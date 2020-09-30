Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета — «Менструация» Материал редакции
Основной целью проекта назвали избавление общества от предрассудков вокруг периода менструации.
Институт цвета Pantone в сотрудничестве со шведской медицинской компанией Intimina представил новый оттенок красного цвета — «Менструация». Об этом сообщается в его инстаграме.
Новый цвет создали в рамках кампании, цель которой — «нормализовать эту самую нормальную из функций организма». В Pantone хотят вдохновить людей с менструацией «чувствовать себя комфортно и открыто говорить об этой чистой и естественной функции тела».
Спасибо за наводку Comrad Cwood
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Питерский велосипед
Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой
Долбаёб.
Untiy16Питерский
*Долбоебиня
Иван ИвановПитерский
А тебе нечем гордиться, вот и молчи!
Принцесса Пеночка
Цвет мужской хрупкости
Натуральный инструмент
Нужно еще цвет менструаций смешанных со спермой
Ху ЭмайНатуральный
И со слюнями
Ничтожный будильник
Практически обложка альбома load металлики
Вася Чапаев
Твоё лицо, когда избавился от предрассудков и вдохновлён теми, у кого менструация
AZP
Ссать - тоже нормальная функция организма.
Но если я нассу на улице, то это будет встречено обществом неодобрительно.
А возможно и административный протокол напишут.
Ruslan ShashkovAZP
Вот! А был бы человеком с менструацией - мог бы менструировать налево и направо где хочешь!
Мясной Илья
поехвший, сам ешь!
Предварительный парфюмер
¯\_(ツ)_/¯
Untiy16
Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой
Геморрой тоже считается?
Крепкий бинокль
ущемление менструаций с другими оттенками
Иван Клюхин
Надеюсь, до оттенков белого они на доберутся
Andrey Svetlov
Натуральный инструмент
создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил кампанию по борьбе с культурой стыда вокруг месячных.
Есть такая культура?
Юрий Проклов
#FFUUUU
Valeria Makarova
Снова затравили мужчин своими выдумками. Когда же закончится эта эра чудовищного ущемления? Омерзительная новость, согласна.