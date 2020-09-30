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Артём Мазанов
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Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Ей позвонили из СК Материал редакции

Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».

113 комментариев
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Главред сайта Cosmopolitan Екатерина Великина пожаловалась на полицейских в Москве, отобравших у её сына восемь тысяч рублей на репетиторов. Об этом она рассказала в фейсбуке.

Великина рассказала, что её 16-летний сын шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил, около него остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать. Он остановился из-за криков «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», после чего полицейские приставили ребёнка к стене, обыскали и проверили телефон, а затем — спросили о причинах бега от них.

Ребёнок сказал, что он курил и испугался, на что бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф», на что Тим ответил, что у него с собой мало денег.

Екатерина Великина
главред сайта Cosmopolitan

По словам Великиной, у ребёнка были с собой восемь тысяч рублей на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». «Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — добавила она.

Великина сообщила, что после поста на фейсбуке ей позвонили из СК — а затем «мгновенно приехали» следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка города Москвы. Она написала заявление на полицейских.

Единственная причина, по которои это всё вообще случилось – я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили «поставим на учёт — никогда не поступишь в институт», «мамке не говори», «а что ты скажешь куда дел деньги» — просто преступники.

Екатерина Великина
главред сайта Cosmopolitan

#новости #полиция

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113 комментариев
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Новый Гоша

132

Хорошо, когда мама медиаперсона

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Sloy Pyli

49

 я хотела показать Тиму, что он не бесправен.

Какая наивность.

Ответить

Арабский цветок

Sloy
92

А показала, что блат он и в 2020 блат.

Ответить

Евстафий Селюк

Арабский
28

у тебя в москве блат? нет, сестла)

Ответить

Влад Мурыгин

Евстафий
–5

Если у тебя блат ассоциируется с городами, то жаль 🤷🏻‍♂️

А все остальные поняли, что блат - это когда мама (главред крупного медиа) пишет пост, а через пару минут у неё на пороге стоит СК , который готов найти обидчиков.

Если бы этот пост написала бы обычная мама, то никто бы и пальцем не пошевелил.

Ответить

Бетонный чайник

Влад
20

Ты слишком серьёзен. Человек пошутил на тему «блат - сестла». А ты тут пеленку целую в ответ накатал с разбором

Ответить

alexferman

Бетонный
8

Подумываю накатать критический разбор пословицы "не всё коту Масленица"

Ответить

Artem Gruzdev

alexfer…
17

Если у тебя кот ассоциируется с Масленицей, то жаль 🤷🏻‍♂️

А все остальные поняли, что Масленица - восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии.

Ответить

Фейхтвангер

Влад
4

В оригинальном посте она сама об этом пишет и это признаёт.

Ответить

# realfiddy

Влад
0

Обычная мама не умеет врать

Ответить

Elijah Garrison

Sloy
0

Она именно про него, а не про нас с вами :)

Ответить

Степан Кучеренко

23

Деньги были НА репетитора, а шел он ОТ него. Он не отдал деньги репетитору? или это была сдача?

Ответить

Анна Давыдова

Степан
61

Какая разница? Может мамка дала ему деньги НА ШЛЮХ, и че теперь, отжимать их можно?

Ответить

Степан Кучеренко

Анна
12

нет, но тогда надо написать, что это были деньги на шлюх. я ж не сказал, что правильно сделали.

Ответить

Анна Давыдова

Степан
11

Может занятие отменилось, может они договорились что он заплатит в другой раз, рили, какая разница-то? Это ж так важно, зачем малолетке 8к

Ответить

Степан Кучеренко

Анна
11

важно, чтобы все было именно так, как рассказывают. а не так, что потом, не 8к, а 50к и это были не полицейские, а наркоманы и что не отобрали, а он сам купил у них дозу, а мамке спиздел и т.п.

Ответить

Анна Давыдова

Степан
10

А по-моему, это увод сути разговора в ненужное русло и размазывание фокуса. Она написала заявление на полицейских, если было что "сам купил дозу" то мы об этом и так узнаем

Ответить

alexferman

Анна
2

если было что "сам купил дозу" то мы об этом и так узнаем

Узнаете и скажете что менты врут

Ответить

Анна Давыдова

alexfer…
0

Ну хотя бы узнаем, что в Москве блат не работает :)

Ответить

Zzzzzzz

alexfer…
0

Если что-то было, его остановили и... Забрали взятку получается

Ответить

Sloy Pyli

Анна
0

Называть 16 летних малолетками...

