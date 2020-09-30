Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Ей позвонили из СК Материал редакции
Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».
Главред сайта Cosmopolitan Екатерина Великина пожаловалась на полицейских в Москве, отобравших у её сына восемь тысяч рублей на репетиторов. Об этом она рассказала в фейсбуке.
Великина рассказала, что её 16-летний сын шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил, около него остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать. Он остановился из-за криков «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», после чего полицейские приставили ребёнка к стене, обыскали и проверили телефон, а затем — спросили о причинах бега от них.
По словам Великиной, у ребёнка были с собой восемь тысяч рублей на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». «Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — добавила она.
Великина сообщила, что после поста на фейсбуке ей позвонили из СК — а затем «мгновенно приехали» следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка города Москвы. Она написала заявление на полицейских.
я хотела показать Тиму, что он не бесправен.
Какая наивность.
Арабский цветок
А показала, что блат он и в 2020 блат.
у тебя в москве блат? нет, сестла)
Если у тебя блат ассоциируется с городами, то жаль 🤷🏻♂️
А все остальные поняли, что блат - это когда мама (главред крупного медиа) пишет пост, а через пару минут у неё на пороге стоит СК , который готов найти обидчиков.
Если бы этот пост написала бы обычная мама, то никто бы и пальцем не пошевелил.
Бетонный чайник
Ты слишком серьёзен. Человек пошутил на тему «блат - сестла». А ты тут пеленку целую в ответ накатал с разбором
Подумываю накатать критический разбор пословицы "не всё коту Масленица"
Если у тебя кот ассоциируется с Масленицей, то жаль 🤷🏻♂️
А все остальные поняли, что Масленица - восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии.
Деньги были НА репетитора, а шел он ОТ него. Он не отдал деньги репетитору? или это была сдача?
Какая разница? Может мамка дала ему деньги НА ШЛЮХ, и че теперь, отжимать их можно?
нет, но тогда надо написать, что это были деньги на шлюх. я ж не сказал, что правильно сделали.
Может занятие отменилось, может они договорились что он заплатит в другой раз, рили, какая разница-то? Это ж так важно, зачем малолетке 8к
важно, чтобы все было именно так, как рассказывают. а не так, что потом, не 8к, а 50к и это были не полицейские, а наркоманы и что не отобрали, а он сам купил у них дозу, а мамке спиздел и т.п.
А по-моему, это увод сути разговора в ненужное русло и размазывание фокуса. Она написала заявление на полицейских, если было что "сам купил дозу" то мы об этом и так узнаем
если было что "сам купил дозу" то мы об этом и так узнаем
Узнаете и скажете что менты врут
Репетитор по сексу. Так лучше?
да, уже лучше. но все так же остается вопрос, почему он не заплатил. может как раз это была расплата?
Натуральный инструмент
Я как то лет в 14-15 лет сидел в подъезде водку пил с друганом а выше какие то гопники драку устроили.
Пока приехал патруль гопники смылись а мы крайние остались.
Меня к стенке поставили и в грудину пробили со словами "Алкаши малолетние". Забрали в опорку продержали пару часов и выпнули потом со словами "пиздуйте чтоб мы вас больше не видели".
да и в 16 лет то должно быть понимание, что штраф за курение не 8к. Выглядит мутно
Это не важное знание, а идиотия, лучший способ привлечь к себе внимание ментов и заиметь с ними проблем.
и заиметь с ними проблем
Бегать если не умеешь - то да, согласен
Бегай, если мозгами пользоваться не умеешь, спортсмэн.
Менты это не гопники, с ними не добазаришься.
Запросто. Много раз так делал и я не про взятку. А просто урегулировать диалогом даже если у них есть формальные причины доебаться
А просто урегулировать диалогом
У меня так только с ДПС получалось, один раз даже отпустили с легким перегаром, без взятки. Штраф за отсутствие страховки платил 1 раз из трех остановок. Но у ДПС мотивы понятнее, у них план. Если план выполнен - то могут и отпустить. А пепсы в 1 - быдлосы натуральные, в 2 - мотив чисто доебаться. Поэтому лучше вообще не пересекаться, ИМХО
мне кажется, что в других странах, полицейские тоже удивятся, когда от них начнет ни с чего начнет убегать кто-то.
