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Артём Мазанов
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Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из-за опроса о травле в школах Материал редакции

Ведомство считает, что этот опрос «внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ-ценности как норму».

16 комментариев
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Прокуратура Петербурга подала в суд иск с требованием заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из-за опроса о травле в школах. Об этом сообщается на сайте организации.

Прокуратура заявила в иске, что опрос «внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ-ценности как норму». Там также считают, что под видом исследования у подрастающего поколения «формируются ЛГБТ-ценности». В организации рассказали, что единственное доказательство прокуратуры — письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Жолован Степана Васильевича, которое названо «суждением специалиста».

опрос «Российской ЛГБТ-сети»

15 сентября иск был зарегистрирован Смольнинским районным судом, а 17 сентября судья оставила иск без движения — из-за недостатков, которые должен исправить прокурор.

#новости

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16 комментариев
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Соответствующий шмель

25

опрос «внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ-ценности как норму

Когда прошел опрос и внедрил себе ЛГБТ-ценности

Ответить

Вечерний колос

16

Государство официально поддерживает травлю детей в школе и считает травлю приемлемой нормой. Очень интересно

Ответить

1 2

Вечерний
5

Это же ыЛгЫБыТэ-дети, их государство рожать не просило

Ответить

Аналогичный франт

16

 заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети»

Бля, че, D*F закрывают? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Аналогичный
1

нет, А*Я*К*

Ответить

Uncle Walrus

Аналогичный
0

элистратов не позволит! за ним пять крепких японцев!

Ответить

Короткий бокал

7

Получается что проводить опрос о травле ЛГБТ-подростков в школах недопустимо, потому что травля является нормой, а называть травлю травлей недопустимо в связи с тем, что травля ЛГБТ-подростков является единственным допустимым вариантом отношения к ним.

Нормальный такой фашизм, нечего сказать.

Ответить

FOX

Короткий
1

... и все это пропаганда!

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Артем Стажаров

5

Как же заебали новости из этой страны. Просто вечный пиздец какой-то всегда, выпилиться хочется 

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

ЛГБТ ценности и есть норма

Ответить

Uncle Walrus

3

прививают толерантное отношение к людям. западно-прогнивающие скрепы! 

Ответить

1 2

1

Мазанов ворует работу у Климова

Ответить

Илья Ишутин

1

Комментарии на TJ внедряют в сознание тех, кто в них участвует, ЛГБТ-ценности как норму

Ответить

Тарзан Адыров

0

Шикарно, милота то какая!

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Юлия Данилова

0

Когда уже Россия перестанет жить установками прошлого столетия 

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Вечерний колос

–2

Ебля мужиков в жопу – скрепа. ЛГБТ – плохо

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