Историку Юрию Дмитриеву ужесточили наказание по делу о насилии. Ему увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии Материал редакции
Два других дела, по которым Дмитриева оправдали, отправили на пересмотр.
Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката приёмной дочери Дмитриева Игоря Перова.
По словам адвоката, Дмитриеву назначили 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ранее суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.
По остальным другим статьям (изготовление детской порнографии и хранение оружия), по которым историка оправдали, дело отправили на пересмотр. Процесс проходил в закрытом режиме.
Юрия Дмитриева в конце 2016 года обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях из-за снимков приёмной дочери. Историка также обвиняли в хранении оружия.
В 2018 году суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение деталей гладкоствольного ружья. Через несколько месяцев Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приёмной дочерью и арестовали. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.
«Мемориал» признал Юрия Дмитриева политическим заключённым и потребовал его освобождения. «У нас есть основания полагать, что он стал неугоден в силу своей профессиональной деятельности, своих независимых политических взглядов, привлечения внимания общественности к ежегодным Международным Дням памяти жертв Большого террора на мемориальном кладбище „Сандармох“», — говорится в заявлении общества.
Блядь, что за сюр?
Населенный хот-дог
А ты думал, что государство тебя не переиграет? Не уничтожит?
Я не понимаю кому это надо? Защищать людоедов живших 80 лет назад
Единый инструмент
Их потомкам, которые построили свою жизнь на том, что было украдено, добыто вымогательством, угрозами, пытками и убийствами по ложным доносам. У половины этих людоедов потомки работают там же и с нетерпением ждут возможности делать то же самое.
Ну в этой истории есть же не только ГБшники, но и другие действующие лица, судья, прокуратура, следственный комитет, все не могут быть потомками тех людоедов. Тут получается вопрос должен решаться на уровне президента, либо на ступеньку ниже, чтобы так по беспределу человека на 13 лет засадить.
Единый
У них ипотеки, семьи, они тоже люди, ты не понимаешь что ли? Они просто не хотят проблем.
Хм, а почему так много архивов засекречено? Кому это надо?
Кто там не хотел конец света в 2020? Может всё-таки лучше КОНЕЦ СВЕТА, чем вот это вот всё
Ефремову в таком случае надо отменить срок и грамоту дать, за то, что человека заебошил. Что за ёбанный ад
Единый инструмент
Так и дали бы грамоту, если б стишки крамольные про царя не читал с неугодных каналов. Почитай историю дочки избиркомовской чинуши, впечатавшей двух женщин в стену здания и отсидевшей ровно 0 дней за это, а потом и историю её успешного семейства. Охуеешь.
Надеюсь в ЕСПЧ пододут жалобу.
Единый инструмент
Толку-то. Всю жизнь мужику угробили уже, здоровья никогда не будет, в лучшем случае пару лет на свободе поживёт, если мотор вообще выдержит.
да ну ебанный рот. лять вот уебки, честное слово, дровишки в огонь подбрасывают
Так а как это работает? Девочка (или девушка уже) которую он якобы педофилил не может ролик запилить, где скажет что все это бред и он не виноват? Или там вообще подставных людей нашли чужих?