Новости
Артём Мазанов
2996

На координатора штаба Навального в Архангельске завели дело о распространении порно из-за клипа Rammstein во «ВКонтакте» Материал редакции

Следователи рассказали, что в январе 2014 года Андрей Боровиков добавил в личные видеозаписи клип Rammstein на песню «Pussy».

73 комментария
В закладки

На координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели уголовное дело о распространении порнографии. Об этом он рассказал «МБХ медиа».

Боровиков уточнил, что дело завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню «Pussy».

Предъявляют мне, что я 19 января 2014 года, шесть с половиной лет назад, разместил у себя в своих личных видеозаписях клип Rammstein на песню Pussy. Клип порнографический якобы. Сейчас у меня этого клипа в видеозаписях нет, я даже не помню, когда это было.

Андрей Боровиков
координатор штаба Алексея Навального в Архангельске

Адвокат Алексей Кычин рассказал, что Боровикова уже допросили в качестве подозреваемого, дело завели по пункту «б» части 3 статьи 242 УК, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок от двух до шести лет. «Нас ознакомили с двумя заключениями эксперта, по ним мы не смогли дать подробных пояснений, потому что они довольно объёмные», — добавил он.

Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском, полицейские угрожали выломать дверь, но он сам её открыл, когда услышал звуки болгарки. Он рассказал, что у него изъяли два ноутбука и два телефона.

#новости #навальный

Артём Мазанов PLUS
+141 074
И это не новость ИА «Панорама»
6
33
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 73, "likes": 33, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 217748, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 16:52:54 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
73 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мясной череп

60

Спасибо за ещё один аргумент в сторону, почему не стоит сидеть в ВК, и почему стоит бросать какашки в мейл.ру

Ответить

Мясной череп

Мясной
16

@Никита Лихачёв @Eldar жду минус, как обычно

Ответить

Тарзан Адыров

Мясной
0

Держи пачку лайков!

Ответить

Андрей Рядькин

Мясной
4

есть сайты, за инфу на которых тебя не закроют, если сильно надо?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Андрей
0

Ага, знаю пару таких в торе

Ответить

Владимир Земсков

Мясной
1

При чем тут ВК?
Они явно искали, за что зацепиться, не было бы видео, придумали что-то другое в офлайне.
В конце концов всегда могут подбросить что угодно.

Ответить

Евгений Шухов

Владимир
1

При том что достали удаленное видео

Ответить

Андрей Галицкий

Мясной
0

Да нет, что ты,  нужна свобода слова, кто хочет пусть сидит! В комментах про запрет ВК в Украине все так считают!

Ответить

Тарзан Адыров

12

По моему это какой-то пздц ребята. Удаляйте ВК накуй из своих браузеров и живите спокойно! Но это не точно, спокойно жить в РФ, это что-то вымышленное! 

Ответить

Лунный Артем

Тарзан
13

А какой смысл удалять? Если ты что-то запостил 100 назад или лайкнул, всё осталось на серваках. Обутылят как и этого координатора, хоть заудаляйся.

Ответить

Тарзан Адыров

Лунный
5

Согласен. Но помойку Вк, я удалил уже как два года назад, не вижу смысла там сидеть..ФСБшная помойка!

Ответить

solawind

Тарзан
3

Как и любой российский сайт

Ответить

Разноцветный Влад

Тарзан
3

Нихуя , нихуя ты крутой!!!

Ответить

Рыжий

Лунный
1

  всё осталось на серваках

Но если у тебя на данный момент нет страницы (она удалена) - то и в поиске тебя не найдут. Технически удаленные страницы тоже могут на уголовку сажать, но практически никому это не нужно - проще активные страницы на бутылку сажать

Ответить

Тарзан Адыров

Рыжий
0

Полностью поддерживаю! 

Ответить

Максим Шпилёв

Тарзан
0

Потому что выводы неправильные.
Вместо возмущения нез.действий силовиков (управленцев) - удаляемся из ВК

Ответить

Аристарх Знаменский

13

Праильно возбудили, клип Раммштайн это ж не какое-то покушение на убийство с применением боевых отравляющих веществ

Ответить

Эмоциональный Петя

6

лол а ничего, что этот клип на всю страну транслировали по телеканалу A-One в своё время?

Ответить

Новогодний браслет

Эмоциональный
5

Раньше по телевизору и жестокие сцены не вырезали, жопы, сиськи, алкоголь и сигареты не блюрили, безобидные ругательства не запикивали. Эх, счастливое детство.

Ответить

FOX

Новогодний
1

сейчас на yandex кинопоиск (купленная подписка) фильмы с цензурой! несмотря на 18+

Ответить

Новогодний браслет

FOX
1

Какие?

