На Таймыре на месте разлива тонны нефти ввели режим ЧС Материал редакции
Специалисты занимаются ликвидацией аварии.
Режим ЧС ввели в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таймырского муниципального района.
Разлив топлива произошёл при его перекачке с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов. Для ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС в его зоне.
ЧП произошло 27 сентября. Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу произошёл аварийный отрыв судна от берега, трубопровод разгерметизировался, около одной тонны ГСМ попало в реку Хатангу и на почву.
Хатанга — река в арктической части Красноярского края, которая впадает в Хатангский залив моря Лаптевых. На её берегу расположено одноимённое село — один из самых северных населённых пунктов России.
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