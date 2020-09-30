В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса — от «Вектора». Она называется «ЭпиВакКорона» Материал редакции
Она содержит фрагменты вируса, что должно способствовать развитию иммунитета против него.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запантентовал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом говорится на сайте Роспатента.
Отмечается, что новосибирские учёные разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против Covid-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего выдали три патента на изобретения, каждое из них содержит в себе определённый модифицированный фрагмент вируса.
Эксперты Федерального института промышленной собственности пришли к выводу о патентоспособности вакцины и её соответствии мировой новизне. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом.
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
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в заголовке так написано как будто мы знаем чо за вектор
алсо http://lurkmore.to/ООО_Вектор
А Гарри Поттера эта вакцина переводить умеет?
вакцину можно будет приобрести в сети TOR на сайте гидры
Эти блять названия...........
Надеемся, что не будет ЭпикФейл
Или будет заражать, хз как получится хД
Она содержит фрагменты вируса, что должно способствовать развитию иммунитета против него.
Ну так все вакцины содержат так или иначе фрагмент белка-антигена возбудителя🤔
Так, а вот меня, если честно, интересует следующее.
Уже зарегистрировано довольно много случаев повторного заражения, т.е. иммунитет через некоторое время проходит. Знакомые через три месяца после болезни сдали анализ на антитела и результат был отрицательным.
А как будет работать вакцина? (да даже не эта, а почти любая). Два месяца иммунитет, потом колись по-новой?
Иммунитет действует немного иначе, а именно:
1. Когда ты заражаешься вирусом, твой организм борется с ним, если впервые заболел, то симптомы будут сильные. В организме остались выработанные антитела, а их очень много, и твой организм их хранит в крови, антитела на каждый вирус имеют разные периоды, и вот этот период и есть твой иммунитет, когда ты способен не заболеть вирусом, даже если ты инфицирован, то есть симптомы не проявляются при повторном заражении в течение определённого времени.
2. Когда это время проходит, ты уже подвержен риску заразить, однако симптомы будут протекать легче, чем в первый раз. А если вирус будет мутировать очень долго, то вообще считай ты не скоро заболеешь. В любом случае, повторное заражение переносится легче, просто потому что у тебя есть опыт борьбы с ним.
Вакцину вколоть можно 1 раз, дальше уже нет смысла, твой организм научился бороться. Но в теории можно и второй и третий, в качестве профилактики, но это глупо