❗️ Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.



Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко.



По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны🇧🇾🇧🇾🇧🇾



💪 Достойный кандидат!

Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко.По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качес...