Ответить

Серьёзный Валера

Степан
3

Репетитор по сексу. Так лучше?

Ответить

Степан Кучеренко

Серьёзный
1

да, уже лучше. но все так же остается вопрос, почему он не заплатил. может как раз это была расплата?

Ответить

Серьёзный Валера

Степан
1

Тогда всё правильно сделали!

Ответить

Lian Niko

Степан
0

Два репетитора в один день, у меня так было. 

Ответить

Натуральный инструмент

18

Есть ненулевой шанс, что чувак заплатил им по своей воле за какой нибудь более серьезный косяк и просто пиздит.

Ответить

Натуральный инструмент

Натуральный
15

Я как то лет в 14-15 лет сидел в подъезде водку пил с друганом а выше какие то гопники драку устроили.
Пока приехал патруль гопники смылись а мы крайние остались.
Меня к стенке поставили и в грудину пробили со словами "Алкаши малолетние". Забрали в опорку продержали пару часов и выпнули потом со словами "пиздуйте чтоб мы вас больше не видели".

Ответить

Арабский цветок

Натуральный
10

#историясповоротом

Ответить

Мрачный блик

Натуральный
0

Тлт с молодости готовит ко взрослой жизни

Ответить

Михаил Зинчук

Натуральный
0

да и в 16 лет то должно быть понимание, что штраф за курение не 8к. Выглядит мутно

Ответить

Рыжий

Михаил
38

У него есть понимание, что увидел мента - убежал. Очень важное знание в России. Жаль остановился

Ответить

alexferman

Рыжий
5

Это не важное знание, а идиотия, лучший способ привлечь к себе внимание ментов и заиметь с ними проблем.

Ответить

Рыжий

alexferman
5

 и заиметь с ними проблем

Бегать если не умеешь - то да, согласен

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Бегай, если мозгами пользоваться не умеешь, спортсмэн.

Ответить

Рыжий

alexfer…
3

 если мозгами пользоваться не умеешь

Менты это не гопники, с ними не добазаришься. А уж тем более подростку, когда единственная цель остановки - стрясти денег и сигарет. Я по малолетству тусил с курсантами школы милиции, знаком с их мышлением и развлечениями 

Ответить

alexferman

Рыжий
1

с ними не добазаришься

После того как убегал от них - наверное

Ответить

Натуральный

Рыжий
1

Менты это не гопники, с ними не добазаришься.

Запросто. Много раз так делал и я не про взятку. А просто урегулировать диалогом даже если у них есть формальные причины доебаться

Ответить

Рыжий

Натурал…
0

  А просто урегулировать диалогом

У меня так только с ДПС получалось, один раз даже отпустили с легким перегаром, без взятки. Штраф за отсутствие страховки платил 1 раз из трех остановок. Но у ДПС мотивы понятнее, у них план. Если план выполнен - то могут и отпустить. А пепсы в 1 - быдлосы натуральные, в 2 - мотив чисто доебаться. Поэтому лучше вообще не пересекаться, ИМХО

Ответить

Натуральный

Рыжий
0

А я именно про пепсов.

Ответить

Степан Кучеренко

Рыжий
3

мне кажется, что в других странах, полицейские тоже удивятся, когда от них начнет ни с чего начнет убегать кто-то.

Ответить

Станислава Чайковская

Степан
5

Не думаю, что в этих странах они от удивления начнут отжимать деньги, догнав человека.

Ответить

Рыжий

Степан
1

Я-то про Россию пишу. В других странах свои приколы

Ответить

Фейхтвангер

Натуральный
1

Это всё ещё уголовная статья для товарищей.

Ответить

Новый Гоша

Натуральный
0

Неспроста он уматывать от них начал. Нетипичная реакция на остановившийся рядом бобик

Ответить

Медицинский кот

21

  я хотела показать Тиму, что он не бесправен

Если его мама - медиаперсона

Ответить

Ежегодный Влад

Медицинский
0

Хотел бы маму Симоньян??

