Новости
Ольга Щербинина
1128

На Таймыре на месте разлива тонны нефти ввели режим ЧС Материал редакции

Специалисты занимаются ликвидацией аварии.

10 комментариев
В закладки
Фото пресс-службы прокуратуры Красноярского края

Режим ЧС ввели в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таймырского муниципального района.

Разлив топлива произошёл при его перекачке с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов. Для ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС в его зоне.

ЧП произошло 27 сентября. Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу произошёл аварийный отрыв судна от берега, трубопровод разгерметизировался, около одной тонны ГСМ попало в реку Хатангу и на почву.

Хатанга — река в арктической части Красноярского края, которая впадает в Хатангский залив моря Лаптевых. На её берегу расположено одноимённое село — один из самых северных населённых пунктов России.

#новости #экология

Ольга Щербинина PLUS
+43 446
но есть и хорошие новости?
1
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 218102, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Sep 2020 14:21:38 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Арабский цветок

14

Сначала было подумал, что фотка с воздуха, потом присмотрелся и решил, что такая крупная фауна даже для Таймыра чересчур. 

Ответить

Цветной Женя

Арабский
7

да и отпечаток от подошвы 

Ответить

Арабский цветок

Цветной
4

Я про это и говорю)

Ответить

Антон Лисин

5

Все загрязняют и всем похуй. Смешные штрафы выписывают. В Европе  уже посадили всех с блокировкой счетов. 

Ответить

Данила

Антон
0

В Европе уже посадили всех с блокировкой счетов.

Кого?

Ответить

Jakub Marona

Данила
0

того

Ответить

Ким Кастекнив

3

еще бы написали 100500 нефти 

Ответить

Американский теркин30см

2

Они бы еще содержимое канистры сфоткали

Ответить

alex twit

1

Стабилизец

Ответить

Elijah Garrison

0

начался физический развал CCCР?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — десятки людей погибли. Главное
Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.
182
Новости
В Крыму у людей будут принудительно выкупать колодцы и скважины, потому что не хватает воды
Если люди не будут соглашаться — могут угрожать «прокуратурой». Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает «Новая газета».
255
Новости
Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета — «Менструация»
Основной целью проекта назвали избавление общества от предрассудков вокруг периода менструации.
224
Популярное за три дня
Новости
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха
Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
375
Животные
В Великобритании пятерых попугаев-сквернословов изолировали от посетителей парка дикой природы
После прибытия в зоопарк они находились на карантине в одной комнате и учили друг друга плохим словам.
41
Новости
Госканал Белоруссии написал о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это новость «Панорамы»
Телеканал ОНТ назвал Лукашенко «достойным кандидатом». А «Панорама» — президентом, который «не допустил анархии и гражданской войны».
38
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Павленко и дизайн

Белорусская оппозиция попросила…

Сергей Зайкевич

Российским ресторанам с 1…

Jakub Marona

На Таймыре на месте разлива…

alexferman

По России на автомобиле: от…

Данила

На Таймыре на месте разлива…

Not Yet

«Да заткнись ты уже»: как…

Евгений Клочков

«Да заткнись ты уже»: как…

Eduard Novikov

Главред сайта Cosmopolitan…

Πетр Κудряшов

«Да заткнись ты уже»: как…

Дмитрий Орлов

«Да заткнись ты уже»: как…

Uncle Walrus

Российским ресторанам с 1…

sahk.com

Российским ресторанам с 1…

Павленко и дизайн

Главред сайта Cosmopolitan…

Dmitry Teplyakov

Шестерых сбежавших из…

Данила

Белорусская оппозиция попросила…

Паша Красников

Белорусская оппозиция попросила…
null