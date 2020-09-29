Пилот погиб.

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Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.

«Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боёв в воздушном пространстве Армении нанёс удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — говорится в сообщении.

Степанян добавила, что что турецкий самолёт залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Он атаковал Су-25 на высоте 8200 метров. Истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, заявили в ведомстве.

Турция опровергла заявление армянских властей.

Ранее 29 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей. Обе страны ввели военное положение.

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