Поправки в законопроект о такси подготовили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везёт».

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Агрегаторы такси подготовили поправки в законопроект о такси, где предложили переложить на компании часть расходов за ДТП. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подготовленный «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везёт».

Согласно документу, компании будут возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до двух миллионов рублей на один случай причинения вреда, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию в полном объёме. Агрегаторы будут выплачивать компенсацию при некоторых условиях: за рулём такси оказался самозанятый или индивидуальный предприниматель, а заказ был принят через их приложение.

Агрегаторы рассказали, что в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». РБК уточнил, что в последней публичной версии законопроекта указано, что ответственность за вред, причинённый при перевозке легковым такси, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.

«Коммерсантъ» пишет, что все крупные агрегаторы уже добровольно страхуют пассажиров на два миллиона рублей. Газета также выяснила, что в подготовленных поправках компании выступили против установки таксометров в автомобилях, это обойдётся им в 100 миллиардов рублей, предложили исключить регулирование тарифов такси на уровне регионов и попросили допустить к перевозкам самозанятых.

Законопроект о правилах работы такси в России, включая сервисы-агрегаторы, Госдума одобрила в первом чтении в 2018 году.