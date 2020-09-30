Издание выяснило, что карантин распространяется абсолютно на всех — две недели высиживал и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Путин на встрече с Совфедом

Кремль минимум с лета ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Владимиру Путину. На карантин также отправили часть сотрудников администрации президента РФ, личных фотографов и операторов. Об этом сообщается в расследовании «Проекта».

Журналисты выяснили, что всех посетителей Путина и его окружение отправляют на двухнедельный карантин в одно из трёх мест: пансионат «Дагомыс» в Сочи, санаторий «Русь» в Сочи и комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. «Проект» заявил, что именно из «Руси» чиновники и журналисты ездили в резиденцию Путина «Бочаров ручей» на встречу с Лукашенко, оттуда доставляли на встречу в Кремль и 30 сотрудников атомной отрасли, включая 66-летнего заслуженного академика Георгия Рыкованова.

«Проект» рассказал, что в комплексе правительственных дач на улице Косыгина людям приходилось сидеть по своим комнатам в ожидании результатов теста на коронавирус, только потом им разрешили гулять по территории, а через две недели — допустили до поездок в подмосковную резиденцию президента Ново-Огарево. Источник журналистов рассказал, что некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории Ново-Огарево, но там быстро закончились места.

По словам собеседников «Проекта», карантин распространяется абсолютно на всех — две недели высиживал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Топ-менеджер одной из госкорпораций рассказал, что его встреча с Путиным ещё только планируется, но ему уже позвонили из Кремля и предупредили об изоляции.

Издание также выяснило, что из-за коронавируса работу Путина практически не освещают журналисты — на мероприятия не допускают никого кроме личного оператора, фотографа ТАСС и съёмочной группы ВГТРК. Как уточнил «Проект», все журналисты кремлёвского пула пишут свои репортажи, смотря трансляцию по каналу «Россия-24».