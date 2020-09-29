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Артём Мазанов
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Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы» Материал редакции

Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».

8 комментариев
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Белорусский государственный телеканал ОНТ рассказал о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Журналисты назвали главу государства «достойным кандидатом» и уточнили, что на премию его выдвинула член президентского совета по развитию науки, кандидат социологических наук, Галина Коваленко.

ONT NEWS
❗️ Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко.

По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качес...
❗️ Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко.

По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны🇧🇾🇧🇾🇧🇾

💪 Достойный кандидат!

Госканал продублировал новость сатирического издания «Панорама». Лукашенко называется там президентом, который «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».

Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве. Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что всё уже решено и без нас между крупными игроками, но я считаю, что регистрация Александра Лукашенко в качестве кандидата уже значит, что он легитимный и его заслуги как минимум признают на мировом уровне.

Галина Коваленко
цитата по «Панораме»

Галина Коваленко также упоминается в материале «Панорамы» о том, что более 80% россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России. Издание приводит цитату Коваленко, которая заявила, что у большинства белорусов и россиян о Лукашенко «давно сформировался положительный образ крепкого хозяйственника и последнего независимого политика Евразии».

TJ не удалось найти упоминаний, что существует настоящая Галина Коваленко, которая выдвинула Лукашенко на Нобелевскую премию мира. О выдвижении Лукашенко также написало издание Tut.by, которое позже признало новость фейковой, а также сайты «Правда.ру» и «Утро.ру».

#новости #белоруссия

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И это не новость ИА «Панорама»
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8 комментариев
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drama llama

30

Это настолько великолепно, что у меня нет слов.

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Andre Macareno

drama
1

Только хотел написать, что правильного редактора выбрали

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Мальмезон I

1

Главное не перепутать кто из этих двух "СМИ" - сатерическое издание

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Wlad Richter

Мальмезон
1

Судя по всему, ОНТ куда больше сатира, нежели Панорама.

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AZP

1

Щас его реально выдвинут.
Плешивого же какой-то ёбнутый писатель выдвинул. Чем усатый хуже?

Ответить

Горный калькулятор

AZP
1

Плешивого никто никуда не выдвигал по-нормальному. Высер "ебнутого писателя" рассчитан только на аудиторию госСМИ, и за пределами РФ вообще никто об этом не знает.

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Андрей Владимирович

0

АХАХАХ, и теслу ему Илон Маск подарил, и теперь вот это. Зависть сильная штука

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Rusty Nail

0

Мб нобелевская премия по биологии? Человек смог быть крепким орешком

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