Ответить

Тарзан Адыров

FOX
0

Да что ты блеадь такое говоришь?
Я смотрел вчера "Помпеи: 48 часов до катастрофы - Viasat" -  там сука блюрили детали мозаики где были изображены сисечки. Они уже искусство перевели в +18

Ответить

Рыжий

Тарзан
0

 Они уже искусство перевели в +18

Несколько сотен лет назад. В любом музее или картинной галерее есть зона 18+

Ответить

Тарзан Адыров

Рыжий
0

Ты в Италии был? Вся страна ходячий музей, а что сказать про скульптуры Древнего Рима? Надо сказать президенту Италии, что бы они везде оливковую ветвь на член клеил, вдруг чей-то ребенок чиновника из России увидит? Ай-я-яй! Не хорошо будет...

Ответить

Рыжий

Тарзан
0

Ебать у тебя тупой аргумент. В после поездки в Индию надо свастоны разрешить? Это не так работает 

Ответить

Тарзан Адыров

Рыжий
0

Аргумент не аргумент, но блюрить мозаику - по мне это лишнее! Там же не порно, а прекрасная грудь, какой-то Джульетты

Ответить

Рыжий

Новогодний
0

Да, Ну погоди отличный мультик. Волк курит, дерется и бегает за маленьким зайчонком. В одной серии он даже напоить пытался зайчонка

Ответить

Тарзан Адыров

Эмоциональный
0

ООЕО!!!11

Ответить

Эмоциональный Петя

Тарзан
1

ЛЕЕЕЕЕ

Ответить

Тарзан Адыров

Эмоциональный
0
Ответить

Эмоциональный Петя

Тарзан
1

дайте два

Ответить

Тарзан Адыров

Эмоцион…
1

Я слежу за тобой, держи один!

Ответить

Лунный Артем

Эмоциональный
0

по эйван транслировали зацензуренную версию

Ответить

Эмоциональный Петя

Лунный
0

там разве не одна версия?

Ответить

Лунный Артем

Эмоциональный
2

нет. Есть заблюренная, а есть с хуями и пёздами. Я не знаю, обе они официальные, или эйван сами блюрили, тем не менее, транслировали заблюренную

Ответить

Эмоциональный Петя

Лунный
0

ну ладн

Ответить

Сергей Предэ

6

Резаком пилить дверь из за порно 6 летней давности. 

Ответить

Сергей Предэ

Сергей
0

Подумалось -  если внезапно найдутся все диски,  которые я болванил будучи школьником, пилить болгаркой будут не мою дверь,а меня. 

Ответить

Разноцветный Влад

Сергей
0

И так будет с каждым дрочилой!

Ответить

Dra

3

что в январе 2014 года

Справедливость восторжествовала, опасный преступник рано или поздно предстанет перед неотвратимым судом!

Ответить

Руслан Астратов

4

" дело о распространении порно из-за клипа Rammstein во «ВКонтакте»"

Что, блядь? 

А следователи не хотят задать ВК вопросы по поводу модерации контента?

Долбоёбы, сука. Заняться им больше нечем 

Ответить

solawind

3

Стало понятно что всех кто хоть как то контактирует с Навальным по всей России уже много лет пасут, вплоть до регулярных скриншотов их вконтактов. А потом рассказывают что "властям невыгодно" оппозицию давить, ок.

Ответить

Проектный микрофон

2

 19 января 2014 года

Тут бы вспомнить, что было 19 сентября 2020 года...

Весело у вас там, конечно. Диванное мнение - дело не сошьют, ну это ж совсем дурдом, посадить на от двух до шести за клип. Поматросят и бросят, надеюсь

Ответить

Dra

Проектный
2

Случаев "это Россия, детка" уже было не так уж мало(

Ответить

Aleksej Fedko

2

Кажется я правильно сделал 3 года назад, когда сначала спонтанно выпилился из ВК, потом через пол года восстановил, понял за неделю что он мне нафиг не нужен, и просто удалил все за что в будущем можно будет сесть, и больше не заходил. 

Ответить

Aleksej Fedko

Aleksej
2

Ну и еще я не вступал в Штаб. Залог здоровья в России, хотя поддерживаю.

Ответить

Пластиковое Окно

Aleksej
0

 удалил все

Нет, не удалил. 

Ответить

Aleksej Fedko

Пластиковое
0

Ну возможно там осталось что-то из того, что вскоре притянут под статью, всю стену не сносил, и даже не проверял жив ли еще аккаунт все это время.

Ответить

Mikhail Pukas

Aleksej
1

Для товарища майора нет различия удалённое сообщение  или нет. 

