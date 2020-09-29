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Ольга Щербинина
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Минобороны Армении: турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт на территории страны Материал редакции

Пилот погиб.

57 комментариев
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Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.

«Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боёв в воздушном пространстве Армении нанёс удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — говорится в сообщении.

Степанян добавила, что что турецкий самолёт залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Он атаковал Су-25 на высоте 8200 метров. Истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, заявили в ведомстве.

Турция опровергла заявление армянских властей.

Ранее 29 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей. Обе страны ввели военное положение.

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#новости #карабах

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57 комментариев
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Газовый крюк

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Турки охуели. Оккупировали половину Кипра, отжимают себе море и острова, разжигают войны на Кавказе и ближнем востоке. Отрицают геноцид. Издеваются над святынями. И это всё делает член НАТО. 

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Андрей Галицкий

Газовый
16

Русские охуели. Оккупировали Крым и часть Донбасса, отжимают себе море и острова, разжигают войны в Украине, Сирии и ближнем востоке. Отрицают преступления совка. Издеваются над святынями. И это всё делает член ОДКБ.

Ответить

Газовый крюк

Андрей
1

И че теперь? 

Ответить

Андрей Галицкий

Газовый
4

можно выразить озабоченность

Ответить

Алиса Барышман

Андрей
5

*Казастан выразил озабоченность и вышел из чата*

Ответить

Атлант поправил плечи

Газовый
1

всех ебанутых на луну 

Ответить

Газовый крюк

Атлант
1

А работать кто будет?

Ответить

Атлант поправил

Газовый
3

зачем работать. Если все ебанутые отправляться на луну, то никто не помешает построить коммунизм. А при коммунизме никому не придется работать, все будут только отдыхать 

Ответить

Газовый крюк

Атлант
0

Звучит как план

Ответить

Атлант поправил

Газовый
2

Выпросил для тебя у Куксина и Курасова белый билет 

Ответить

Тарзан Адыров

Атлант
0

#заебись

Ответить

Алиса Барышман

Газовый
0

роботы

Ответить

Ze Katze

Газовый
0

Рабы 

Ответить

Пространственный щит

Андрей
1

А плюсану вас обоих: чьот все вокруг поохуевали

Ответить

Вова А.

Газовый
0

вот последнее возмутительно

Ответить

1 2

9

Ебаните уже Эрдогана нахуй

Ответить

Вова А.

1
3

щас, допьют смузи, почешут яйцо и ебнут. С диктаторами всегда фигова то, что они обмазываются всякими фсо, охраной, спецслужбами, тратят на это тонны бюджета, а те же европейские политики так не могут.

Ответить

Населенный хот-дог

Вова
0

обмазываются всякими фсо, охраной, спецслужбами

Это не защитит от воздух-земля

Ответить

Алиса Барышман

Населенный
0

Потом опять чей-нибудь боинг собьют же

Ответить

Вова А.

Населенный
0

ну поставки такого вооружения отслеживаются точно. это на коленке не собрать, без согласования не запустить. Все равно всегда есть черта, которую переходить не станут, если только не планируют алах-бабах и с девственницами в раю тусить.

Ответить

Излишний Артем

Вова
0

С диктаторами всегда так, запрещаешь им ввозить свои помидоры и они сами прибегают извиняться 

Ответить

Тарзан Адыров

1
0

Помидорами?

Ответить

Тарзан Адыров

4

Что на это скажет майор с позывным "Бобер" и гражданка Армении????

Ответить

Макс Бескоровайный

Тарзан
4

Она скажет то за что ей заплатят.

Ответить

Евгений Клочков

Тарзан
0

У нее "спутник" прямо сейчас причиняет смех своей многовекторностью армянской и азербайджанской версиий сайта

Ответить

Видный корабль

5

Ну вот и полноценная война под боком.
2020 не подводит. Надеюсь в декабре без метеорита обойдемся. 

Ответить

Возрастной турник

Видный
0

Я бы посмотрел как падает большой астероид.

Ответить

Проектный кран

–2

F-16 сбил Су-25

Взлет пердаков экспертов советского авиапрома 3..2..1..

