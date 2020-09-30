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Артём Мазанов
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Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. На это отреагировал СК Материал редакции

Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».

23 комментария
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Главред сайта Cosmopolitan Екатерина Великина пожаловалась на полицейских в Москве, отобравших у её сына восемь тысяч рублей на репетиторов. Об этом она рассказала на фейсбуке.

Великина рассказала, что её 16-летний сын шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил, около него остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать. Он остановился из-за криков «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», после чего полицейские приставили ребёнка к стене, обыскали и проверили телефон, а затем — спросили о причинах бега от них.

Ребёнок сказал, что он курил и испугался, на что бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф», на что Тим ответил, что у него с собой мало денег.

Екатерина Великина
главред сайта Cosmopolitan

По словам Великиной, у ребёнка были с собой восемь тысяч рублей на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». «Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — добавила она.

Великина сообщила, что после поста на фейсбуке ей позвонили из СК — а затем «мгновенно приехали» следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка города Москвы. Она написала заявление на полицейских.

Единственная причина, по которои это всё вообще случилось – я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили «поставим на учёт — никогда не поступишь в институт», «мамке не говори», «а что ты скажешь куда дел деньги» — просто преступники.

Екатерина Великина
главред сайта Cosmopolitan

#новости #полиция

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23 комментария
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Новый Гоша

16

Хорошо, когда мама медиаперсона

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Sloy Pyli

6

 я хотела показать Тиму, что он не бесправен.

Какая наивность.

Ответить

Арабский цветок

Sloy
4

А показала, что блат он и в 2020 блат.

Ответить

Евстафий Селюк

Арабский
–1

у тебя в москве блат? нет, сестла)

Ответить

Степан Кучеренко

5

Деньги были НА репетитора, а шел он ОТ него. Он не отдал деньги репетитору? или это была сдача?

Ответить

Анна Давыдова

Степан
0

Какая разница? Может мамка дала ему деньги НА ШЛЮХ, и че теперь, отжимать их можно?

Ответить

Евгений Клочков

3

просветите, московских пепесов тоже набирают из окрестных сельских с соответствующим уровнем ценностей и развития или шо?

Ответить

Новый Гоша

Евгений
2

да туда всех желающих набирают. там же школьного образования достаточно

Ответить

alexferman

Евгений
0

Вряд ли кто-то из москвичей пойдёт работать пепсом

Ответить

Медицинский кот

2

  я хотела показать Тиму, что он не бесправен

Если его мама - медиаперсона

Ответить

Ежегодный Влад

Медицинский
0

Хотел бы маму Симоньян??

Ответить

Атлант поправил плечи

Ежегодный
1

Бобер человеку не любовник 

Ответить

Ежегодный Влад

Атлант
0

Поэтому она из ест

Ответить

Атлант поправил плечи

Ежегодный
0

Только головы 

Ответить

Vasya Ivasya

1

Интересно, а было ли у него "всякое". Так-то понятно, что был бы человек, а всякое найдётся. 

Ответить

alexferman

1

А он точно сигарету курил, а не "всякое"?

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

Похожая фигня была в 2007, забрали телефон, деньги, сигареты.
Время идёт, а нравы неизменны!)

Ответить

Dra

1

Да ладно, всё это брехня и выдумки либералов! И вообще, хотите в 90-е опять, да?

Ответить

Андрей Парусников

0

1)не нужно было убегать от ментов. очевидно что это их стригерит.. а на что он расчитывал собсна?
2) этим мудакам не нужно было брать деньги, совсем уже ахуели

Ответить

Alexey Krylov

0

Че то не сходится: он шел от репетитора с деньгами для репетитора

Ответить

alexferman

Alexey
0

Не рефлексируй

Ответить

Роман Трусов

0

я хотела показать Тиму, что он не бесправен

Когда мама знаменитость, ага

Ответить

Icipher

0

бравые парни

Какой ласковый эвфемизм для «сраные мусора».

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