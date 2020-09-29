Власти Москвы запретили в жилых домах «наливайки» меньше 20 квадратных метров Материал редакции
Требования скорректировали из-за жалоб горожан.
В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях общепита с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Об этом говорится на сайте мэрии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В документе говорится о торговых точках в многоквартирных жилых домах. Также уточняется перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. Это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобки.
«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — отметили в мэрии. Подчёркивается, что требования скорректировали из-за жалоб москвичей, которым работа таких заведений зачастую доставляла дискомфорт.
В начале июля похожий документ приняли в Петербурге, там запретили бары в жилых домах площадью меньше 50 квадратных метров. Губернатор Александр Беглов подписал документ 23 июля. Действие закона начнётся 1 января 2021 года.
Автор закона и местные власти попали под критику со стороны рестораторов, которые предупредили о массовом закрытии своих заведений. Беглов – уже после того, как подписал закон, назвал его «поспешностью депутатов» и пообещал сделать исключения. В конце июля рабочая группа обсудила изменения уже вместе с рестораторами.
«наливайки»
Вы встречали людей, которые пользуются этим словом?
Больше площадь - больше арендная плата.
Больше аренда - дороже шмурдь.
Дороже шмурдь - меньше нищебродов спивается.
Меньше пропойных нищебродов - чище детские площадки и падики.
Чистые падики - радостный варламов.
Радостный варламов - меньше критики едросов
Меньше критики едросов - стабильнее прирост доверия пуйлосу.
Многоходовочка.
- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
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Что мешает нищебродам пойти купить пиво за 40₽ в пятерочке и бухать на детских площадках, как это и происходит?
Нищеброду нужна водка, а не пиво. Она дорогая. В наливайке можно купить разведенную водку по 0,2.
Поверь, можно и дешёвую водку найти) Для синебота это не будет сложным
Во что поверить? В то, что есть чето дешевле на розлив чем разведенный спирт в наливайке?
Нищеброду нужно дешевое бухло, оно есть в любом магазине. А учитывая, что бухло в Москве до 23-х, а во всяких продуктах24 вообще круглосуточно, закрытие «наливаек» вообще никак на ситуацию с алкашами не повлияет.
Влиять на ситуацию с алкашами нужно не посредством закрытия мест скопления, а увеличением уровня жизни лол
Мы говорим о разных нищебродах. Ты наверное просто о чуваках, у котороых не особо с баблом нормально. Я говорю о социальной деградированной группе. На которой разживаются наливайки. Дешевое бухло в маркете нельзя отлить в меньшую тару под прилавком.
вотана логика депутата, а по факту, дороже шмурдь - ниже качество ее употребления, вот и все.
целуй пипиську, замкадыш
Как замкадыш советуешь?
внемкадыш
выкидыш баклажана
разве их в мск кто-то называет наливайками? я думал это питерский термин
Весь алкоголь? С пивом?
А почему критерий именно площадь? Это же не временная мера?
ну этот критерий позволит сократить количество наливаек
Чем просторные наливайки лучше мелких?
Просторные наливайки называются Продукты24. Стоят в каждом российском дворе и принадлежат определенным диаспорам. Вот для них эти законы и принимают.
продуктовым нельзя продавать алкоголь после 11-ти. Наливайки оформлены как забегаловки, поэтому им юридически было можно
Очевидный
Расскажи это всем продуктам24 часа лол
Это как с законом про ограничение продажи бухла после 22 часов. Тогда тоже было много радостных возгласов. В итоге пострадали потребители и крупные торговые сети, а потребление не снизилось.
Тем что просторную сделать дороже и места найти труднее. Мелкие можно втыкать куда угодно. Порой две-три штуки в одном доме бывает.
ничем. Общее количество наливаек минус количество мелких наливаек = меньшее количество наливаек чем было = меньше жалоб на наливайки
На месте наливаек появятся мелкие продуктовые круглосуточные магазинчики просто. Будут продавать то же самое, только паленое и дороже.
У нас на районе есть помойка под название светло-тёмное, и там маргиналы круглосуточно мешают жителям. Они как магазин, только могут покашеварить ночью продавать