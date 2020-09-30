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Артём Мазанов
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Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета — «Менструация» Материал редакции

Основной целью проекта назвали избавление общества от предрассудков вокруг периода менструации.

Институт цвета Pantone в сотрудничестве со шведской медицинской компанией Intimina представил новый оттенок красного цвета — «Менструация». Об этом сообщается в его инстаграме.

Новый цвет создали в рамках кампании, цель которой — «нормализовать эту самую нормальную из функций организма». В Pantone хотят вдохновить людей с менструацией «чувствовать себя комфортно и открыто говорить об этой чистой и естественной функции тела».

Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, — чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью.

Лори Прессман
вице-президент Pantone

#новости

Спасибо за наводку Comrad Cwood
Артём Мазанов PLUS
+141 237
И это не новость ИА «Панорама»
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19 комментариев
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Питерский велосипед

11

Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой

Долбаёб.

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Untiy16

Питерский
9

*Долбоебиня

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Иван Иванов

Питерский
3

А тебе нечем гордиться, вот и молчи!

Ответить

Принцесса Пеночка

2

Цвет мужской хрупкости

Ответить

Натуральный инструмент

Принцесса
0

Нужно еще цвет менструаций смешанных со спермой

Ответить

Ху Эмай

Натуральный
0

И со слюнями

Ответить

Ничтожный будильник

Натуральный
0

Практически обложка альбома load металлики

Ответить

Вася Чапаев

2

Твоё лицо, когда избавился от предрассудков и вдохновлён теми, у кого менструация

Ответить

AZP

1

Ссать - тоже нормальная функция организма.
Но если я нассу на улице, то это будет встречено обществом неодобрительно.
А возможно и административный протокол напишут.

Ответить

Ruslan Shashkov

AZP
3

Вот! А был бы человеком с менструацией - мог бы менструировать налево и направо где хочешь!

Ответить

Мясной Илья

1

поехвший, сам ешь!

Ответить

Предварительный парфюмер

0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Untiy16

0

Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой

Геморрой тоже считается?

Ответить

Крепкий бинокль

0

ущемление менструаций с другими оттенками

Ответить

Иван Клюхин

0

Надеюсь, до оттенков белого они на доберутся

Ответить

Andrey Svetlov

0
Ответить

Натуральный инструмент

0

создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил кампанию по борьбе с культурой стыда вокруг месячных.

Есть такая культура?

Ответить

Юрий Проклов

0

#FFUUUU

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Valeria Makarova

–1

Снова затравили мужчин своими выдумками. Когда же закончится эта эра чудовищного ущемления? Омерзительная новость, согласна.

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