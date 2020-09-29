На координатора штаба Навального в Архангельске завели дело о распространении порно из-за клипа Rammstein во «ВКонтакте» Материал редакции
Следователи рассказали, что в январе 2014 года Андрей Боровиков добавил в личные видеозаписи клип Rammstein на песню «Pussy».
На координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели уголовное дело о распространении порнографии. Об этом он рассказал «МБХ медиа».
Боровиков уточнил, что дело завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню «Pussy».
Адвокат Алексей Кычин рассказал, что Боровикова уже допросили в качестве подозреваемого, дело завели по пункту «б» части 3 статьи 242 УК, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок от двух до шести лет. «Нас ознакомили с двумя заключениями эксперта, по ним мы не смогли дать подробных пояснений, потому что они довольно объёмные», — добавил он.
Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском, полицейские угрожали выломать дверь, но он сам её открыл, когда услышал звуки болгарки. Он рассказал, что у него изъяли два ноутбука и два телефона.
Мясной череп
@Никита Лихачёв @Eldar жду минус, как обычно
есть сайты, за инфу на которых тебя не закроют, если сильно надо?
При чем тут ВК?
Они явно искали, за что зацепиться, не было бы видео, придумали что-то другое в офлайне.
В конце концов всегда могут подбросить что угодно.
Да нет, что ты, нужна свобода слова, кто хочет пусть сидит! В комментах про запрет ВК в Украине все так считают!
По моему это какой-то пздц ребята. Удаляйте ВК накуй из своих браузеров и живите спокойно! Но это не точно, спокойно жить в РФ, это что-то вымышленное!
Лунный Артем
А какой смысл удалять? Если ты что-то запостил 100 назад или лайкнул, всё осталось на серваках. Обутылят как и этого координатора, хоть заудаляйся.
Согласен. Но помойку Вк, я удалил уже как два года назад, не вижу смысла там сидеть..ФСБшная помойка!
Потому что выводы неправильные.
Вместо возмущения нез.действий силовиков (управленцев) - удаляемся из ВК
Праильно возбудили, клип Раммштайн это ж не какое-то покушение на убийство с применением боевых отравляющих веществ
Новогодний браслет
Раньше по телевизору и жестокие сцены не вырезали, жопы, сиськи, алкоголь и сигареты не блюрили, безобидные ругательства не запикивали. Эх, счастливое детство.
сейчас на yandex кинопоиск (купленная подписка) фильмы с цензурой! несмотря на 18+
Да что ты блеадь такое говоришь?
Я смотрел вчера "Помпеи: 48 часов до катастрофы - Viasat" - там сука блюрили детали мозаики где были изображены сисечки. Они уже искусство перевели в +18
Ты в Италии был? Вся страна ходячий музей, а что сказать про скульптуры Древнего Рима? Надо сказать президенту Италии, что бы они везде оливковую ветвь на член клеил, вдруг чей-то ребенок чиновника из России увидит? Ай-я-яй! Не хорошо будет...
Аргумент не аргумент, но блюрить мозаику - по мне это лишнее! Там же не порно, а прекрасная грудь, какой-то Джульетты
Да, Ну погоди отличный мультик. Волк курит, дерется и бегает за маленьким зайчонком. В одной серии он даже напоить пытался зайчонка
ООЕО!!!11
ЛЕЕЕЕЕ
дайте два
по эйван транслировали зацензуренную версию
там разве не одна версия?
нет. Есть заблюренная, а есть с хуями и пёздами. Я не знаю, обе они официальные, или эйван сами блюрили, тем не менее, транслировали заблюренную
Резаком пилить дверь из за порно 6 летней давности.
Подумалось - если внезапно найдутся все диски, которые я болванил будучи школьником, пилить болгаркой будут не мою дверь,а меня.
что в январе 2014 года
Справедливость восторжествовала, опасный преступник рано или поздно предстанет перед неотвратимым судом!
" дело о распространении порно из-за клипа Rammstein во «ВКонтакте»"
Что, блядь?
А следователи не хотят задать ВК вопросы по поводу модерации контента?
Долбоёбы, сука. Заняться им больше нечем
Стало понятно что всех кто хоть как то контактирует с Навальным по всей России уже много лет пасут, вплоть до регулярных скриншотов их вконтактов. А потом рассказывают что "властям невыгодно" оппозицию давить, ок.
Кажется я правильно сделал 3 года назад, когда сначала спонтанно выпилился из ВК, потом через пол года восстановил, понял за неделю что он мне нафиг не нужен, и просто удалил все за что в будущем можно будет сесть, и больше не заходил.
Ну и еще я не вступал в Штаб. Залог здоровья в России, хотя поддерживаю.
удалил все
Нет, не удалил.
Ну возможно там осталось что-то из того, что вскоре притянут под статью, всю стену не сносил, и даже не проверял жив ли еще аккаунт все это время.
Для товарища майора нет различия удалённое сообщение или нет.
А, в этом смысле. Ну простые миньончики то вряд ли владеют технологиями. Когда план нужно будет выполнять. они пойдут смотреть у кого что сейчас есть на стене, а не рыться в архивах я думаю.
Зачем рыться, думаю вконтакте для майоров предоставил интуитивно-понятный интерфейс, где отображаются все сообщение пользователя с датой создания и датой удаления.
@Артём Мазанов не стал бы я публиковать видео здесь, иначе тоже схлопочешь за распространение
Он же не Навальный
на превью голая баба с сиськами
УК РФ Статья 242. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет
пришли с обыском
Пусси искали?
в начале месяца этого же чувака судили за клип децла, оштрафовали на 4к
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164106-v-arhangelske-glavu-mestnogo-shtaba-navalnogo-oshtrafovali-za-klip-detsla-v-sotsseti