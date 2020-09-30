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Ольга Щербинина
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В Тюмени женщина устраивала прямые эфиры с «воспитательным процессом» над сыном. Семье составят программу реабилитации Материал редакции

Женщина на видео распивала алкоголь и материла ребёнка.

14 комментариев
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Жительница Тюмени устраивала прямые эфиры в приложении для знакомств и материла на них своего сына. Предположительно, она была пьяна. Запись 29 сентября опубликовали в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

Подписчица сообщества, приславшая видео, рассказала, что женщину зовут Светлана и она почти каждый день ведёт такие эфиры. Опубликованный ролик был записан в январе 2020 года, но подписчица уверяет, что стримы с «воспитательным процессом» ребёнка продолжаются.

«Подъём» пишет, что мальчику на видео 12 лет. Мать заподозрила его в курении, попросила дыхнуть и понюхала руки, после чего ударила, оскорбила и отобрала телефон. В какой-то момент ребёнок заявил, что «будет пить мочу», но не жить с ней.

Осторожно, в видео много мата

Одноклассники мальчика рассказали, что последние две недели он не появлялся в школе. По их словам, ребёнок говорил, что его мать «бухает ночью» и не дает ему спать. Он может спать только тогда, когда и она.

Департамент соцразвития Тюменской области заявил, что его сотрудники установили личность женщины. В семью направили инспектора по охране прав детства, инспектора подразделения по делам несовершеннолетних и социального педагога, но им не открыли двери. Специалисты провели опрос соседей, семью взяли на контроль правоохранительные органы и соцслужбы. Сейчас она на учёте не состоит.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что для семьи составят программу реабилитации. По его словам, женщина будет наказана. «Самое простое — это статья 5.35 Гражданского кодекса (неисполнение родительских обязанностей, наказание: от предупреждения до ареста на пять суток). Но она одна воспитывает мальчика. Сейчас его и матери лишать? Задача — сохранить семью, помочь, прежде всего, мальчику и через систему социальной помощи — маме. Либо пролечить её», — заявил Степанов.

Он добавил, что двухнедельное отсутствие сына в школе женщина объяснила мерами безопасности. «Предполагает, что все болеют и не хочет подвергать ребёнка опасности. Это если переводить на нормальный человеческий язык. Но поскольку была в неадекватном состоянии, неадекватно говорила», — сказал омбудсмен.

Степанов также сообщил, что в этой же квартире живёт ещё одна женщина с дочерью. Девочка учится вместе с сыном «стримерши».

#новости #регионы

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14 комментариев
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Названый мангал

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А что такого? Всё скрепно, родители хоть и бухают, наркоманят, зато не педики!

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Новый Гоша

4

Да таких семей миллионы. Не все мамаши стримить умеют просто

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Названый мангал

Новый
1

 Не все мамаши стримить умеют просто

Зато стриптизить такие умеют запросто

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Ручной Никита

2

Какой пиздос, в очередной раз убеждаюсь в правоте Позднякова 

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Поволжский Мститель .

Ручной
2

касательно чего? не слежу за ним

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Max Payne

Поволжский
0

касательно всего. слежу за ним

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Неверный дым

1

сраное вырожденчество

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Неверный дым

Неверный
1

блин, неужели кто-то трахает это тело, как они не брезгуют-то

Ответить

Ежегодный Влад

Неверный
0

Ууу лукизм

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Неверный дым

Ежегодный
0

нет, я не о внешнем виде. здесь человеческий облик потерян, а не лишний вес или что-то там ещё. просто едва ворочающая языком свинья

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Остальной якорь

1

Форточка открыта, оправдана.

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Фирменный Абдужаббор

1

Пиздец мудаёбина! Даже не стесняется, а выпячивает свою быдлячесть на весь мир. Дом 2 взрастил поколение.

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Ежегодный Влад

0

И главное у таких родителей дети здоровые, все норм

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Ежегодный Влад

Ежегодный
0

Конечно если выживают первые несколько лет

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