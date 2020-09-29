После этиго совладельцу фонда изменили меру пресечения по уголовному делу.

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28 сентября совладельца «Фонд развития интернет» и бывшего замминистра связи Алексея Солдатова, а также директора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Информацию подтвердила адвокат Солдатова Наталья Давыдова.

Дело против Солдатова и его бизнес-партнёров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина возбудили в ноябре 2019 года. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они передали более 450 тысяч IP-адресов от РосНИИРОС чешскому провайдеру Reliable Communications и таким образом причинили институту материальный ущерб на сумму более 620 миллионов рублей.

«Медуза» отмечает, что истинной причиной этого дела стал конфликт вокруг прав на домен .su. Его зарегистрировали 30 лет назад для работы на территории СССР, домен всё ещё широко используется наряду с .ru и .рф. Сейчас в этой доменной зоне зарегистрировано более 100 тысяч сайтов.

Как утверждает источник издания, перед изменением меры пресечения «Фонд развития интернет» вынужденно передал РосНИИРОСу все права на управление доменом .su. Отмечается, что в базе Администрации адресного пространства интернета менеджером и администратором домена сейчас значится РосНИИРОС, хотя на момент появления уголовного дела там был указан ФРИ.

На сайте РосНИИРОС также сообщается, что в 2019 году правительство включило домен .su «в состав российской национальной доменной зоны, а ещё через год вновь передан под управление РосНИИРОС». Указывается, что с 1 августа РосНИИРОС выполняет обязанности по регистрации доменных имен в зоне .su.

«Передать домен .su было, конечно, не нашей инициативой — мы много лет работали с этим доменом и вложили много сил в то, чтобы его сохранить. Но РосНИИРОС при новом руководстве решил вернуть себе все полномочия по домену, и мы их отдали», — сказала директор ФРИ Галина Солдатова.

Совладелец ФРИ Алексей Шкиттин заявил, что просьба о передаче прав поступила непосредственно от администрации президента после того, как в ноябре 2019 года вступил в силу закон о суверенном Рунете. «Я своего согласия на передачу домена не давал, но особых вариантов бороться не было», — рассказал «Медузе» Шкиттин.

По закону о суверенном Рунете домен .su является частью «национальной доменной зоны» и «координацию его деятельности» должна осуществлять НКО, одним из учредителей которой является Российская Федерация. «Фонд развития интернет» под эти критерии не подходит.