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Артём Мазанов
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ЦИК выразил недоверие избиркому Петербурга. Памфилова предложила членам комиссии досрочно сложить полномочия Материал редакции

Глава ЦИК посоветовала властям Петербурга разобраться, что происходит в избирательной системе города.

34 комментария
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ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие главе этой комиссии Виктору Миненко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Эллу Памфилову.

Памфилова предложила членам комиссии досрочно сложить полномочия, а городским властям — разобраться, что происходит в избирательной системе Петербурга. Глава ЦИК уточнила, что смена одного председателя «мало что даст, если новый человек придёт в эту дискредитировавшую себя систему».

Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остаётся право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии.

Элла Памфилова
глава ЦИК

Памфилова напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз. В 2019 году ЦИК называл последние муниципальные выборы в Петербурге беспрецедентными по количеству и качеству жалоб на нарушения: в ЦИК поступило 1333 жалобы:

  • В конце июня 2019 года петербургские активисты заявили, что ряд петербургских муниципалитетов скрывает от граждан информацию о местных выборах. 21 июня штаб Навального обвинил местные власти в фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Александра Беглова;
  • 25 июня ЦИК пообещал проверить местные избирательные комиссии на несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти. Однако 1 июля в ведомстве заявили об отсутствии оснований для отмены выборов. ЦИК также отказался направлять дополнительного представителя аппарата на выборы;
  • 11 июля Беглов назвал нарушения на муниципальных выборах в Петербурге вредом для репутации города.

#новости #цик

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34 комментария
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Солдатский фитиль

5

Не в курсе чьот, там что, в Питере, оппозиция много голосов набрала?

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Американский теркин30см

Солдатский
21

Не, у нас совсем уж сильно палятся. То от наблюдателей с мешком бюллетеней убегают, то бьют наблюдателей, то ломают руку журналистам на участках для голосования. Слишком много скандалов из СПБ.

Ответить

Соответствующий шмель

Американский
1

И за подобные действия предлагают "сложить полномочия"?
Уголовный кодекс: "Я что, шутка для вас?"

Ответить

Расул Абдулхаликов

Соответствующий
2

Как в советской шутке- главное при расследовании не выйти на себя.

Ответить

Константин Курасов

Солдатский
4

Они так палились, что в прошлом году у всех, кто интересовался, был один вопрос:

Ответить

Sector

Константин
0

это Капитан Америка на картинке?

Ответить

Константин Курасов

Sector
1

это spidozniy sobaka

Ответить

Виктор Ганелес

Солдатский
2

Слишком много возмущающихся дошли* до суда

* целиком

Ответить

Аналогичный франт

8

ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

Ответить

rossoshmap

Аналогичный
2

Повторение - мать учения

Ответить

Аналогичный франт

rossoshmap
5

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Смутный Орзэмэс

Аналогичный
0

Глава ЦИК посоветовала властям Петербурга разобраться, что происходит в избирательной системе города.

Ответить

Dra

1

Отказывались записывать нужное количество голосов в протоколах?

Ответить

Арабский цветок

Dra
5

Да нет, нужное количество они всегда с радостью вписывали. Просто уровень беспредела при голосовании в Питере какой-то совсем уж стыдный.

Ответить

Евгений Клочков

Dra
3

Скорее наоборот, слишком топорно работали на губерских и прошлых, репутационные издержки (гусары не ржать) даже для Эллочки обр. 2019-2020 слишком высокие

Ответить

Вечерний колос

Dra
0

Ты тоже из Казахстана?

Ответить

Dra

Вечерний
0

Я из Мозамбика.

Ответить

Вечерний колос

Dra
0

Как проходят выборы в Мозамбике?

Ответить

Евгений Клочков

Вечерний
2

кто первый крикнул "МОЗАМБИКУЕ ХИА" - тот и победил 
(шутка слишком локальная, извините)

Ответить

Anton Golovanov

Dra
0

Скорее наоборот, слишком топорно работают, много общественного внимания привлекают.

Ответить

Новый Гоша

1

Не понял, какой признал работу избиркома Петербурга ЦИК?

Ответить

rossoshmap

Новый
8

ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

Ответить

Новый Гоша

rossoshmap
3

Надо это в новость добавить, а то не понятно

Ответить

Вечерний колос

1

Может она попробует чеченский ик в отставку отправить??

Ответить

Mattur

1

Шульман считает, что это из-за охуевания от ситуации в Беларуси. ЦИК не хочет, чтобы вся власть перешла в руки силовиков и планирует хоть какое-то подобие честности изобразить на следующих выборах.

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Магомед Шереметьев

Mattur
0

Мечты мечты

Ответить

Павел Бахвалов

1

ЦИК выражает недоверие избиркому Петербурга.

Ответить

Uncle Walrus

0

Видимо не правильно выбрали ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Проще говоря, Единая Россия не удовлетворена работой ЦИК

Ответить

rossoshmap

0

Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о РАСЧЛЕНЕНИИ комиссии.

Ответить

Mikki Rurk

0

ЦИрК

Ответить

Тарзан Адыров

0

Элла Памфилова не признала, по этому обнулила результаты!

Ответить

Nevi Lant

0

Ого, неужели, спустя 2341234 выборов

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Пыльный щит

0
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