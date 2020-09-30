Минпросвещения рассказало о разработке российского аналога TikTok для школьников Материал редакции
Министерство уточнило, что это будет специальная соцсеть с развивающим контентом.
Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о разработке российского аналога TikTok для школьников. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, это будет «свой такой TikTok» — социальная сеть с развивающим контентом для учеников. Её делают совместно с Mail.ru Group. Других подробностей Кравцов не сообщил.
18 апреля стало известно, Минпросвещения и Минцифры разработают аналогичную Zoom видеоплатформу. Через несколько дней глава Минцифры пообещал не запрещать Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис. 20 мая Минпросвещения начало тестировать эту платформу.
От создателей таких успешных аналогов, как поисковик «Спутник» и мессенджер «Там-Там».
а как же соцсеть коротких сообщений "Футубра"?
как обычно нихуя не сделают и всё закончится только на словесном пиздеже
Как завлечь школьников в новую соцсеть? Правильно, крутить там лекции и обучающий контент. Гениально, блядь.
Хороший повод вспомнить классику.
Российский аналог будет называться "TukTuk", особенностью это сети будет вместо like, будет кнопка ТукТук прямиком товарищю майорау в ФСБ.
Так у них уже есть в вк типо свой тикток
Будет называться "Гоп-Стоп"
Аннексируют, как орки Макдональдс в Донецке. Поменяют местами буквы в названии и скажут, что это передовая отечественная разработка стоимостью в двести охулиардов рублей.
кит кот
Зачем вы им помогаете, они же теперь это продадут как свою идею, разработка которой обошлась в пару десятков миллионов...
@Dra почему в Казахстане не разрабатывают тикток 2 для нурыма??
там будут видосики где молятся, омоновцы обезвреживают преступников, маршируют с портретом путина и извиняются перед Кадыровым