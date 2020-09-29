Домашний и удалённый режимы в Москве будут действовать по 28 октября Материал редакции
29 сентября в столице выявили 2300 новых случаев заболевания коронавирусом.
Домашний режим для пожилых горожан и лиц с хроническими заболеваниями будет действовать в Москве по 28 октября включительно, следует из указа мэра Сергея Собянина.
Это касается и рекомендации для работодателей перевести как можно больше сотрудников на удалённую работу.
25 сентября стало известно, что власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также жителей с хроническими болезнями.
29 сентября Собянин также объявил двухнедельные каникулы в московских школах. В большинстве из них плановые каникулы начинаются с 5 октября и обычно длятся неделю, но по рекомендации врачей мэр увеличил их продолжительность и решил провести одновременно.
29 сентября оперативный штаб Москвы зафиксировал в городе 2300 новых заболевших, всего по России отметили 8232 новых случая.
Немногим ранее: Пандемию победили. Второй волны не будет. Твёрдо и чётко!
Как бы какой-нибудь полу-режим-самоизоляции не ввели
Так это он и есть. Только узнаешь ты об этом, когда тебе выпишут штраф, за его нарушение.
блин, надеюсь до весны 2021 уже не будет никаких проблем с короной, надоело уже
Новогодний браслет
Окай. Но я сначала подумал, что в Москве прямо совсем карантин опять.
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