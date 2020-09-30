Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. На это отреагировал СК Материал редакции
Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».
Главред сайта Cosmopolitan Екатерина Великина пожаловалась на полицейских в Москве, отобравших у её сына восемь тысяч рублей на репетиторов. Об этом она рассказала на фейсбуке.
Великина рассказала, что её 16-летний сын шёл от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил, около него остановилась машина ППС, оттуда вышел полицейский, но ребёнок от страха начал бежать. Он остановился из-за криков «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», после чего полицейские приставили ребёнка к стене, обыскали и проверили телефон, а затем — спросили о причинах бега от них.
По словам Великиной, у ребёнка были с собой восемь тысяч рублей на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». «Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — добавила она.
Великина сообщила, что после поста на фейсбуке ей позвонили из СК — а затем «мгновенно приехали» следователи и начальник отделения МВД по району Якиманка города Москвы. Она написала заявление на полицейских.
я хотела показать Тиму, что он не бесправен.
Какая наивность.
Арабский цветок
А показала, что блат он и в 2020 блат.
Деньги были НА репетитора, а шел он ОТ него. Он не отдал деньги репетитору? или это была сдача?
Какая разница? Может мамка дала ему деньги НА ШЛЮХ, и че теперь, отжимать их можно?
просветите, московских пепесов тоже набирают из окрестных сельских с соответствующим уровнем ценностей и развития или шо?
Новый Гоша
да туда всех желающих набирают. там же школьного образования достаточно
Ежегодный Влад
Хотел бы маму Симоньян??
Бобер человеку не любовник
Ежегодный Влад
Поэтому она из ест
Интересно, а было ли у него "всякое". Так-то понятно, что был бы человек, а всякое найдётся.
Похожая фигня была в 2007, забрали телефон, деньги, сигареты.
Время идёт, а нравы неизменны!)
1)не нужно было убегать от ментов. очевидно что это их стригерит.. а на что он расчитывал собсна?
2) этим мудакам не нужно было брать деньги, совсем уже ахуели
Че то не сходится: он шел от репетитора с деньгами для репетитора