Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из-за опроса о травле в школах Материал редакции
Ведомство считает, что этот опрос «внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ-ценности как норму».
Прокуратура Петербурга подала в суд иск с требованием заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из-за опроса о травле в школах. Об этом сообщается на сайте организации.
Прокуратура заявила в иске, что опрос «внедряет в сознание тех, кто в нём участвует, ЛГБТ-ценности как норму». Там также считают, что под видом исследования у подрастающего поколения «формируются ЛГБТ-ценности». В организации рассказали, что единственное доказательство прокуратуры — письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Жолован Степана Васильевича, которое названо «суждением специалиста».
15 сентября иск был зарегистрирован Смольнинским районным судом, а 17 сентября судья оставила иск без движения — из-за недостатков, которые должен исправить прокурор.
Получается что проводить опрос о травле ЛГБТ-подростков в школах недопустимо, потому что травля является нормой, а называть травлю травлей недопустимо в связи с тем, что травля ЛГБТ-подростков является единственным допустимым вариантом отношения к ним.
Нормальный такой фашизм, нечего сказать.
Как же заебали новости из этой страны. Просто вечный пиздец какой-то всегда, выпилиться хочется
Комментарии на TJ внедряют в сознание тех, кто в них участвует, ЛГБТ-ценности как норму