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Артём Мазанов
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«Проект»: Кремль ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Путину, его работу не освещает ни один пишущий журналист Материал редакции

Издание выяснило, что карантин распространяется абсолютно на всех — две недели высиживал и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

38 комментариев
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Путин на встрече с Совфедом

Кремль минимум с лета ввёл двухнедельную изоляцию для доступа к Владимиру Путину. На карантин также отправили часть сотрудников администрации президента РФ, личных фотографов и операторов. Об этом сообщается в расследовании «Проекта».

Журналисты выяснили, что всех посетителей Путина и его окружение отправляют на двухнедельный карантин в одно из трёх мест: пансионат «Дагомыс» в Сочи, санаторий «Русь» в Сочи и комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. «Проект» заявил, что именно из «Руси» чиновники и журналисты ездили в резиденцию Путина «Бочаров ручей» на встречу с Лукашенко, оттуда доставляли на встречу в Кремль и 30 сотрудников атомной отрасли, включая 66-летнего заслуженного академика Георгия Рыкованова.

«Проект» рассказал, что в комплексе правительственных дач на улице Косыгина людям приходилось сидеть по своим комнатам в ожидании результатов теста на коронавирус, только потом им разрешили гулять по территории, а через две недели — допустили до поездок в подмосковную резиденцию президента Ново-Огарево. Источник журналистов рассказал, что некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории Ново-Огарево, но там быстро закончились места.

По словам собеседников «Проекта», карантин распространяется абсолютно на всех — две недели высиживал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Топ-менеджер одной из госкорпораций рассказал, что его встреча с Путиным ещё только планируется, но ему уже позвонили из Кремля и предупредили об изоляции.

Издание также выяснило, что из-за коронавируса работу Путина практически не освещают журналисты — на мероприятия не допускают никого кроме личного оператора, фотографа ТАСС и съёмочной группы ВГТРК. Как уточнил «Проект», все журналисты кремлёвского пула пишут свои репортажи, смотря трансляцию по каналу «Россия-24».

#новости #путин

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38 комментариев
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Атлант поправил плечи

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А как же вакцина? 

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Нищий шмель

Атлант
9

Пукцина.

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Антон Т

Атлант
7

Либо вакцина не работает, либо дед может рассыпаться от насморка.

Ответить

Новый Гоша

Атлант
5

Типа не имеет морального права, пользуясь служебным положением, прививаться до того, как вакцина не станет доступна для всех россиян. Может быть такая легенда, я хз. Был бы я киселевым, я бы так и изворачивался

Ответить

Daniil Minashkin

Новый
0

Так пока нормальной третьей фазы нет, зачем прививаться

Ответить

Борис Рыбалкин

Атлант
0

Дед не прививался же.

Ответить

Litnikov Danil

Борис
4

Вот и интересно, почему, раз она такая эффективная и безопасная

Ответить

Александръ Смирновъ

27

*вы напугали деда*

Ответить

Ваша Закладко

Александръ
0

победит эту заразу. но это не точно

Ответить

Исключительный нос

14

Можно Россию от Путина на две недели отсадить?

Ответить

Атлант поправил плечи

Исключительный
1

только если на заднюю парту, в Польшу

Ответить

Eugen T

Атлант
0

На Камчатку же

Ответить

Eugen T

8
Ответить

Евгений Клочков

7

Моль она и есть моль

Ответить

Руслан Астратов

7

"все журналисты кремлёвского пула пишут свои репортажи, смотря трансляцию по каналу «Россия-24»."

На что это похоже:

Ответить

Dra

4

Ещё писят лет хочет царствовать, не иначе.

Ответить

Всевозможный теркин30см

2

распространяется абсолютно на всех

кроме Лукашенко

Ответить

Low Catch

Всевозможный
6

для него он сделал исключение в исключительных целях:

Ответить

Вечерний колос

2

Тем временем президент США свободно общается с прессой. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Вечерний
1

оба президента 

Ответить

rossoshmap

Атлант
6

Ну да 

Ответить

Атлант поправил плечи

rossoshmap
12

Дневной и ночной режим 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
1

режим должен пасть 

Ответить

Атлант поправил

Атлант
1

а пасть надо чистить 

Ответить

Dmitriy Volkov

2

Очень мужественно, по-лидерски 

Ответить

Посторонний

Dmitriy
0
Ответить

сироп от щекотки

1

Путин эти две недели

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Теперь тебя не только на стул с хуями-пиками посадят, но еще и две недели заставят на нем ерзать 

Ответить

Mr. Two Fairy

0

lan

Ответить

Maksim Derkach

Mr.
1

я всё видел

Ответить

Илюхер XXX

0

А про великий труд о рублевке так до сих пор и не написали, потому что навальный сказал что это плохо и неправильно.

Ответить

Атлант поправил плечи

Илюхер
0

А что за рублевку? 

Ответить

Илюхер XXX

Атлант
1
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Костя Васильев

0

На что теперь будем надеяться? 

Ответить

So Dope

0

Доступ к телу теперь строго по записи

Ответить

Серьёзный Валера

0

 минимум с лета

Это как?

Ответить

Атлант поправил плечи

Серьёзный
0

в периоде с 1 июня по 31 августа 

Ответить

Василий Суслов

0

Это же самая настоящая путицина. Она подменяет настоящую медицину и основана не на науке, опыте и компетенциях, а на политике, кумовстве и коррупции.

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Комментарии

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