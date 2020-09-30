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Артём Мазанов
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Российским ресторанам с 1 января запретят включать в чек чаевые, комиссии и доплаты Материал редакции

Заведения также обяжут информировать посетителей о ёмкости тары и объёме порции алкогольной продукции.

39 комментариев
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Правительство РФ утвердило правила, по которым кафе и рестораны не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно правилам, в чек нельзя будет добавлять любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг — комиссии, доплаты, чаевые и другие. Роспотребнадзор уточнил, что рестораны смогут предложить потребителю другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Потребитель может отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание).

Роспотребнадзор

Правила также предусматривают, что потребитель должен быть проинформирован о весе готовой порций, ёмкости тары и объёме порции алкогольной продукции. Заведения общепита по-прежнему будут обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять её по требованию.

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39 комментариев
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Соответствующий шмель

39

Все жду, когда рестораны сделают нормальную систему чаевых для поваров.
Мне так-то интереснее занести чуваку, который мне еду приготовил, чем тому, кто ее принес

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Передний историк

Соответствующий
5

Обычно в заведение все чаевые делятся на смену

Ответить

Исключительный нос

Передний
9

Официанты те ещё крысы

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Ручной Никита

Исключительный
27

АХАХАХАХАХ БАРИСТА ПОРВАЛСЯ 

Ответить

Жуткий Женя

Исключительный
0

То ли дело донаты на ТЖ

Ответить

Al

Жуткий
0

Только если ты не задонатишь - на тебя не буду смотреть, как на хуйло, и не пострадает качество текста, да. 

Ответить

Жуткий Женя

Al
–2

Официанты которые мне попадались очень часто изначально так устают, что им нет дела до меня, либо безразличны, что им в принципе нет желания оставлять чаевые после их "работы". А еще однажды я помню засунул в ведёрко с чаевыми недоеденную гренку)
Во я хулиган был в универе)

Ответить

Жуткий Женя

Жуткий
1

официанты порвались, простите(

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Uncle Walrus

Жуткий
–1
Ответить

Сергей Васильев

Исключительный
0

Напиши об этом пост

Ответить

Соответствующий шмель

Передний
2

Да, но мне такой подход не нравится. Я хотел бы отдавать свои чаевые тем, кто меня обслуживал, а не всем на смене.

Ответить

Жуткий Женя

Соответствующий
0

но кто тебя обслуживал тоже же свою работу выполнял?

Ответить

Uncle Walrus

Жуткий
2

и пусть получит достойную зарплату. ибо в заведениях еда и так оверпрайснутая. с чего давать деньги сверху ^__^

Ответить

Соответствующий

Uncle
1

Так она оверпрайснута именно потому, что в цену вложены чаевые, амортизация на посуду, коммуналка, феррари для владельца ресторана и тд

Ответить

Uncle Walrus

Соответ…
0

именно. так что не дам доллар!

Ответить

Соответствующий шмель

Жуткий
0

Да

Ответить

Al

Передний
1

Обожаю этот спор в фильме. 

Ответить

Uncle Walrus

Al
0

я подпишусь!

Ответить

Uncle Walrus

6

Никогда не плачу чаевые, если есть возможность.

Ответить

Соответствующий шмель

Uncle
18

Деанон Uncle Walrus

Ответить

Uncle Walrus

Соответствующий
0
Ответить

ad unguem

Соответствующий
0

Так Донни как раз говорил про I AM THE WALRUS в Большом Лебовски. Все сходится.

Ответить

Bad Mother Fucker

Uncle
–3

как тебя земля вообще носит

Ответить

Al

Bad
3

Чаевые дает 

Ответить

Новый Гоша

–1

Таким образом повысятся цены на услуги, ибо без чаевых нужно будет поднимать зарплату персоналу

Ответить

Sanek Igoshev

Новый
20

Я как посетитель заведения хочу с самого начала знать итоговую сумма за блюдо и сам решать оставить ли чаевые и их размер, а не удивляться что оказывается я ещё отдельно должен профинансировать официанта.

Типо до этого они его зарплату в стоимость блюда не включали.

Ответить

Uncle Walrus

Sanek
9

ага. типа продают еду по собестоимости и всем рестороном голодают

Ответить

Al

Новый
10

А работодателям придется платить зарплату персоналу, блин капец...

Ответить

Uncle Walrus

Al
2

ужас!

Ответить

Солдатский фитиль

9

Заипись! Хоть я и всячески за чаевые, но это добровольное дело. А к тем пидарам, кто включал чаевые в чек я никогда больше не возвращался.

Ответить

кола

2

сосите.

Ответить

Ivan

1

Двумя чеками принесут)

Ответить

Al

Ivan
0

Два минуса дает плюс. 

Ответить

Nikita Zhuykov

1

Власти продолжают душить ресторанный бизнес, кое-как пережили первую волну короны, так ещё государство ставит палки в колеса.

Ответить

Илья Волочков

0

В меню появится "чаевый чай" за 50 руб. или "чаевый хлеб" за 100 руб.?

Ответить

Artem Gruzdev

0

предложить потребителю другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер

Вежливое общение - 1000 руб.

Ответить

Uncle Walrus

Artem
0

а можно меня официант матом оболжит но принесёт еду в два раза дешевле?

Ответить

Степан Кучеренко

Artem
0

не плюнуть в блюдо - 2000 руб.

Ответить

Игорь Валерьевич

–1

Чаевые вообще какая-то ипанутая традиция. Доплачивать человеку, который и так уже получает зарплату, за то что он умудрился не накосячить при выполнении своих должностных обязанностей

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Zero-one-one

Первый в мире пациент…

Ваша Закладко

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Игорь Валерьевич

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