Не думаю, что в этих странах они от удивления начнут отжимать деньги, догнав человека.
Новый Гоша
Неспроста он уматывать от них начал. Нетипичная реакция на остановившийся рядом бобик
Ежегодный Влад
Хотел бы маму Симоньян??
Бобер человеку не любовник
Поэтому она из ест
Только головы
просветите, московских пепесов тоже набирают из окрестных сельских с соответствующим уровнем ценностей и развития или шо?
Новый Гоша
да туда всех желающих набирают. там же школьного образования достаточно
Вряд ли кто-то из москвичей пойдёт работать пепсом
Нет, только в провинции таких набирают. А в МОСКОВСКИЕ только после Гарварда и Йеля
Мало денег
Пенсия за месяц
1)не нужно было убегать от ментов. очевидно что это их стригерит.. а на что он расчитывал собсна?
2) этим мудакам не нужно было брать деньги, совсем уже ахуели
Че то не сходится: он шел от репетитора с деньгами для репетитора
Не рефлексируй
1. помладше чем 16-летний сын главреда космо?
2. почему ты был без регистрации?
почему ты был без регистрации?
Идейный анонимус
Знаменитый клуб
кто официально делал временную регистрацию – тот в цирке не смеется
Знаменитый клуб
1. не, помладше чем я сейчас – сейчас с деньгами и регистрацией у меня проблем нет, но и ментам я бы их уже не дал :)
2. регистрация не обязательна (для локалов), может сейчас уже что-то поменялось, но тогда это было так. какое-то время была временная, но это такой гемморой ее делать, что я больше не делал :(
А он точно сигарету курил, а не "всякое"?
Похожая фигня была в 2007, забрали телефон, деньги, сигареты.
Время идёт, а нравы неизменны!)
Мрачный блик
У них обиженка на всех и каждого, кто не в органах
Просто так, не из-за чего
Хотя...
Wait! Oh, shi.....
остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать
Что за параноика вырастили. Ну или пиздит...
Да ладно, всё это брехня и выдумки либералов! И вообще, хотите в 90-е опять, да?
зы. это не отменяет прохладность истории, да.
Интересно, а было ли у него "всякое". Так-то понятно, что был бы человек, а всякое найдётся.
шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская»
было с собой 8 тысяч рублей на репетиторов
Это как?
И если у него мамка журналист, то чего он тогда такой тупой? В 16 лет убегать от мусоров за то что просто курил? Или в Москве расстрел за курение?
курил
ребенок
Напряженный дым
Ты не хочешь же сказать, что курение табака - это наркомания?
интересно ,если со мной случится какая-нибудь дичь и я напишу об этом тему на ТЖ ко мне приедут следователи или КРА?
«а что ты скажешь куда дел деньги» — просто преступники
Тут и не поспоришь даже
у меня тоже отобрали деньги. и хотел задать вопрос в вопросах - как быть. на тж сказал, что я чмо и у меня нет прав спрашивать, ибо кармой не вышел :(
Спрашивай тут
Подредактировал свой пост, может ты поможешь. Хоть про отъём денег и вообще по другому :(
Есть ли какая-то возможность в РФ сделать так, чтобы суды и приставы не могли добраться до счетов?
А то уже надоели списывать средства, хотя я, блин, даже из дома не выхожу.
Последний раз управляющая компания, которую в нашем доме никто не знает, выиграла суд, о котором никто не знал, через с приставов посписывала у всех прописанных деньги.
Можно ли получать зарплату на иностранные карты или всё таки есть возможность, чтобы просто так не списывал с карты, по сговору мирового судьи и хитрых ублюдков?
Любой иностранный счёт - ты обязан сообщить о нем государству. И там допналоги вроде какие-то.
Самый простой способ в твоём случае - наличные.
видимо придётся снимать всё в наличку как приходит, а там смотреть :(
Что-то есть подозрение что пацанчик не жертва, а коррупционер. О чем мамке он конечно не сознается
Как же это классно, не чувствовать себя безопасно рядом с ментами, а убегать от них при первой возможности. Просто сюр
Можно теперь ей жаловаться на полицейских? А то, походу во все остальные инстанции не очень работает
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