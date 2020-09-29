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Ольга Щербинина
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Власти Москвы запретили в жилых домах «наливайки» меньше 20 квадратных метров Материал редакции

Требования скорректировали из-за жалоб горожан.

37 комментариев
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В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях общепита с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Об этом говорится на сайте мэрии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В документе говорится о торговых точках в многоквартирных жилых домах. Также уточняется перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. Это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобки.

«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — отметили в мэрии. Подчёркивается, что требования скорректировали из-за жалоб москвичей, которым работа таких заведений зачастую доставляла дискомфорт.

В начале июля похожий документ приняли в Петербурге, там запретили бары в жилых домах площадью меньше 50 квадратных метров. Губернатор Александр Беглов подписал документ 23 июля. Действие закона начнётся 1 января 2021 года.

Автор закона и местные власти попали под критику со стороны рестораторов, которые предупредили о массовом закрытии своих заведений. Беглов – уже после того, как подписал закон, назвал его «поспешностью депутатов» и пообещал сделать исключения. В конце июля рабочая группа обсудила изменения уже вместе с рестораторами.

Маленьким петербургским барам грозит закрытие…
«Именно те заведения, которые создают Питеру образ барной столицы, попадают под нож».
tjournal.ru

#новости #москва

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37 комментариев
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Taktischer Corgi

23

 «наливайки»

Вы встречали людей, которые пользуются этим словом?

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Илья Прокопенко

Taktischer
3

Да.

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Пантелеймоналдо Лдо

10

Больше площадь - больше арендная плата.
Больше аренда - дороже шмурдь.
Дороже шмурдь - меньше нищебродов спивается.
Меньше пропойных нищебродов - чище детские площадки и падики.
Чистые падики - радостный варламов.
Радостный варламов - меньше критики едросов
Меньше критики едросов - стабильнее прирост доверия пуйлосу.
Многоходовочка.

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Эдуард Суровый

Пантелеймоналдо
1

- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
©

Ответить

Очевидный велосипед

Пантелеймоналдо
0

Что мешает нищебродам пойти купить пиво за 40₽ в пятерочке и бухать на детских площадках, как это и происходит?

Ответить

Сергей Тогатов

Очевидный
0

Бухать пиво? Путаешь обычную гопоту с алкашами. 

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Очевидный
–1

Нищеброду нужна водка, а не пиво. Она дорогая. В наливайке можно купить разведенную водку по 0,2. 

Ответить

Максим Терехов

Пантелеймоналдо
0

Поверь, можно и дешёвую водку найти) Для синебота это не будет сложным 

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Максим
0

Во что поверить? В то, что есть чето дешевле на розлив чем разведенный спирт в наливайке?

Ответить

Очевидный велосипед

Пантелеймоналдо
0

Нищеброду нужно дешевое бухло, оно есть в любом магазине. А учитывая, что бухло в Москве до 23-х, а во всяких продуктах24 вообще круглосуточно, закрытие «наливаек» вообще никак на ситуацию с алкашами не повлияет.

Влиять на ситуацию с алкашами нужно не посредством закрытия мест скопления, а увеличением уровня жизни лол

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Очевидный
0

Мы говорим о разных нищебродах. Ты наверное просто о чуваках, у котороых не особо с баблом нормально. Я говорю о социальной деградированной группе. На которой разживаются наливайки. Дешевое бухло в маркете нельзя отлить в меньшую тару под прилавком.

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Vedmed

Пантелеймоналдо
0

вотана логика депутата, а по факту, дороже шмурдь - ниже качество ее употребления, вот и все.

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Земной теркин30см

4

Алкашки и ссаные пивточки заебали. Хочу чтобы и у нас такие же правила ввели.

Ответить

A big purple banana 🍆

Земной
1

целуй пипиську, замкадыш

Ответить

Земной теркин30см

A
0

Как замкадыш советуешь?

Ответить

A big purple banana 🍆

Земной
0

внемкадыш

Ответить

Земной теркин30см

A
0

выкидыш баклажана

Ответить

A big purple

Земной
0

гроб для своей мамаши

Ответить

Илюхер XXX

4

разве их в мск кто-то называет наливайками? я думал это питерский термин

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Илюхер
0

Питерский термин 

Ответить

Igor Karklin

1

Весь алкоголь? С пивом?

Ответить

Umberto Eco

Igor
7

С пивом.

Ответить

A big purple banana 🍆

1

А почему критерий именно площадь? Это же не временная мера?

Ответить

Лунный Артем

A
0

ну этот критерий позволит сократить количество наливаек

Ответить

A big purple banana 🍆

Лунный
1

Чем просторные наливайки лучше мелких?

Ответить

Эдуард Суровый

A
2

Просторные наливайки называются Продукты24. Стоят в каждом российском дворе и принадлежат определенным диаспорам. Вот для них эти законы и принимают.

Ответить

Zechu Schmitz

Эдуард
0

продуктовым нельзя продавать алкоголь после 11-ти. Наливайки оформлены как забегаловки, поэтому им юридически было можно

Ответить

Эдуард Суровый

Zechu
2

Это совершенно не противоречит тому, что я написал. 

Ответить

Очевидный

Zechu
0

Расскажи это всем продуктам24 часа лол

Ответить

Эдуард Суровый

Очевидн…
1

Это как с законом про ограничение продажи бухла после 22 часов. Тогда тоже было много радостных возгласов. В итоге пострадали потребители и крупные торговые сети, а потребление не снизилось.

Ответить

Земной теркин30см

A
1

Тем что просторную сделать дороже и места найти труднее. Мелкие можно втыкать куда угодно. Порой две-три штуки в одном доме бывает.

Ответить

Лунный Артем

A
0

ничем. Общее количество наливаек минус количество мелких наливаек = меньшее количество наливаек чем было = меньше жалоб на наливайки

Ответить

Эдуард Суровый

Лунный
1

На месте наливаек появятся мелкие продуктовые круглосуточные магазинчики просто. Будут продавать то же самое, только паленое и дороже.

Ответить

solawind

A
0

Платят больше налогов.

Ответить

Андрей Рядькин

0

У нас на районе есть помойка под название светло-тёмное, и там маргиналы круглосуточно мешают жителям. Они как магазин, только могут покашеварить ночью продавать

Ответить

Исполнительный фонарь

0

А они есть в москве? не замечал

Ответить

Очевидный велосипед

–2

Да, нахуй маленькие и уютные заведения. Малый бизнес ненужен

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