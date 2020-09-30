Российским ресторанам с 1 января запретят включать в чек чаевые, комиссии и доплаты Материал редакции
Заведения также обяжут информировать посетителей о ёмкости тары и объёме порции алкогольной продукции.
Правительство РФ утвердило правила, по которым кафе и рестораны не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Согласно правилам, в чек нельзя будет добавлять любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг — комиссии, доплаты, чаевые и другие. Роспотребнадзор уточнил, что рестораны смогут предложить потребителю другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Потребитель может отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
Правила также предусматривают, что потребитель должен быть проинформирован о весе готовой порций, ёмкости тары и объёме порции алкогольной продукции. Заведения общепита по-прежнему будут обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять её по требованию.
Передний историк
Обычно в заведение все чаевые делятся на смену
Исключительный нос
Официанты те ещё крысы
Жуткий Женя
То ли дело донаты на ТЖ
Жуткий Женя
Официанты которые мне попадались очень часто изначально так устают, что им нет дела до меня, либо безразличны, что им в принципе нет желания оставлять чаевые после их "работы". А еще однажды я помню засунул в ведёрко с чаевыми недоеденную гренку)
Во я хулиган был в универе)
Соответствующий шмель
Да, но мне такой подход не нравится. Я хотел бы отдавать свои чаевые тем, кто меня обслуживал, а не всем на смене.
Жуткий Женя
но кто тебя обслуживал тоже же свою работу выполнял?
и пусть получит достойную зарплату. ибо в заведениях еда и так оверпрайснутая. с чего давать деньги сверху ^__^
Соответствующий
Так она оверпрайснута именно потому, что в цену вложены чаевые, амортизация на посуду, коммуналка, феррари для владельца ресторана и тд
Никогда не плачу чаевые, если есть возможность.
Соответствующий шмель
Деанон Uncle Walrus
Так Донни как раз говорил про I AM THE WALRUS в Большом Лебовски. Все сходится.
как тебя земля вообще носит
Я как посетитель заведения хочу с самого начала знать итоговую сумма за блюдо и сам решать оставить ли чаевые и их размер, а не удивляться что оказывается я ещё отдельно должен профинансировать официанта.
Типо до этого они его зарплату в стоимость блюда не включали.
Власти продолжают душить ресторанный бизнес, кое-как пережили первую волну короны, так ещё государство ставит палки в колеса.
предложить потребителю другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер
Вежливое общение - 1000 руб.
а можно меня официант матом оболжит но принесёт еду в два раза дешевле?
Чаевые вообще какая-то ипанутая традиция. Доплачивать человеку, который и так уже получает зарплату, за то что он умудрился не накосячить при выполнении своих должностных обязанностей