Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах — для снижения заболеваемости коронавирусом Материал редакции
В большинстве московских школ плановые каникулы начинаются с 5 октября и обычно длятся одну неделю.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в городских школах для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Собянин уточнил, что с 5 октября начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ, в некоторых — несколько позднее, и обычно длятся одну неделю. По рекомендации врачей мэр Москвы увеличил продолжительность этих каникул и решил провести их одновременно.
На две недели также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику. Собянин заявил, что значительная часть заболевших – дети.
Пуш потому что новость очень важная для аудитории TJ
Для тебя в первую очередь же, школьницы свободны, вперёд)
Я не в Москве)
Держи
Тюль кайфовая
Двухнедельные каникулы с сохранением оценок?
Нихера, школота теперь за месяц учебы устает?раньше ж первые каникулы были в конце октября-начале ноября
@Артём Мазанов
По рекомендации врачей мэр Москвы увеличил продолжительность этих каникул и [пропущено: "предложил" или "распорядился"] провести их одновременно.
Возьмите меня на работу, а? Я внимательный и тоже умею в тексты, обещаю всё-всё проверять и улучшать...
Уже исправили, и я по-прежнему без работы...
Смертельный динозавр
Ты думаешь они в комитете за настоящие деньги работают? Паспорт забрали и паши.
Я когда к ним на огонёк заскочил, еле вырвал из рук свой паспорт, хотели и меня
Плановые вообще то с 5 ноября
Так были неделю. А сейчас 2 недели
Плановые вообще то с 5 ноября
Широкий Гоша
Плановые вообще то с 5 ноября
Плановые вообще то с 5 ноября
Самое херовое будет если родители, которые не на удаленке от безысходности направят детей к пожилым родителям.
что значит безысходность? школьник это уже тот, кто может и один дома посидеть до прихода родителей
Первоклассник, например.
Я в первом классе с удовольствием оставался дома один и лупил в черепашек ниндзя в денди)
Я в первом классе тоже. Но сейчас с трудом себе представляю что у меня ребёнок останется дома на две недели)
а нехуй гиперопекой заниматься и растить инфантильного слабака
Любопытный кубок
и какие такие времена нынче? мобилы, видеосвязь, мессенджеры, камеры сяоми по периметру дома с картинкой прямо тебе в смартфон? оставил и пусть себе сидит. или может в 90-е было безопаснее? щас самые те времена
Тогда ещё наши родители нас хотя бы немного но по советски воспитывали. И мы их уважали. Сейчас этого нет. Если 3 летних бздюк может легко подойти и ударить маму по ноге за то что она ему что то запретила. И хоть ставь ты в угол хоть не ставь, наказывай, не наказывай- бесполезно. Потому что на улице он видит как другие детки ведут себя также
Что за шаблонную хуйню ты пишешь, боже, будто на Одноклассники или Пикабу зашёл
А как же вакцина?
В конце октября, начале ноября только закончится 42-х днёвка для первых вакцинированных
@Привет, п(ом)идор. Ты ведь студент?
Последний год?
Ты дурак?
Нет, спасибо, что спросил.
Жаль. Почему не ответил конечно?
Уже поздно
Ты где учишься?