Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы» Материал редакции
Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».
Белорусский государственный телеканал ОНТ рассказал о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Журналисты назвали главу государства «достойным кандидатом» и уточнили, что на премию его выдвинула член президентского совета по развитию науки, кандидат социологических наук, Галина Коваленко.
Госканал продублировал новость сатирического издания «Панорама». Лукашенко называется там президентом, который «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».
Галина Коваленко также упоминается в материале «Панорамы» о том, что более 80% россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России. Издание приводит цитату Коваленко, которая заявила, что у большинства белорусов и россиян о Лукашенко «давно сформировался положительный образ крепкого хозяйственника и последнего независимого политика Евразии».
TJ не удалось найти упоминаний, что существует настоящая Галина Коваленко, которая выдвинула Лукашенко на Нобелевскую премию мира. О выдвижении Лукашенко также написало издание Tut.by, которое позже признало новость фейковой, а также сайты «Правда.ру» и «Утро.ру».
Это настолько великолепно, что у меня нет слов.
Главное не перепутать кто из этих двух "СМИ" - сатерическое издание
Щас его реально выдвинут.
Плешивого же какой-то ёбнутый писатель выдвинул. Чем усатый хуже?
Горный калькулятор
Плешивого никто никуда не выдвигал по-нормальному. Высер "ебнутого писателя" рассчитан только на аудиторию госСМИ, и за пределами РФ вообще никто об этом не знает.
АХАХАХ, и теслу ему Илон Маск подарил, и теперь вот это. Зависть сильная штука