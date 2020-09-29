Требования скорректировали из-за жалоб горожан.

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В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях общепита с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Об этом говорится на сайте мэрии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В документе говорится о торговых точках в многоквартирных жилых домах. Также уточняется перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. Это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобки.

«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — отметили в мэрии. Подчёркивается, что требования скорректировали из-за жалоб москвичей, которым работа таких заведений зачастую доставляла дискомфорт.

В начале июля похожий документ приняли в Петербурге, там запретили бары в жилых домах площадью меньше 50 квадратных метров. Губернатор Александр Беглов подписал документ 23 июля. Действие закона начнётся 1 января 2021 года.

Автор закона и местные власти попали под критику со стороны рестораторов, которые предупредили о массовом закрытии своих заведений. Беглов – уже после того, как подписал закон, назвал его «поспешностью депутатов» и пообещал сделать исключения. В конце июля рабочая группа обсудила изменения уже вместе с рестораторами.