длятся одну неделю.

71 комментарий
В закладки

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в городских школах для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Собянин уточнил, что с 5 октября начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ, в некоторых — несколько позднее, и обычно длятся одну неделю. По рекомендации врачей мэр Москвы увеличил продолжительность этих каникул и решил провести их одновременно.

Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.

Сергей Собянин
мэр Москвы

На две недели также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику. Собянин заявил, что значительная часть заболевших – дети.

Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье.

Сергей Собянин
мэр Москвы

#новости #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
+140 771
И это не новость ИА «Панорама»
7
36
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 71, "likes": 36, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 217586, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 09:10:05 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

81

Пуш потому что новость очень важная для аудитории TJ

Ответить

Методический корабль

alexferman
15

Для тебя в первую очередь же, школьницы свободны, вперёд)

Ответить

alexferman

Методический
0

Я не в Москве)

Ответить

Stas Kartuzov

alexferman
0

Держи

Ответить

Кирилл Черняев

Stas
2

Тюль кайфовая

Ответить

Stas Kartuzov

Кирилл
7

Мама говна не купит

Ответить

alexferman

Stas
1

Ппц, даже в эротическом вакууме 00-х годов я находил более отчётливые объекты для дрочки

Ответить

Анатолий

alexfer…
1

А тюль тут причём?

Ответить

alex twit

Анатолий
0

Вместо салфетки

Ответить

Методический корабль

alexferman
1

Ну и транспорт ещё пока не остановили)

Ответить

Убитый единорожек88

alexferman
0

У казахских школьников же до сих пор самоизоляция 🌚

Ответить

Алексей Любимцев

alexferman
11

Сразу для двух аудиторий

Ответить

Groosha

38

Двухнедельные каникулы с сохранением оценок?

Ответить

Denis Krivonosov

Groosha
13

За счет учителей!

Ответить

Бурный файл

19
Ответить

Методический корабль

18

Астрологи объявили две недели щитпостинга на ТЖ

Ответить

Муги

12

Нихера, школота теперь за месяц учебы устает?раньше ж первые каникулы были в конце октября-начале ноября

Ответить

Litnikov Danil

Муги
1

Тоже не понял, только начали учиться- уже каникулы, в чем смысл

Ответить

Аристарх Знаменский

12

@Никита Лихачёв уведомление

Ответить

Андрей Владимирович

5

Закончат безработицей

Ответить

Soviet Pooh

4

Начали со школоты

Ответить

Umberto Eco

3

@Артём Мазанов 
 По рекомендации врачей мэр Москвы увеличил продолжительность этих каникул и [пропущено: "предложил" или "распорядился"] провести их одновременно.

Возьмите меня на работу, а? Я внимательный и тоже умею в тексты, обещаю всё-всё  проверять и улучшать...

Ответить

Umberto Eco

Umberto
2

Уже исправили, и я по-прежнему без работы...

Ответить

Смертельный динозавр

Umberto
3

Ты думаешь они в комитете за настоящие деньги работают? Паспорт забрали и паши.

Я когда к ним на огонёк заскочил, еле вырвал из рук свой паспорт, хотели и меня

Ответить

Umberto Eco

Смертельный
1

Кругом обман. Пойду удалюсь, наверное.

Ответить

Вадим Милославский

3

Плановые вообще то с 5 ноября

Ответить

iFlow Games

Вадим
2

Так были неделю. А сейчас 2 недели

Ответить

Umberto Eco

iFlow
1

Плановые вообще то с 5 ноября

Ответить

Широкий Гоша

Umberto
2

Плановые вообще то с 5 ноября

Ответить

Анатолий Филиппов

Широкий
2

Плановые вообще то с 5 ноября

Ответить

Gregory Galperin

Анатолий
1

Плановые вообще-то с 5 ноября.

Ответить

Дмитрий Михайлов

iFlow
0

Плановые вообще-то с 5 ноября

Ответить

Виктор Мохов

Вадим
0

Плановые, плановые)

Ответить

chachalava

3

Повторяю, не вторая волна

Ответить

Gregory Galperin

2

Самое херовое будет если родители, которые не на удаленке от безысходности направят детей к пожилым родителям.

Ответить

Любопытный кубок

Gregory
2

что значит безысходность? школьник это уже тот, кто может и один дома посидеть до прихода родителей

Ответить

Gregory Galperin

Любопытный
0

Первоклассник, например.

