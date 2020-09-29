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Ольга Щербинина
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«Медуза»: «Фонд развития интернет» отдал государству права на управление доменом .su Материал редакции

После этиго совладельцу фонда изменили меру пресечения по уголовному делу.

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28 сентября совладельца «Фонд развития интернет» и бывшего замминистра связи Алексея Солдатова, а также директора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Информацию подтвердила адвокат Солдатова Наталья Давыдова.

Дело против Солдатова и его бизнес-партнёров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина возбудили в ноябре 2019 года. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они передали более 450 тысяч IP-адресов от РосНИИРОС чешскому провайдеру Reliable Communications и таким образом причинили институту материальный ущерб на сумму более 620 миллионов рублей.

«Медуза» отмечает, что истинной причиной этого дела стал конфликт вокруг прав на домен .su. Его зарегистрировали 30 лет назад для работы на территории СССР, домен всё ещё широко используется наряду с .ru и .рф. Сейчас в этой доменной зоне зарегистрировано более 100 тысяч сайтов.

Как утверждает источник издания, перед изменением меры пресечения «Фонд развития интернет» вынужденно передал РосНИИРОСу все права на управление доменом .su. Отмечается, что в базе Администрации адресного пространства интернета менеджером и администратором домена сейчас значится РосНИИРОС, хотя на момент появления уголовного дела там был указан ФРИ.

На сайте РосНИИРОС также сообщается, что в 2019 году правительство включило домен .su «в состав российской национальной доменной зоны, а ещё через год вновь передан под управление РосНИИРОС». Указывается, что с 1 августа РосНИИРОС выполняет обязанности по регистрации доменных имен в зоне .su.

«Передать домен .su было, конечно, не нашей инициативой — мы много лет работали с этим доменом и вложили много сил в то, чтобы его сохранить. Но РосНИИРОС при новом руководстве решил вернуть себе все полномочия по домену, и мы их отдали», — сказала директор ФРИ Галина Солдатова.

Совладелец ФРИ Алексей Шкиттин заявил, что просьба о передаче прав поступила непосредственно от администрации президента после того, как в ноябре 2019 года вступил в силу закон о суверенном Рунете. «Я своего согласия на передачу домена не давал, но особых вариантов бороться не было», — рассказал «Медузе» Шкиттин.

По закону о суверенном Рунете домен .su является частью «национальной доменной зоны» и «координацию его деятельности» должна осуществлять НКО, одним из учредителей которой является Российская Федерация. «Фонд развития интернет» под эти критерии не подходит.

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20 комментариев
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Видный корабль

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Все это уже было в Симпсонах 

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Danil Oputin

Видный
0

.su это Soviet Union? Рили?

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Видный корабль

Danil
5

Да, а .ru это Russia

Ответить

Газовый крюк

4

Отжали даже домен((((

Ответить

Никита Жуковский

Газовый
2

После конституции — раз плюнуть!

Ответить

Грубый ихтиандр

1

А причём здесь в 2020 Soviet Union? 
Ненужное прошлое же, кому это надо?

Ответить

Научно-Технический Слава

Грубый
2

Домены дешёвые

Ответить

Научно-Технический Слава

Научно-Техничес…
0

Когда-то у меня был сайт gooff.su , но потом я ушёл в армию и забыл оплатить домен, потом забил.

Ответить

Грубый ихтиандр

Научно-Техничес…
0

Есть и дешевле!

Ответить

YeezySpace

Научно-Техничес…
0

дороже чем ru)

Ответить

Decadence

Грубый
1

А почему ненужное? Или всё, что связано с Союзом или РИ, теперь не нужно и надо выкидывать? РФ - правопреемница Союза, так зачем отказываться от ещё одной доменной зоны? Тем более ультраредко, но кто-то все-таки использует её.

Ответить

Строительный пистолет

Decadence
1

всё, что связано с Союзом

На помойку.
или РИ

Оставить.

Ответить

Decadence

Строительный
1

И чем тогда такой подход отличается от коммуняк, которые так же связанное с РИ на помойку отправили?

Ответить

Строительный пистолет

Decadence
1

Фундаментальным качественным отличием между РИ и СССР

Ответить

Сергей Королевский

Грубый
0

Путин строит совок. Не заметили?

Ответить

Научно-Технический Слава

Сергей
0

И с чем ты не согласен?

Ответить

Sloy Pyli

0

Так, у меня два двухбуквенника в этой зоне...

Ответить

Видный корабль

Sloy
4

Первый so.su , а второй pi.su ? 

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Видный
1

us.su

Ответить

Sloy Pyli

Видный
0

Не, но был похожий pron.su

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