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Артём Мазанов
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В США россиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам тюрьмы за взлом LinkedIn и Dropbox в 2012 году Материал редакции

Никулина арестовали в 2016 году в Праге по запросу ФБР.

6 комментариев
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Евгений Никулин

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам и четырём месяцам тюрьмы за взлом LinkedIn и Dropbox в 2012 году. Об этом пишет ТАСС.

Прокуроры запрашивали для Никулина 12 лет тюрьмы, адвокаты настаивали на уже отбытом сроке. Судья назвал срок в 88 месяцев «сигналом иностранным хакерам, которые могут попытаться совершить кибератаки на американские компьютерные системы». Он также заявил, что учёл смягчающие обстоятельства: пандемию коронавируса, незнание Никулиным английского языка и наличие у него больной матери в России. Судья добавил, что после отбытия срока Никулина, скорее всего, депортируют в Россию.

Никулина арестовали в 2016 году в Праге по запросу ФБР. Ему предъявили обвинение во взломе баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, причинении вреда компьютерным устройствам, похищении и передаче в третьи руки персональных данных. В июле 2020 года присяжные признали его виновным. Никулину грозило до 50 лет заключения.

#новости #сша #право #хакеры

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6 комментариев
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Владимир Земсков

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Находясь в межд. розыске, был задержан в Чехии, сидя в кафе.
Теперь неудивительно, почему акк в инста назывался i.tak.soidet

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Umberto Eco

3

незнание Никулиным английского языка

Хакер-программист

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alexferman

Umberto
0

Он может уметь читать англоязычные мануалы и статьи, но не уметь в английский на разговорном уровне.

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Андрей Рядькин

0

Что он делал с этими данными?

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Андрей
1
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Напряженный дым

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0

Не надо, зарплата у сотрудников СВР не такая высокая.

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