Ответить

Анатолий Филиппов

Gregory
5

Я в первом классе с удовольствием оставался дома один и лупил в черепашек ниндзя в денди)

Ответить

Gregory Galperin

Анатолий
0

Я в первом классе тоже. Но сейчас с трудом себе представляю что у меня ребёнок останется дома на две недели)

Ответить

Любопытный кубок

Gregory
6

а нехуй гиперопекой заниматься и растить инфантильного слабака

Ответить

Анатолий

Любопыт…
0

Времена нынче не те. Плюс они видят как ведут себя другие детки

Ответить

Любопытный кубок

Анатолий
1

и какие такие времена нынче? мобилы, видеосвязь, мессенджеры, камеры сяоми по периметру дома с картинкой прямо тебе в смартфон? оставил и пусть себе сидит. или может в 90-е было безопаснее? щас самые те времена

Ответить

Анатолий

Любопыт…
0

Тогда ещё наши родители нас хотя бы немного но по советски воспитывали. И мы их уважали. Сейчас этого нет. Если 3 летних бздюк может легко подойти и ударить маму по ноге за то что она ему что то запретила. И хоть ставь ты в угол хоть не ставь, наказывай, не наказывай- бесполезно. Потому что на улице он видит как другие детки ведут себя также

Ответить

alexferman

Анатолий
3

Что за шаблонную хуйню ты пишешь, боже, будто на Одноклассники или Пикабу зашёл

Ответить

Анатолий

Gregory
2

Оставишь на две недели, а потом через год уже сидишь у Малахова в пусть говорят в роли дедушки 😃

Ответить

Рыжий

Gregory
0

А немало тех, чьи пожилые родственники живут вместе с молодыми

Ответить

Gregory Galperin

Рыжий
0

Это тоже факт.

Ответить

AZP

2

Хозяева Макдака обрадовались.

Ответить

Elijah Garrison

1

Выборы прошли, статистику можно не фальсифицировать

Ответить

Технический кот

1

видимо семеныч что-то хуёвое знает 

Ответить

bor_vn

–1
Ответить

user

0

А как же вакцина?

Ответить

Владимир Шнайдер

user
0

В конце октября, начале ноября только закончится 42-х днёвка для первых вакцинированных

Ответить

Антон Лисин

user
–1

Ещё не придумали.

Ответить

Антон Лисин

0

Остальные регионы видимо должны сами на себя брать ответственность.

Ответить

Sergey Volkov

0

ураа!!!

Ответить

Zero-one-one

0

@Привет, п(ом)идор. Ты ведь студент? 

Ответить

Непривычный Данила

Zero-one-one
0

Конечно.

Ответить

Zero-one-one

Непривычный
0

Последний год? 

Ответить

Непривычный Данила

Zero-one-one
0

Конечно.

Ответить

Zero-one-one

Непривычный
0

Ты дурак? 

Ответить

Непривычный

Zero-on…
0

Нет, спасибо, что спросил.

Ответить

Zero-one-one

Непривы…
0

Жаль. Почему не ответил конечно? 

Ответить

Непривычный

Zero-on…
0

Конечно.

Ответить

Zero-one-one

Непривы…
0

Уже поздно

Ответить

Непривычный

Zero-on…
0

Конечно.

Ответить

Zero-one-one

Непривы…
0

Ты где учишься? 

Ответить

Непривычный

Zero-on…
0

Конечно.

Ответить

Zero-one-one

Непривы…
0

@Вахтёр Спам

Ответить

George Makusev

0

Еху! Теперь можно играть с друзьями на площадке!

Ответить

Убитый единорожек88

0

Как показала практика, школопеды один хуй заполонят все улицы от счастья

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
430
Новости
Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост. Он напомнил о «жёлтых жилетах» и мусульманских протестах во Франции
А также подчеркнул, что, в отличие от Макрона, является «опытным политиком».
102
Новости
В Азербайджане заблокировали соцсети и мессенджеры. Весь интернет не отключали
Блокировки устроили, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.
102
Популярное за три дня
Новости
Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите»
Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.
94
Технологии
В Windows XP нашли секретную тему с элементами оформления Mac OS
Тему обнаружили в исходном коде системы, который недавно впервые попал в сеть.
164
Кино и сериалы
Вторая жизнь «Бегущего по лезвию» и «Нечто»: фильмы, которые провалились в прокате, но обрели культовый статус
Ленты нелёгкой судьбы: они потерпели неудачу во время официального релиза, но обзавелись армией поклонников и изменили облик кинематографа.
50
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Андрей Тодоровский

Собянин объявил двухнедельные…

Sergey Michko

Счётная палата назвала…

Alexander Personazhe

Мэром румынской деревни избрали…

Роман Белоус

Счётная палата назвала…

Андрей Тодоровский

Собянин объявил двухнедельные…

Miron Koval

Запись в подсайте Twitter

Максим Абрамчик

Число умерших от коронавируса в…

alexferman

В Вильнюсе проходит встреча…

Олег Ивахнов

В Вильнюсе проходит встреча…

Виктор Мохов

В Крыму у людей будут…

Игорь Голованов

В Крыму у людей будут…

Zero-one-one

Собянин объявил двухнедельные…

Руденко Сергей

В Вильнюсе проходит встреча…

alexferman

Счётная палата назвала…

Привет, п(ом)идор.

Собянин объявил двухнедельные…
null