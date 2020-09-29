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Ольга Щербинина
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Историку Юрию Дмитриеву ужесточили наказание по делу о насилии. Ему увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии Материал редакции

Два других дела, по которым Дмитриева оправдали, отправили на пересмотр.

34 комментария
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Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката приёмной дочери Дмитриева Игоря Перова.

По словам адвоката, Дмитриеву назначили 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ранее суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

По остальным другим статьям (изготовление детской порнографии и хранение оружия), по которым историка оправдали, дело отправили на пересмотр. Процесс проходил в закрытом режиме.

Юрия Дмитриева в конце 2016 года обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях из-за снимков приёмной дочери. Историка также обвиняли в хранении оружия.

В 2018 году суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение деталей гладкоствольного ружья. Через несколько месяцев Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приёмной дочерью и арестовали. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

«Мемориал» признал Юрия Дмитриева политическим заключённым и потребовал его освобождения. «У нас есть основания полагать, что он стал неугоден в силу своей профессиональной деятельности, своих независимых политических взглядов, привлечения внимания общественности к ежегодным Международным Дням памяти жертв Большого террора на мемориальном кладбище „Сандармох“», — говорится в заявлении общества.

Главе карельского «Мемориала» грозит 15 лет по…
Почему Юрия Дмитриева защищают во всём мире, а дело против него считают политическим.
tjournal.ru

#новости #делодмитриева

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34 комментария
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Elijah Garrison

20

Блядь, что за сюр?

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Населенный хот-дог

Elijah
7

А ты думал, что государство тебя не переиграет? Не уничтожит?

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Elijah Garrison

Населенный
9

Я не понимаю кому это надо? Защищать людоедов живших 80 лет назад

Ответить

Oldfag TV

Elijah
15

Людоедам нынешним, вестимо.

Ответить

Единый инструмент

Elijah
3

Их потомкам, которые построили свою жизнь на том, что было украдено, добыто вымогательством, угрозами, пытками и убийствами по ложным доносам. У половины этих людоедов потомки работают там же и с нетерпением ждут возможности делать то же самое.

Ответить

Elijah Garrison

Единый
0

Ну в этой истории есть же не только ГБшники, но и другие действующие лица, судья, прокуратура, следственный комитет, все не могут быть потомками тех людоедов. Тут получается вопрос должен решаться на уровне президента, либо на ступеньку ниже, чтобы так по беспределу человека на 13 лет засадить.

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Единый

Elijah
0

У них ипотеки, семьи, они тоже люди, ты не понимаешь что ли? Они просто не хотят проблем.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Elijah
3

Хм, а почему так много архивов засекречено? Кому это надо? 

Ответить

Elijah Garrison

Дмитрий
0

Я не знаю, кому?

Ответить

Газовый крюк

17

Ну а хули он исследует сталинские репрессии???? Не патриот??

Ответить

Бывший якорь

Газовый
0

@Вахтёр провокации

Ответить

Газовый крюк

Бывший
3

@Вахтёр фэтшейминг

Ответить

Oldfag TV

Газовый
1

@Вахтанг Сихарулидзе ну где ты там

Ответить

Газовый крюк

Oldfag
0

Надо создать твинка, чтобы не тегали рандомных грузин(

Ответить

Дмитрий Григорьев

11

Дети и внуки палачей продолжают дело отцов и дедов.

Ответить

Bad Mother Fucker

8

Российский суд - это национальный позор

Ответить

1 2

3

Кто там не хотел конец света в 2020? Может всё-таки лучше КОНЕЦ СВЕТА, чем вот это вот всё

Ответить

deniska

1

Ефремову в таком случае надо отменить срок и грамоту дать, за то, что человека заебошил. Что за ёбанный ад

Ответить

Единый инструмент

deniska
1

Так и дали бы грамоту, если б стишки крамольные про царя не читал с неугодных каналов. Почитай историю дочки избиркомовской чинуши, впечатавшей двух женщин в стену здания и отсидевшей ровно 0 дней за это, а потом и историю её успешного семейства. Охуеешь.

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deniska

Единый
0

Ссылку в студию плез, я готов охуеть.

Ответить

Oldfag TV

1

64 года. Там и помрёт.

Ответить

Цезарь Пионерский

0

Надеюсь в ЕСПЧ пододут жалобу.

Ответить

Единый инструмент

Цезарь
1

Толку-то. Всю жизнь мужику угробили уже, здоровья никогда не будет, в лучшем случае пару лет на свободе поживёт, если мотор вообще выдержит.

Ответить

Oldfag TV

Цезарь
1

...и Конституционный суд подотрется результатом ее рассмотрения. Увы, но это так.

Ответить

Ivan

Цезарь
0

так после поправок насрать уже, не?

Ответить

Mattur

Ivan
0

Нет.

Ответить

Вова А.

0

да ну ебанный рот. лять вот уебки, честное слово, дровишки в огонь подбрасывают

Ответить

Oldfag TV

Вова
0

Этих дровишек накидано уже столько. Но что-то никак не полыхнет.

Ответить

Бывший якорь

0

хочется плакать

Ответить

Pavel

0

Ебать 🤦🏾‍♂️

Ответить

Артем Сергиенко

0

ситуация выходит из под контроля...

Ответить

Ильмир Шавалиев

0

П И З Д О С

Ответить

Рыжий

0

Так а как это работает? Девочка (или девушка уже) которую он якобы педофилил не может ролик запилить, где скажет что все это бред и он не виноват? Или там вообще подставных людей нашли чужих?

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Возрастной турник

0

Репрессии пришли в его дом.

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