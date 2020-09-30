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Ольга Щербинина
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В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса — от «Вектора». Она называется «ЭпиВакКорона» Материал редакции

Она содержит фрагменты вируса, что должно способствовать развитию иммунитета против него.

31 комментарий
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запантентовал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом говорится на сайте Роспатента.

Отмечается, что новосибирские учёные разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против Covid-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего выдали три патента на изобретения, каждое из них содержит в себе определённый модифицированный фрагмент вируса.

Эксперты Федерального института промышленной собственности пришли к выводу о патентоспособности вакцины и её соответствии мировой новизне. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

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#новости #covid19

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31 комментарий
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Taktischer Corgi

12

РосКовидВакИмВлПут

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Evgeny Kofman

Taktischer
10

РосПилКовид

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Глеб Горохов

7

Нейминг так себе

Ответить

Аристарх Знаменский

Глеб
10

Почти Оби-Ван Кеноби

Ответить

Солдатский фитиль

Глеб
10

СГМ — совок головного мозга) Один из симптомов — страсть к ебанутым аббревиатурам. Страдают не только госслужащие, но и частники. Стройвроткомплекты, югспецснабмонтажи, западюгверхнизкабельпродукты тому в подтверждение.

Ответить

Илюхер XXX

6

в заголовке так написано как будто мы знаем чо за вектор
алсо http://lurkmore.to/ООО_Вектор

Ответить

пепси

Илюхер
7

У России один вектор

Ответить

Аристарх Знаменский

пепси
3

Особый путь

Ответить

Руслан Астратов

6
Ответить

Andre Macareno

3

А Гарри Поттера эта вакцина переводить умеет?

Ответить

Sergey Volkov

Andre
0

вакцину можно будет приобрести в сети TOR на сайте гидры

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
1

хотя к чему это я, совсем видать уже я ебнулся

Ответить

пепси

1

Эти блять названия...........

Ответить

Глубокий мангал

пепси
6

То ли дело наши имена 

Ответить

пепси

Глубокий
0

PepsiVac звучит лучше

Ответить

Вечерний колос

пепси
0

Kakbtebyazovut??

Ответить

Напряженный дым

2

Каждому лектору в жопу по "Вектору".

Ответить

Evgeny Kofman

2

ЭпикФейл

Ответить

Ху Эмай

1

Надеемся, что не будет ЭпикФейл

Ответить

Evgeny Kofman

Ху
0

блин я думал это я такой оригинальный)

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

Или будет заражать, хз как получится хД

Ответить

sdd264

Dmitry
0

И как?

Ответить

Андрей Галицкий

1

ВакПукСреньк

Ответить

Рог Кирилл

1

Она содержит фрагменты вируса, что должно способствовать развитию иммунитета против него.

Ну так все вакцины содержат так или иначе фрагмент белка-антигена возбудителя🤔

Ответить

Morgan

Рог
0

Новость же надо из чего-то писать

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T:ema

0

Так, а вот меня, если честно, интересует следующее.
Уже зарегистрировано довольно много случаев повторного заражения, т.е. иммунитет через некоторое время проходит. Знакомые через три месяца после болезни сдали анализ на антитела и результат был отрицательным.

А как будет работать вакцина? (да даже не эта, а почти любая). Два месяца иммунитет, потом колись по-новой?

Ответить

Санитарный Макс

T:ema
0

Иммунитет действует немного иначе, а именно:

1. Когда ты заражаешься вирусом, твой организм борется с ним, если впервые заболел, то симптомы будут сильные. В организме остались выработанные антитела, а их очень много, и твой организм их хранит в крови, антитела на каждый вирус имеют разные периоды, и вот этот период и есть твой иммунитет, когда ты способен не заболеть вирусом, даже если ты инфицирован, то есть симптомы не проявляются при повторном заражении в течение определённого времени.

2. Когда это время проходит, ты уже подвержен риску заразить, однако симптомы будут протекать легче, чем в первый раз. А если вирус будет мутировать очень долго, то вообще считай ты не скоро заболеешь. В любом случае, повторное заражение переносится легче, просто потому что у тебя есть опыт борьбы с ним.

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Санитарный Макс

T:ema
0

Вакцину вколоть можно 1 раз, дальше уже нет смысла, твой организм научился бороться. Но в теории можно и второй и третий, в качестве профилактики, но это глупо

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Василий Суслов

0
Ответить

alex twit

0

Пукцина ЭпикСрань

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Dra

0

Вколите Путину, а то люди по 2 недели вынуждены изолироваться для встречи с ним.

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