Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП. Они готовы выплачивать пострадавшим до 2 млн рублей Материал редакции
Поправки в законопроект о такси подготовили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везёт».
Агрегаторы такси подготовили поправки в законопроект о такси, где предложили переложить на компании часть расходов за ДТП. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подготовленный «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везёт».
Согласно документу, компании будут возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до двух миллионов рублей на один случай причинения вреда, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию в полном объёме. Агрегаторы будут выплачивать компенсацию при некоторых условиях: за рулём такси оказался самозанятый или индивидуальный предприниматель, а заказ был принят через их приложение.
Агрегаторы рассказали, что в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». РБК уточнил, что в последней публичной версии законопроекта указано, что ответственность за вред, причинённый при перевозке легковым такси, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.
«Коммерсантъ» пишет, что все крупные агрегаторы уже добровольно страхуют пассажиров на два миллиона рублей. Газета также выяснила, что в подготовленных поправках компании выступили против установки таксометров в автомобилях, это обойдётся им в 100 миллиардов рублей, предложили исключить регулирование тарифов такси на уровне регионов и попросили допустить к перевозкам самозанятых.
Законопроект о правилах работы такси в России, включая сервисы-агрегаторы, Госдума одобрила в первом чтении в 2018 году.
Ай, молодцы - вроде как заботимся о пассажирах, но не забываем выдавливать мелких конкурентов, которые не потянут такие расходы, если это станет обязаловкой.
Мелких агрегаторов Оо?
Тут речь не о конкуренции, а о том чтобы не вводить систему контроля за переработками таксистов, типо если заснёт - мы оплатим
Пожилой бомбила просит не ставить одну звезду в приложении
Переделаю и утащу в паблик, спасибо
Что за паблик-то?) Норм?)
Зис. Заодно и пост с твоей идеей
https://vk.com/wall-42272964_1292985