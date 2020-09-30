Губернатор Приморья порекомендовал уволить ответственных за установку во Владивостоке «могильных скамеек» Материал редакции
Мэр города пообещал «адаптировать» эти скамейки.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать вплоть до увольнения ответственных за установку во Владивостоке «могильных скамеек». Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Кожемяко заявил, что жители оценили работу властей Владивостока траурным венком. Мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал «адаптировать» эти скамейки под пространство, а также сделать их функциональными.
По словам главы региона, архитектурные решения местных чиновников несколько раз становились объектом негативных публикаций в СМИ и массовых жалоб граждан в соцсетях, поэтому во Владивостоке создадут совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. Кожемяко заявил, что систему благоустройства Владивостока нужно переформатировать — туда должны прийти профессиональные архитекторы и дизайнеры, а все проекты нужно обязательно согласовывать с жителями.
29 сентября жители Владивостока возложили траурные венки к гранитным скамейкам, которые власти установили за 11 миллионов рублей. На сами лавки положили по две красные гвоздики и таблички, как на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».
Что плохого в этих дизайнерских скамейках? Чем они отличаются в дизайне от Мавзолея?
А мавзолей это какое-то мерило дизайна?
Чтобы «адаптировать» скамейки под окружение, мэр города предложил расположить под ними покойников.
Под боком Япония, неужели трудно посмотреть как делать чтоб было не стыдно