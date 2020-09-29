Минобороны Армении: турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт на территории страны Материал редакции
Пилот погиб.
Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.
«Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боёв в воздушном пространстве Армении нанёс удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — говорится в сообщении.
Степанян добавила, что что турецкий самолёт залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Он атаковал Су-25 на высоте 8200 метров. Истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, заявили в ведомстве.
Турция опровергла заявление армянских властей.
Ранее 29 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию — из-за военных действий погибли уже десятки людей, в том числе мирных жителей. Обе страны ввели военное положение.
Русские охуели. Оккупировали Крым и часть Донбасса, отжимают себе море и острова, разжигают войны в Украине, Сирии и ближнем востоке. Отрицают преступления совка. Издеваются над святынями. И это всё делает член ОДКБ.
Газовый крюк
И че теперь?
можно выразить озабоченность
всех ебанутых на луну
А работать кто будет?
зачем работать. Если все ебанутые отправляться на луну, то никто не помешает построить коммунизм. А при коммунизме никому не придется работать, все будут только отдыхать
Звучит как план
Ебаните уже Эрдогана нахуй
Населенный хот-дог
обмазываются всякими фсо, охраной, спецслужбами
Это не защитит от воздух-земля
ну поставки такого вооружения отслеживаются точно. это на коленке не собрать, без согласования не запустить. Все равно всегда есть черта, которую переходить не станут, если только не планируют алах-бабах и с девственницами в раю тусить.
Излишний Артем
С диктаторами всегда так, запрещаешь им ввозить свои помидоры и они сами прибегают извиняться
Что на это скажет майор с позывным "Бобер" и гражданка Армении????
У нее "спутник" прямо сейчас причиняет смех своей многовекторностью армянской и азербайджанской версиий сайта
Схуяли взрыв то, истребитель сбил штурмовик. Вот если бы наоборот было то да.
Ну охуеть, истребитель сбивает специфичный штурмовик, вот это новость
Интересно то, что турецкий F-16 остался после учений в Азербайджане, с пилотами.
А что тут неожиданного? То что Баку османская сучка - тоже не новость
Некоторые сми пишут что он из Турции летел, а он уже был в Азербайджане
Пространственный щит
Все закономерно. Штурмовик без прикрытия - идеальная мишень. Эт еще в ВОВ Илы хуярили пачками когда их никто не прикрывал, задачи у штурмовика другие
Ну что же, сирийским отпускникам необходимо отдохнуть в Армении. С полной господдержкой.
Как развивался армяно-азербайджанский конфликт в 21 веке. Иллюстрация.
2020:
Обе стороны друг на друга валят, нет правых, нет виноватых...Такое ощущение, проблема не разрешиться никогда.
Населенный хот-дог
По традиции, поставят туда зенитные комплексы нового поколения
Пилот, к сожалению, героически погиб
О да, как люблю когда сожалеют и восхваляют в одной фразе
Что там ОДКБ?
Как дела? Что говорит Песков?
Вглубь территории Армении или Нагорного Карабаха, который является частью Азербайджана?
Штурмовик Су-25 ВВС Армении обеспечивал воздушную поддержку наземных войск, когда был сбит сопредельной стороной.
По информации Минобороны Армении, истребитель F-16 ВВС Турции, а скорее всего МиГ-29 ВВС Азербайджана, был зафиксирован на глубине 60 км и на высоте 8200 м.
P.S Независимо от того кому принадлежал истребитель, эпизод стал первым воздушным боем очередного конфликта в Нагорном Карабахе.
#Азербайджан #Армения
@new_militarycolumnist
Но кстати, как-то непонятно. ОДКБ не вписывалась за Нагорный Карабах, но вот Турция уничтожает самолёт над территорией Армении, а Азербайджан накануне вроде как нанёс удар по базе опять же на территории Армении. Это как, считается для ОДКБ casus belli, или она вмешается только если на территории Армении окажутся наземные войска её противника?