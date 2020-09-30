Первый в мире пациент, излечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии Материал редакции
Тимоти Браун, известный как «берлинский пациент», получил иммунитет к ВИЧ после пересадки костного мозга.
Американец Тимоти Рей Браун, первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии. Об этом пишет Reuters.
Браун считается первым в мире пациентом, излеченным от ВИЧ — в 2007 году он прошёл процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией — это позволило ему победить рак, а также и ВИЧ-инфекцию. В 2019 году у него произошёл рецидив рака крови.
На данный момент подтверждено только два случая полного излечения от ВИЧ. В марте 2019 года стало известно, что в мире от ВИЧ-инфекции благодаря трансплантации костного мозга вылечили второго человека — Адама Кастильехо, которого также называют «лондонским пациентом».
Человек известный как "Берлинский пациент" умер от лейкемии - кликбейтнвй бы вышел заголовок.
Арабский цветок
Откуда это?
известный как «берлинский пациент»
Берлинский пациент умер, да здравствует берлинский пациент!
Что такое лейкемия напишите хоть
Причина, почему ему пересадили костный мозг.
Новый Гоша
причина, почему ему пересадили костный мозг - вич
Нет, пересадили ему костный мозг ради излечения от лейкемии, а получилось так, что случайно вылечили и ВИЧ
И это единственный случай излечения от вич пересадкой костного мозга?
а интересно даже, врачи молодцы, что взялись за такую сложную операцию, так еще и пациента больного ВИЧ
причина, почему ему пересадили костный мозг - причина, почему ему пересадили костный мозг
Спасибо, давлет
Пересадкой костного мозга почему всех не лечат?
да. У него какой-то особенный случай?
Ты сейчас серьезно?
да
пока автоматы по пересадке костного мозга не будут встречаться так же часто как банкоматы - идея утопична
Новый Гоша
блен, беда. А вообще пересадка работает со всеми больными вич, или там есть нюансы?
Новый Гоша
ну понятно, что непросто. Но ведь не невозможно
Это чтобы не расслаблялись
Пиздец может подкрасться оттуда откуда не ждали 🤷🏻♂️