Ответить

Атлант поправил плечи

Ежегодный
4

Бобер человеку не любовник 

Ответить

Бетонный чайник

Атлант
11
Ответить

Ежегодный Влад

Атлант
1

Поэтому она из ест

Ответить

Атлант поправил плечи

Ежегодный
0

Только головы 

Ответить

Ежегодный Влад

Атлант
6

Только головы

Ответить

Евгений Клочков

8

просветите, московских пепесов тоже набирают из окрестных сельских с соответствующим уровнем ценностей и развития или шо?

Ответить

Новый Гоша

Евгений
10

да туда всех желающих набирают. там же школьного образования достаточно

Ответить

alexferman

Евгений
6

Вряд ли кто-то из москвичей пойдёт работать пепсом

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

ищемвсякое, безобид. о, 8 тыщ? отдуши

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
1

Так Москва и есть село

Ответить

Смутный Орзэмэс

Евгений
0

Некоторые пепсы это ещё срочники

Ответить

Павел Маташнёв

Евгений
0

Нет, только в провинции таких набирают. А в МОСКОВСКИЕ только после Гарварда и Йеля

Ответить

Евгений Клочков

Павел
0

Фух, успокоили

Ответить

Ваша Закладко

Павел
0

принстона и укла

Ответить

Нищий шмель

9

А сотни или тысячи других подростков, у которых полицаи отобрали деньги, ничего не смогут с этим сделать, потому что их родители - не главные редакторы.
Добро пожаловать в зону оккупации. Предъявляйте аусвайс в развернутом виде.

Ответить

Rusty Nail

3

Мало денег

Пенсия за месяц

Ответить

So Dope

Rusty
6

Где противоречие?

Ответить

Медицинский кот

Rusty
0

Ну так это маленькая пенсия, что не так 

Ответить

Icipher

4

бравые парни

Какой ласковый эвфемизм для «сраные мусора».

Ответить

Андрей Парусников

–5

1)не нужно было убегать от ментов. очевидно что это их стригерит.. а на что он расчитывал собсна?
2) этим мудакам не нужно было брать деньги, совсем уже ахуели

Ответить

Рыжий

Андрей
9

По 1 пункту спорно. С этими "товарищами" лучше вообще не пересекаться. После опыта самоизоляции очевидно должно быть всем

Ответить

Alexey Krylov

1

Че то не сходится: он шел от репетитора с деньгами для репетитора

Ответить

Арабский цветок

Alexey
7

Чувствуется рука Навального

Ответить

alexferman

Alexey
0

Не рефлексируй

Ответить

Рыжий

alexferman
0

Распространяй 

Ответить

Мрачный блик

Рыжий
0

Приплетай

Ответить

Знаменитый клуб

3

Когда я был помладше и ибланом – меня пару раз останавливали в метро, давили на то, что у меня нет регистрации и вымогали взятку. Один раз чел просто посмотрел в кошелек и взял все деньги оттуда, другой – пришлось в банкомате снимать.

Менты нас не защищают.

Ответить

John Doe

Знаменитый
0

1. помладше чем 16-летний сын главреда космо?
2. почему ты был без регистрации?

Ответить

alexferman

John
1

почему ты был без регистрации?

Идейный анонимус

Ответить

Знаменитый клуб

alexferman
0

кто официально делал временную регистрацию – тот в цирке не смеется

Ответить

Знаменитый клуб

John
1

1. не, помладше чем я сейчас – сейчас с деньгами и регистрацией у меня проблем нет, но и ментам я бы их уже не дал :)
2. регистрация не обязательна (для локалов), может сейчас уже что-то поменялось, но тогда это было так. какое-то время была временная, но это такой гемморой ее делать, что я больше не делал :(

Ответить

Рыжий

Знаменитый
0

Деньги - зло, вот они тебя от зла и защищали 

Ответить

alexferman

3

А он точно сигарету курил, а не "всякое"?

Ответить

Zzzzzzz

alexferman
0

Да, обычно ж прям по улицам школьники идут и всякое курят

Ответить

Dmitry Teplyakov

2

Похожая фигня была в 2007, забрали телефон, деньги, сигареты.
Время идёт, а нравы неизменны!)

Ответить

Мрачный блик

Dmitry
0

У них обиженка на всех и каждого, кто не в органах

Просто так, не из-за чего

Хотя...

Wait! Oh, shi.....

Ответить

John Doe

2

 остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать

Что за параноика вырастили. Ну или пиздит...