Ответить

Michael Shultz

Проектный
5

Схуяли взрыв то, истребитель сбил штурмовик. Вот если бы наоборот было то да.

Ответить

Проектный кран

Michael
0

Сбитие пердаков

Ответить

Алиса Барышман

Michael
0

Да и сушка наверняка была набита подвесами.

Ответить

Евгений Клочков

Проектный
1

Ну охуеть, истребитель сбивает специфичный штурмовик, вот это новость

Ответить

Проектный кран

Евгений
0

Интересно то, что турецкий F-16 остался после учений в Азербайджане, с пилотами. 

Ответить

Евгений Клочков

Проектный
1

А что тут неожиданного? То что Баку османская сучка - тоже не новость

Ответить

Проектный кран

Евгений
0

Некоторые сми пишут что он из Турции летел, а он уже был в Азербайджане 

Ответить

Пространственный щит

Проектный
0

Все закономерно. Штурмовик без прикрытия - идеальная мишень. Эт еще в ВОВ Илы хуярили пачками когда их никто не прикрывал, задачи у штурмовика другие

Ответить

Андрей Галицкий

1

Боже, храни Америку. Почалось

Ответить

Проектный кран

0

Трамп прошу, хочу слышать жжжжж b2 над территорией Турции 

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Опять помидорами не отделаются?

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Ну что же, сирийским отпускникам необходимо отдохнуть в Армении. С полной господдержкой.

Ответить

Aleksej Fedko

0

Как развивался армяно-азербайджанский конфликт в 21 веке. Иллюстрация.
2020:

Ответить

Проектный кран

Aleksej
0

Они в 2015 воевали так-то

Ответить

Проектный кран

0

Хоть бы пассажирский не сбили.. 

Ответить

Илона

0

Обе стороны друг на друга валят, нет правых, нет виноватых...Такое ощущение, проблема не разрешиться никогда.

Ответить

Младший ГОСТ

0

 в воздушном пространстве Армении нанёс удар

Ну что, игрун очком придёт на помощь партнеру ОДКБ?
Или «гражданин Турции просто встретился с гражданином Армении, результаты встречи не комментируем»?

Ответить

Населенный хот-дог

Младший
0

По традиции, поставят туда зенитные комплексы нового поколения

Ответить

Dmitry Soroka

0

 Пилот, к сожалению, героически погиб

О да, как люблю когда сожалеют и восхваляют в одной фразе

Ответить

Артем Сергиенко

0

когда же решится этот конфликт уже

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Что там ОДКБ? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

Как дела? Что говорит Песков? 

Ответить

Тарзан Адыров

Атлант
0
Ответить

Roman Sapon

0

Вглубь территории Армении или Нагорного Карабаха, который является частью Азербайджана?

Ответить

Monol1th2112 .

0

Лучше бы в 4-ый батлфилд зарубились, дебилоиды. 

Ответить

Unknown

0

Штурмовик Су-25 ВВС Армении обеспечивал воздушную поддержку наземных войск, когда был сбит сопредельной стороной.

По информации Минобороны Армении, истребитель F-16 ВВС Турции, а скорее всего МиГ-29 ВВС Азербайджана, был зафиксирован на глубине 60 км и на высоте 8200 м.

P.S Независимо от того кому принадлежал истребитель, эпизод стал первым воздушным боем очередного конфликта в Нагорном Карабахе.
#Азербайджан #Армения

@new_militarycolumnist

Ответить

Механический нос

0

Кстати Гянджа это как раз таки один из крупных центров по выращиванию помидоров.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Но кстати, как-то непонятно. ОДКБ не вписывалась за Нагорный Карабах, но вот Турция уничтожает самолёт над территорией Армении, а Азербайджан накануне вроде как нанёс удар по базе опять же на территории Армении. Это как, считается для ОДКБ casus belli, или она вмешается только если на территории Армении окажутся наземные войска её противника?

Ответить

Unknown

0

Не несите хуйню. Заебали. По любому поводу. Идите нахуй.

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