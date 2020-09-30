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Артём Мазанов
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Первый в мире пациент, излечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии Материал редакции

Тимоти Браун, известный как «берлинский пациент», получил иммунитет к ВИЧ после пересадки костного мозга.

40 комментариев
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Тимоти Рей Браун

Американец Тимоти Рей Браун, первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии. Об этом пишет Reuters.

С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушёл из жизни после пятимесячного сражения с лейкемией.

Тим Хефген
партнёр Брауна

Браун считается первым в мире пациентом, излеченным от ВИЧ — в 2007 году он прошёл процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией — это позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию. В 2019 году у него произошёл рецидив рака крови.

На данный момент подтверждено только два случая полного излечения от ВИЧ. В марте 2019 года стало известно, что в мире от ВИЧ-инфекции благодаря трансплантации костного мозга вылечили второго человека — Адама Кастильехо, которого также называют «лондонским пациентом».

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40 комментариев
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Ручной Никита

21

известный как «берлинский пациент»

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Просто Тимуррр

Ручной
9

Человек известный как "Берлинский пациент" умер от лейкемии - кликбейтнвй бы вышел заголовок.

Ответить

Арабский цветок

Ручной
6
Ответить

Zero-one-one

Арабский
0

Откуда это? 

Ответить

Ze Katze

Zero-one-one
0

Люди в Чёрном 

Ответить

Арабский цветок

Zero-one-one
0

Men In Black

Ответить

Евгений Клочков

2

известный как «берлинский пациент»

Берлинский пациент умер, да здравствует берлинский пациент!

Ответить

alexferman

1

Тимоти Рей Браун по кличке "Везунчик"

Ответить

Исключительный нос

1

Смерть-медицина 1/0

Ответить

Noble Strike

0

Что такое лейкемия напишите хоть

Ответить

Polina Malahova

Noble
–1

Причина, почему ему пересадили костный мозг.

Ответить

Новый Гоша

Polina
2

причина, почему ему пересадили костный мозг - вич

Ответить

Никита Имамутдинов

Новый
8

Нет, пересадили ему костный мозг ради излечения от лейкемии, а получилось так, что случайно вылечили и ВИЧ

Ответить

Noble Strike

Никита
0

И это единственный случай излечения от вич пересадкой костного мозга?

Ответить

Сергей Сергеев

Никита
0

а интересно даже, врачи молодцы, что взялись за такую сложную операцию, так еще  и пациента больного ВИЧ

Ответить

Атлант поправил плечи

Новый
0

причина, почему ему пересадили костный мозг - причина, почему ему пересадили костный мозг

Ответить

Даулет Тургалиев

Noble
0

https://bit.ly/3n6qsaQ

Ответить

Noble Strike

Даулет
0

Спасибо, давлет

Ответить

Noble Strike

Noble
0

@ИВАНКО ИВАНОВИЧ Зачем минус поставил?

Ответить

Новый Гоша

–1

А чо всех так не лечат?

Ответить

Сергей Васильев

Новый
0

Пересадкой костного мозга почему всех не лечат?

Ответить

Al

Сергей
1

Нужно всего лишь...

Ответить

Новый Гоша

Сергей
0

да. У него какой-то особенный случай?

Ответить

Сергей Васильев

Новый
1

Ты сейчас серьезно?

Ответить

Новый Гоша

Сергей
0

да

Ответить

Атлант поправил

Новый
0

пока автоматы по пересадке костного мозга не будут встречаться так же часто как банкоматы - идея утопична 

Ответить

Новый Гоша

Атлант
0

блен, беда. А вообще пересадка работает со всеми больными вич, или там есть нюансы?

Ответить

Al

Новый
0

Пересадка костного мозга ахуеть как не просто. Там пиздец. 

Ответить

Новый Гоша

Al
0

ну понятно, что непросто. Но ведь не невозможно

Ответить

Атлант поправил

Новый
0

как и полет на марс 

Ответить

Al

Новый
0

Эм, как бы тут больше дело не в ВИЧ, а в лейкемии...Нужно найти донора как минимум. 

Ответить

Ничтожный будильник

Новый
0

так лечили лейкемию пересадкой

Ответить

Атлант поправил плечи

Новый
0

все забрал Тинькофф 

Ответить

Арабский цветок

0

Пункт назначения

Ответить

Andrey Dolg

0

Получил дополнительные 12 лет жизни вполне неплохо получилось.

Ответить

Андрей Галицкий

0

оТ сУдЬбЫ нЕ уЙдеШь

Ответить

Кирилл Вселенский

–1

Берлинский пациент ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Пкшаашер

–1

Есть только один «берлинский пациент». 

Ответить

DC Maniac

–1

Это чтобы не расслаблялись 
Пиздец может подкрасться оттуда откуда не ждали 🤷🏻‍♂️

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Сергей Васильев

DC
0

Глубокие мысли 

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