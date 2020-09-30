Глава центра информатизации ЦИК уволился после скандала с капчей на сайте избиркома в день выборов Материал редакции
Капча осложняла сбор данных для наблюдателей и независимых экспертов.
Глава Федерального центра информатизации ЦИК России Михаил Попов ушёл в отставку из-за ситуации, связанной с появлением капчи на сайте российского Центризбиркома. Об этом сообщила на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.
«Я считаю, что он поступил так, как должен поступать настоящий руководитель, как мужчина, как офицер, который взял на себя всю ответственность за действия подчинённых по поводу того, что у нас произошло с капчей, что заслуживает огромного уважения», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».
Первого июля, в основной день голосования по внесению изменений в Конституцию, на сайте www.vybory.izbirkom.ru впервые появилась капча, защищающая данные по голосованию на участках от автоматической выгрузки. Её достаточно было ввести один раз. 13 сентября, когда в большинстве российских регионов проходили выборы разных уровней, на сайте ЦИК снова нужно было вводить капчу, но теперь это приходилось делать при переходе на страницу каждого избирательного участка.
Необходимость капчи Попов объяснял защитой от «сумасшедших ботов», которые в 61% случаев заходят с «Американского континента». Правозащитники же отмечали, что капча осложняет сбор данных для наблюдателей и независимых экспертов, которые не могут выгрузить их автоматически и должны вручную собирать информацию по десяткам тысяч участков.
23 сентября Памфилова извинилась за трудности в работе с базой данных ЦИК и поручила снять капчу со страниц избиркомов, оставив её только на основной.
Вот, что Шульман животворящая делает
Зашел написать точно такой же комент
Сейчас смотрю - я, оказывается, не первый был
Я, открывая статью, хотел слово в слово коммент написать, поэтому и удивился
Она ж не мужик и не офицер )
Через год вообще - то.
Шульман говорит что они возможно пересрались с ситуации в Беларуси, тк там в результаты вообще никто не верит. Пытаются вернуть доверие к ЦИКу, но может только делают вид