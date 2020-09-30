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Артём Мазанов
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Губернатор Приморья порекомендовал уволить ответственных за установку во Владивостоке «могильных скамеек» Материал редакции

Мэр города пообещал «адаптировать» эти скамейки.

12 комментариев
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать вплоть до увольнения ответственных за установку во Владивостоке «могильных скамеек». Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Кожемяко заявил, что жители оценили работу властей Владивостока траурным венком. Мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал «адаптировать» эти скамейки под пространство, а также сделать их функциональными.

Последнее ваше «творчество» — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате?

Олег Кожемяко
губернатор Приморского края

По словам главы региона, архитектурные решения местных чиновников несколько раз становились объектом негативных публикаций в СМИ и массовых жалоб граждан в соцсетях, поэтому во Владивостоке создадут совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. Кожемяко заявил, что систему благоустройства Владивостока нужно переформатировать — туда должны прийти профессиональные архитекторы и дизайнеры, а все проекты нужно обязательно согласовывать с жителями.

29 сентября жители Владивостока возложили траурные венки к гранитным скамейкам, которые власти установили за 11 миллионов рублей. На сами лавки положили по две красные гвоздики и таблички, как на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».

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12 комментариев
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12

Мэр города пообещал «адаптировать» эти скамейки.

Нужно еще 11 млн

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Sloy Pyli

5
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Денис Кораблев

0

Что плохого в этих дизайнерских скамейках? Чем они отличаются в дизайне от Мавзолея? 

Ответить

Сергей Павлов

Денис
5

А мавзолей это какое-то мерило дизайна?

Ответить

Вечерний колос

Сергей
0

Да

Ответить

Вечерний колос

1

А ЧЕ В ПРИМОРЬЕ ПРОТЕСТЫ СЛИЛИСЬ, ДА? КАК ТАМ ФУРГАЛ?

Ответить

Vitaly Yudintsev

1

Чтобы «адаптировать» скамейки под окружение, мэр города предложил расположить под ними покойников. 

Ответить

Abram Dikoy

0

Под боком Япония, неужели трудно посмотреть как делать чтоб было не стыдно

Ответить

Сергей Королевский

Abram
0

Ага, щаз! А откаты?!

Ответить

Вечерний колос

0

СВОБОДА ФУРГАЛУ

Ответить

Андрон

0

Это тупо губер пиариться, рейтинг подымает.

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Артемия Берта

0

Можно оставить как пямятник уродству 

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