Ответить

Aleksej Fedko

Mikhail
0

А, в этом смысле. Ну простые миньончики то вряд ли владеют технологиями. Когда план нужно будет выполнять. они пойдут смотреть у кого что сейчас есть на стене, а не рыться в архивах я думаю.

Ответить

Mikhail Pukas

Aleksej
1

Зачем рыться, думаю вконтакте для майоров предоставил интуитивно-понятный интерфейс, где отображаются все сообщение пользователя  с датой создания и датой удаления. 

Ответить

Илья Барышников

2

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Andy

2

даже не палятся что ведут откровенный террор.

Ответить

schmuck

0

@Артём Мазанов не стал бы я публиковать видео здесь, иначе тоже схлопочешь за распространение

Ответить

Litnikov Danil

schmuck
5

Он же не Навальный

Ответить

schmuck

Litnikov
0

тот тоже не навальный

Ответить

Dra

schmuck
0

Тот "навальнист"! и это всё меняет)

Ответить

Артём Мазанов

schmuck
0

Так это не клип, а просто звуковая дорожка. 

Ответить

Алексей Любимцев

Артём
1

на превью голая баба с сиськами

УК РФ Статья 242. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
3

Простите бабу не заметил, искал парней

Ответить

Илюхер XXX

Артём
0

да мы знаем

Ответить

FOX

Алексей
0

ножом пилит руку - причинение тяжкого вреда здоровью 

Ответить

FOX

Алексей
0

персонажи похожие на священников - оскорбление чувств верующих

Ответить

Chasopis

1

маразм крепчал

Ответить

Вова А.

1

а на киркорова или гуфа они никак не реагируют(

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

полицейские угрожали выломать дверь

сопротивлялся обыску*

Ответить

1 2

0

 пришли с обыском

Пусси искали?

Ответить

Евгений Клочков

1
0

да

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

пизда

Ответить

Проектный кран

0

В 2014 карл.. 

Ответить

Пластиковое Окно

0

Песня же сейчас в ТОПы ворвётся. 

Ответить

Marow from Neverland

0

в начале месяца этого же чувака судили за клип децла, оштрафовали на 4к

https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164106-v-arhangelske-glavu-mestnogo-shtaba-navalnogo-oshtrafovali-za-klip-detsla-v-sotsseti

Ответить

Александр Добриневский

0

Там вроде как две версии клипа, и зацензуренная вроде норм

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Слушания Apple и Epic Games: судья уличила Epic во лжи и предложила компромисс по возвращению Fortnite в App Store
Игру предложили вернуть с условием «заморозки» денег до окончания конфликта. Но Epiс назвала это потворством «незаконным действиям монополистов».
140
Новости
«Если бы в комнате был яд, я бы сейчас не сидел перед вами»: Киселёв снял репортаж из томского номера Навального
«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует».
142
Новости
Сбер открыл первое обновлённое отделение банка в Москве: с кафе, новыми банкоматами и обслуживанием без паспорта
Компания считает это отделение пространством, в котором посетители «получают уникальный пользовательский опыт».
263
Популярное за три дня
Новости
Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы»
Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».
34
Кино и сериалы
Вторая жизнь «Бегущего по лезвию» и «Нечто»: фильмы, которые провалились в прокате, но обрели культовый статус
Ленты нелёгкой судьбы: они потерпели неудачу во время официального релиза, но обзавелись армией поклонников и изменили облик кинематографа.
51
Истории
Cмерть без паспорта: история «острова людоедов» времён советской паспортной кампании
6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на остров без еды, убежища и инструментов. В диких условиях выжили чуть больше 2 тысяч.
130
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Тарзан Адыров

Минобороны Армении: турецкий…

Толян Сердюков

Великобритания и Канада ввели…

Roman Sapon

Минобороны Армении: турецкий…

Алиса Барышман

Минобороны Армении: турецкий…

Рыжий

Историку Юрию Дмитриеву…

Elijah Garrison

Историку Юрию Дмитриеву…

Атлант поправил…

Минобороны Армении: турецкий…

Ze Katze

Минобороны Армении: турецкий…

Вук Гораныч

Минобороны Армении: турецкий…

Justified Stallion

Историку Юрию Дмитриеву…

Тарзан Адыров

Минобороны Армении: турецкий…

deniska

Историку Юрию Дмитриеву…

Атлант поправил…

Минобороны Армении: турецкий…

Дмитрий Орлов

Минобороны Армении: турецкий…

Тарзан Адыров

Минобороны Армении: турецкий…

Атлант поправил…

Минобороны Армении: турецкий…

Dmitriy Volkov

В Крыму у людей будут…

Рыжий

Великобритания и Канада ввели…

Евгений Круглов

Минобороны Армении: турецкий…

Serg Bootlegger

Минобороны Армении: турецкий…
null