Ответить

Dra

1

Да ладно, всё это брехня и выдумки либералов! И вообще, хотите в 90-е опять, да?

зы. это не отменяет прохладность истории, да.

Ответить

сироп от щекотки

1

Это этот Тим мне тут постоянно дизы лепит🤨

Ответить

Илья Корнилов

1

Когда пепес находит деньги у школьника

Ответить

Vasya Ivasya

0

Интересно, а было ли у него "всякое". Так-то понятно, что был бы человек, а всякое найдётся. 

Ответить

# realfiddy

0

шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская»

было с собой 8 тысяч рублей на репетиторов

Это как?

И если у него мамка журналист, то чего он тогда такой тупой? В 16 лет убегать от мусоров за то что просто курил? Или в Москве расстрел за курение?

Ответить

Илюхер XXX

0

курил

ребенок

Ответить

Арабский цветок

Илюхер
2

Что тебя удивило?

Ответить

Напряженный дым

Илюхер
0

Ты не хочешь же сказать, что курение табака - это наркомания?

Ответить

alexferman

Напряженный
1

Я хочу

Ответить

Lex Provocante

0

интересно ,если со мной случится какая-нибудь дичь и я напишу об этом тему на ТЖ ко мне приедут следователи или КРА?

Ответить

Новый Гоша

Lex
1

Думаю, через ТЖ можно резонанс получить

Ответить

Евгений Клочков

Lex
0

Орлов

Ответить

Рыжий

Lex
0

 ко мне приедут следователи

Разве что для того, чтобы тебя набутылить. Типа того случая, когда к типу приехала Россгвардия из-за громкой музыки и начали угрожать подкинуть наркотики 

Ответить

Роман Трусов

0

я хотела показать Тиму, что он не бесправен

Когда мама знаменитость, ага

Ответить

Крафтовый компот

0

«а что ты скажешь куда дел деньги» — просто преступники

Тут и не поспоришь даже

Ответить

Игнат Теремов

0

"без обид, ёпта" 

Ответить

Акционерный корабль

0

Вы, почему-то, исходите из того, что он занимается только у одного репетитора. Что, если деньги были на другого?

Ответить

Uncle Walrus

0

у меня тоже отобрали деньги. и хотел задать вопрос в вопросах - как быть. на тж сказал, что я чмо и у меня нет прав спрашивать, ибо кармой не вышел :(

Ответить

Бетонный чайник

Uncle
0

Спрашивай тут

Ответить

Uncle Walrus

Бетонный
0

Подредактировал свой пост, может ты поможешь. Хоть про отъём денег и вообще по другому :(

Есть ли какая-то возможность в РФ сделать так, чтобы суды и приставы не могли добраться до счетов?
А то уже надоели списывать средства, хотя я, блин, даже из дома не выхожу.
Последний раз управляющая компания, которую в нашем доме никто не знает, выиграла суд, о котором никто не знал, через с приставов посписывала у всех прописанных деньги.
Можно ли получать зарплату на иностранные карты или всё таки есть возможность, чтобы просто так не списывал с карты, по сговору мирового судьи и хитрых ублюдков?

Ответить

Бетонный чайник

Uncle
0

Любой иностранный счёт - ты обязан сообщить о нем государству. И там допналоги вроде какие-то.

Самый простой способ в твоём случае - наличные.

Ответить

Uncle Walrus

Бетонный
0

видимо придётся снимать всё в наличку как приходит, а там смотреть :(

Ответить

цорiк

0

Всего лишь песня

Ответить

Михаил Зеленин

0

Что-то есть подозрение что пацанчик не жертва, а коррупционер. О чем мамке он конечно не сознается

Ответить

Bird is the word

0

Можно поинтересоваться, почему «на» Фейсбуке?

Ответить

Unreal Bor 4

0

Как же это классно, не чувствовать себя безопасно рядом с ментами, а убегать от них при первой возможности. Просто сюр

Ответить

П

0

Менты - репетиторы. Школа русской жизни за 10 мин и 8к.

Ответить

Алексъ Кауфманъ

0

Можно теперь ей жаловаться на полицейских? А то, походу во все остальные инстанции не очень работает

Ответить

ilytch

0

Ну хорошо отделались, в штатах за такое могли бы и пристрелить.

Ответить

Сергей Васильев

–2

Бабло снюхал и ниче лучше не придумал что матери сказать

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