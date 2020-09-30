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Аня Бегиашвили
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Глава центра информатизации ЦИК уволился после скандала с капчей на сайте избиркома в день выборов Материал редакции

Капча осложняла сбор данных для наблюдателей и независимых экспертов.

23 комментария
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Глава Федерального центра информатизации ЦИК России Михаил Попов ушёл в отставку из-за ситуации, связанной с появлением капчи на сайте российского Центризбиркома. Об этом сообщила на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

«Я считаю, что он поступил так, как должен поступать настоящий руководитель, как мужчина, как офицер, который взял на себя всю ответственность за действия подчинённых по поводу того, что у нас произошло с капчей, что заслуживает огромного уважения», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Первого июля, в основной день голосования по внесению изменений в Конституцию, на сайте www.vybory.izbirkom.ru впервые появилась капча, защищающая данные по голосованию на участках от автоматической выгрузки. Её достаточно было ввести один раз. 13 сентября, когда в большинстве российских регионов проходили выборы разных уровней, на сайте ЦИК снова нужно было вводить капчу, но теперь это приходилось делать при переходе на страницу каждого избирательного участка.

Необходимость капчи Попов объяснял защитой от «сумасшедших ботов», которые в 61% случаев заходят с «Американского континента». Правозащитники же отмечали, что капча осложняет сбор данных для наблюдателей и независимых экспертов, которые не могут выгрузить их автоматически и должны вручную собирать информацию по десяткам тысяч участков.

23 сентября Памфилова извинилась за трудности в работе с базой данных ЦИК и поручила снять капчу со страниц избиркомов, оставив её только на основной.

#новости #выборы #цик #памфилова

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23 комментария
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Евгений Клочков

19

довела Шульман человека до трудовой биржи, вы давольны

конечно довольны

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Marat Khamadeev

9

Вот, что Шульман животворящая делает

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Maxim Semenov

Marat
0

Зашел написать точно такой же комент

Ответить

Marat Khamadeev

Maxim
1

Сейчас смотрю - я, оказывается, не первый был

Ответить

Maxim Semenov

Marat
1

Я, открывая статью, хотел слово в слово коммент написать, поэтому и удивился

Ответить

Новый Гоша

4

Я считаю, что он поступил так, как должен поступать настоящий руководитель

который взял на себя всю ответственность за действия подчинённых

А чо ж она сама не увольняется?

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Новый
1

Ну она же не мужчина. Вот когда станет им, тогда уволится.

Ответить

Романелло Кивогенс

Новый
0

Она ж не мужик и не офицер )

Ответить

Новый Гоша

Романелло
0

Бля, это всё меняет(( 

Ответить

Вечерний колос

0

Внезапно начали делать вид, что им не похуй на свой имидж. Что всё это значит????

Ответить

Вечерний колос

Вечерний
0

@Dra нужен комментарий эксперта

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solawind

Вечерний
4

Думские выборы скоро. Пойдут кандидаты Навального (соболь уже заявилась по цао Москвы) Нужно срочно восстанавливать видимость легитимности, чтобы снова их наебать и получить поменьше протестов

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Злобный Капитан Немо

solawind
0

Через год вообще - то.

Ответить

solawind

Злобный
0

Следующим летом, как раз сейчас и они начнут агицию и ЦИК озаботился

Ответить

Abram Dikoy

Вечерний
3

Шульман говорит что они возможно пересрались с ситуации в Беларуси, тк там в результаты вообще никто не верит. Пытаются вернуть доверие к ЦИКу, но может только делают вид

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Ваша Закладко

Abram
0

ковид

Ответить

Соответствующий шмель

0

Осталось посадить на бутылку человека, который убрал из выдачи поисковиков сайт с прямыми трансляциями выборов - и все, порядок восстановлен!

Ответить

Sanek Igoshev

Соответствующий
1

А можно на этого же скинуть, все равно уже уходит

Ответить

Shenmue

0

Ему пройти бы капчу (Anacondaz©)

Ответить

Илюхер XXX

0

чо происходит-то, шо за замах

Ответить

Антон Лисин

0

Панфилова начала вещи собирать для иммиграции?

Ответить

Фирменный Абдужаббор

0

Пиздец. За капчу не хвалят, а наказывают.

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Причем тут Шульман? Там вроде дохуя народу еще бугуртило от этого

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