ЦИК выразил недоверие избиркому Петербурга. Памфилова предложила членам комиссии досрочно сложить полномочия Материал редакции
Глава ЦИК посоветовала властям Петербурга разобраться, что происходит в избирательной системе города.
ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие главе этой комиссии Виктору Миненко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Эллу Памфилову.
Памфилова предложила членам комиссии досрочно сложить полномочия, а городским властям — разобраться, что происходит в избирательной системе Петербурга. Глава ЦИК уточнила, что смена одного председателя «мало что даст, если новый человек придёт в эту дискредитировавшую себя систему».
Памфилова напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз. В 2019 году ЦИК называл последние муниципальные выборы в Петербурге беспрецедентными по количеству и качеству жалоб на нарушения: в ЦИК поступило 1333 жалобы:
- В конце июня 2019 года петербургские активисты заявили, что ряд петербургских муниципалитетов скрывает от граждан информацию о местных выборах. 21 июня штаб Навального обвинил местные власти в фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Александра Беглова;
- 25 июня ЦИК пообещал проверить местные избирательные комиссии на несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти. Однако 1 июля в ведомстве заявили об отсутствии оснований для отмены выборов. ЦИК также отказался направлять дополнительного представителя аппарата на выборы;
- 11 июля Беглов назвал нарушения на муниципальных выборах в Петербурге вредом для репутации города.
Американский теркин30см
Не, у нас совсем уж сильно палятся. То от наблюдателей с мешком бюллетеней убегают, то бьют наблюдателей, то ломают руку журналистам на участках для голосования. Слишком много скандалов из СПБ.
Соответствующий шмель
И за подобные действия предлагают "сложить полномочия"?
Уголовный кодекс: "Я что, шутка для вас?"
Как в советской шутке- главное при расследовании не выйти на себя.
Они так палились, что в прошлом году у всех, кто интересовался, был один вопрос:
это Капитан Америка на картинке?
Повторение - мать учения
Смутный Орзэмэс
Глава ЦИК посоветовала властям Петербурга разобраться, что происходит в избирательной системе города.
Отказывались записывать нужное количество голосов в протоколах?
Арабский цветок
Да нет, нужное количество они всегда с радостью вписывали. Просто уровень беспредела при голосовании в Питере какой-то совсем уж стыдный.
Скорее наоборот, слишком топорно работали на губерских и прошлых, репутационные издержки (гусары не ржать) даже для Эллочки обр. 2019-2020 слишком высокие
Ты тоже из Казахстана?
Как проходят выборы в Мозамбике?
кто первый крикнул "МОЗАМБИКУЕ ХИА" - тот и победил
(шутка слишком локальная, извините)
Скорее наоборот, слишком топорно работают, много общественного внимания привлекают.
ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
Шульман считает, что это из-за охуевания от ситуации в Беларуси. ЦИК не хочет, чтобы вся власть перешла в руки силовиков и планирует хоть какое-то подобие честности изобразить на следующих выборах.
Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о РАСЧЛЕНЕНИИ комиссии.