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Ольга Щербинина
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Домашний и удалённый режимы в Москве будут действовать по 28 октября Материал редакции

29 сентября в столице выявили 2300 новых случаев заболевания коронавирусом.

13 комментариев
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Домашний режим для пожилых горожан и лиц с хроническими заболеваниями будет действовать в Москве по 28 октября включительно, следует из указа мэра Сергея Собянина.

Это касается и рекомендации для работодателей перевести как можно больше сотрудников на удалённую работу.

25 сентября стало известно, что власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также жителей с хроническими болезнями.

29 сентября Собянин также объявил двухнедельные каникулы в московских школах. В большинстве из них плановые каникулы начинаются с 5 октября и обычно длятся неделю, но по рекомендации врачей мэр увеличил их продолжительность и решил провести одновременно.

29 сентября оперативный штаб Москвы зафиксировал в городе 2300 новых заболевших, всего по России отметили 8232 новых случая.

#новости #карантинвроссии

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но есть и хорошие новости?
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13 комментариев
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Люк Скайуокер

9

Немногим ранее: Пандемию победили. Второй волны не будет. Твёрдо и чётко!

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Люк Скайуокер

Люк
5

Как бы какой-нибудь полу-режим-самоизоляции не ввели

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Alex Antipov

Люк
1

Так это он и есть. Только узнаешь ты об этом, когда тебе выпишут штраф, за его нарушение. 

Ответить

Александр Ярви

Люк
0

Режим ХЗ, так сказатб

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Младший ГОСТ

2

Когда уже введут День Великой Победы над Ковидом?

Ответить

YeezySpace

0

блин, надеюсь до весны 2021 уже не будет никаких проблем с короной, надоело уже

Ответить

Антон Лисин

YeezySpace
3

Будет проблема с обрушением рубля, ускорением нищеты.

Ответить

Новогодний браслет

0

 для пожилых горожан и лиц с хроническими заболеваниями

наверное, это стоит вынести в заголовок как «группу риска»

Ответить

Ольга Щербинина

Новогодний
1

Удалёнка не только для групп риска

Ответить

Новогодний браслет

Ольга
3

Окай. Но я сначала подумал, что в Москве прямо совсем карантин опять.

Ответить

Папуша

Новогодний
0

То, что вы увидели, называется "кликбейт"

Ответить

Научный бокал

0

Как же хочется в мкадик, а лучше в садовое....

Ответить

Антон Лисин

0

Началось спасение Москвы. Кто не переехал в нее, тот лох?

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