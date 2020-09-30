Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».

В закладки

Главред сайта Cosmopolitan Екатерина Великина пожаловалась на полицейских в Москве, отобравших у её сына восемь тысяч рублей на репетиторов. Об этом она рассказала на фейсбуке.

Великина рассказала, что её 16-летний сын шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил, около него остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать. Он остановился из-за криков «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», после чего полицейские приставили ребёнка к стене, обыскали и проверили телефон, а затем — спросили о причинах бега от них.

Ребёнок сказал, что он курил и испугался, на что бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф», на что Тим ответил, что у него с собой мало денег. Екатерина Великина главред сайта Cosmopolitan

По словам Великиной, у ребёнка были с собой восемь тысяч рублей на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». «Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — добавила она.

Великина сообщила, что после поста на фейсбуке ей позвонили из СК — а затем «мгновенно приехали» следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка города Москвы. Она написала заявление на полицейских.

Единственная причина, по которои это всё вообще случилось – я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили «поставим на учёт — никогда не поступишь в институт», «мамке не говори», «а что ты скажешь куда дел деньги» — просто преступники. Екатерина Великина главред сайта Cosmopolitan