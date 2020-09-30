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Артём Мазанов
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Минпросвещения рассказало о разработке российского аналога TikTok для школьников Материал редакции

Министерство уточнило, что это будет специальная соцсеть с развивающим контентом.

51 комментарий
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Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о разработке российского аналога TikTok для школьников. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, это будет «свой такой TikTok» — социальная сеть с развивающим контентом для учеников. Её делают совместно с Mail.ru Group. Других подробностей Кравцов не сообщил.

Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет.

Сергей Кравцов
глава Министерства просвещения РФ

18 апреля стало известно, Минпросвещения и Минцифры разработают аналогичную Zoom видеоплатформу. Через несколько дней глава Минцифры пообещал не запрещать Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис. 20 мая Минпросвещения начало тестировать эту платформу.

#новости #образование

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51 комментарий
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Alexander Personazhe

52

От создателей таких успешных аналогов, как поисковик «Спутник» и мессенджер «Там-Там».

Ответить

Илюхер XXX

Alexander
5

а как же соцсеть коротких сообщений "Футубра"?

Ответить

Alexander Personazhe

Илюхер
1

Футубра??? А чего сразу не «Фубля»?

Ответить

??? ???

Илюхер
0

что это

Ответить

Vedmed

???
1

наш ответ твиттеру, только они об этом так и не узнали

Ответить

??? ???

Vedmed
2

А, об этом даже тут не все узнали... Далеко не все.

Ответить

Vedmed

???
0

не я регался ради интереса, ну там тухляк был изначально, один спам

Ответить

Илюхер XXX

???
0

твитор от мейлру

Ответить

Бетонный чайник

28

мы создадим свой ТикТок - с развивающим контентом и школьниками

Ответить

Богдан Вертикальный

17

как обычно нихуя не сделают и всё закончится только на словесном пиздеже

Ответить

Ночной танк88

Богдан
4

а че бывает бессловесный?

Ответить

Музыкальный рак

Ночной
0

Да

Ответить

Совершенный лолипоп

Богдан
4

Деньги отлично распилятся - в этом сомнений нет

Ответить

Аналогичный франт

18

 Минпросвещения

 российского аналога TikTok

 специальная соцсеть с развивающим контентом

Лошадь сдохла на стадии обсуждения 

Ответить

Музыкальный рак

Аналогичный
0

Скорее съедена 

Ответить

Названый мангал

13

 Министерство уточнило, что это будет специальная соцсеть с развивающим контентом

аналог TikTok

с развивающим контентом

Ну да ну да

Ответить

Неверный дым

9

Приложение будет называться Тук-тук

Ответить

Андрей Никифоров

Неверный
1

Госпаде, это че за глад валакас там справа?

Ответить

Сергей Павлов

7

РосГосТанцБрямс

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

6

Как завлечь школьников в новую соцсеть? Правильно, крутить там лекции и обучающий контент. Гениально, блядь.

Ответить

over and over

4

Хороший повод вспомнить классику.

Ответить

Бетонный чайник

over
5

Бля, я думал справа Никита

Ответить

Джон Кроули

5

Российский аналог будет называться "TukTuk", особенностью это сети будет вместо like, будет кнопка ТукТук прямиком товарищю майорау в ФСБ. 

Ответить

Особый чувак

4

кек, мыло им просто клонирует свой аналог тикток и заберёт деньги. пользоваться все равно никто не будет 

Ответить

Vedmed

Особый
0

они бы и так это сделали вопрос времени, но за гос бабки... мм это уже другая история

Ответить

Особый чувак

Vedmed
0

Так у них уже есть в вк типо свой тикток

Ответить

Vedmed

Особый
0

да ну нахуй?

Ответить

Особый чувак

Vedmed
0

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/klipy-vkontakte/

Ответить

Nikolay Vasiliev

4

И локализованную версию для южных республик — "ДонДон"

Ответить

A big purple banana 🍆

3

Будет называться "Гоп-Стоп"

Ответить

A big purple banana 🍆

A
0

@Вахтёр ты задрал. Говно преследует дизами уже 3й день 

Ответить

Саша Ринцлер

3

Министерство Просвещения.

Почему так явно прослеживается Оруэлл?

Ответить

Илья Барышников

3

Предполагаю, что содержание будет таким

Ответить

Дмитрий Шубкин

3

Да, мы создаем никому нахрен не нужный сервис.

Ответить

Илюхер XXX

3

ура давно российских аналогов не было

Ответить

Новый Гоша

2

Потом превратят в корпоративную платформу, как спутник

Ответить

Пьяный каякер

1

А тик ток запретят 

Ответить

Alexander Personazhe

Пьяный
–1

Аннексируют, как орки Макдональдс в Донецке. Поменяют местами буквы в названии и скажут, что это передовая отечественная разработка стоимостью в двести охулиардов рублей.

Ответить

Тогдашний клуб

Alexander
4

кит кот

Ответить

Alexander Personazhe

Тогдашний
0

Зачем вы им помогаете, они же теперь это продадут как свою идею, разработка которой обошлась в пару десятков миллионов...

Ответить

Тогдашний клуб

Alexander
0

надо жить, отдавая

Ответить

Сергей Махалов

1

танец, когда тебя вяжут на митинге

Ответить

Вечерний колос

0

@Dra почему в Казахстане не разрабатывают тикток 2 для нурыма??

Ответить

Dra

Вечерний
1

Блин, я даже не знаю((( Хочешь, позвоню Касым-Жомарту и уточню?

Ответить

Вечерний колос

Dra
0

Кто такой Касым-жомарт? Впервые слышу

Ответить

Тогдашний клуб

0

@Артём Мазанов 
глава Минкомсвязи

нет такого ведомства больше

Ответить

Нежный бас

0

аналог

А своё когда нибудь будет?

Ответить

??? ???

Нежный
0

Кому оно нужно?
Ты что, загнивающий запад???

Ответить

Центральный алмаз

0

Мне нравится, что в их головах живет концепция всегда сделать цап-царап у других. Не сделать, что-то новое и крутое, а спиздить и сделать еще более убогим. Надо им подкинуть идею интегрировать в приложение короткие молитвы, шобы ваще все по канону.

Ответить

Shenmue

0

Прекратите бесцельно тратить бюджет страны!

Ответить

Вова А.

0

там будут видосики где молятся, омоновцы обезвреживают преступников, маршируют с портретом путина и извиняются перед Кадыровым

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