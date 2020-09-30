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Ольга Щербинина
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«Кто сожрал бутерброды?»: в Мосгордуме на хлебобулочные изделия выделили 2,6 миллиона рублей, но депутаты их не получили Материал редакции

Тендеры думы решили проверить после ареста одного из депутатов, поддержанных «Умным голосованием».

54 комментария
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Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева обнаружила, что на несколько тендеров по обеспечению деятельности Мосгордумы потратили миллионы рублей, но никакой работы по ним не проводилось. Об этом она рассказала на заседании думы.

В частности, Енгалычева привела в пример контракт на бутерброды и хлебобулочные изделия. На них потратили 2,6 миллиона рублей, но депутаты их не получали.

На бутерброды и хлебобулочные изделия на обеспечение заседаний думы, заседаний комиссий, всё прописано, не менее 14 раз в месяц, если я не ошибаюсь, бутерброды и хлебобулочные изделия кушают депутаты. Депутаты, дорогие, «Единой России», вы видели бутерброды? Где бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов?

Екатерина Енгалычева
депутат Мосгордумы

По её словам, после запросов и постов «бутерброды появились», когда на «это обратили внимание повыше Мосгордумы». «А до этого куда деньги уходили? Почему следственные органы не предъявляют претензии, ведь сумма ущерба больше, чем инкриминируемая [Олегу] Шереметьеву?» — поинтересовалась депутат.

Также Енгалычева привела в пример тендер на медиатеку думы, где за 30 миллионов рублей опубликовали по десять фотографий депутатов, сделанных штатным фотографом, и контракт на мониторинг блогосферы за 70 миллионов рублей.

Депутат пояснила, что решила проверить тендеры после того, как её коллегу, другого представителя КПРФ в Мосгордуме, заподозрили в мошенничестве на 2 миллиона рублей. По версии следствия, он подписывал документы о премировании своего помощника, однако в них содержалась недостоверная информация. Депутата отправили под домашний арест.

Шереметьева избрали в сентябре 2019 года, он был в числе кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального.

#новости #политика

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54 комментария
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Александр Starый

29

«Кто сожрал бутерброды?» 

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Арсений Томилов

Александр
2

Куда ему ещё чезбарго...

Ответить

Не я

Александр
1

Ну, если чел откинется, то собакам с котиком ещё долго голодать не придется

Ответить

Ударный инструмент

Не
0

Слишком быстро протухнет.

Ответить

Иван Иванович

Александр
0

Егор Погром?

Ответить

Андрей Рядькин

7
Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
20

Ебало депутата типа его заинтриговало что за бутеры

Ответить

Неправильный Орзэмэс

Андрей
29

Он за час до этого спиздил чей-то бутерброд из общего холодильника и теперь напрягся.

Ответить

Андрей Рядькин

Неправильный
3

Да и холодильник

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Да и напрягся чужое

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Бля, мужчина вроде нормальный, а я тут ерничаю. Извиняюсь, зря быканул

Ответить

drama llama

Андрей
0

Он пытается осознать, что вообще должны были быть бутерброды, да ещё кто-то их сожрал!

Ответить

Евгений Шухов

Андрей
0

Хули ебало такое скорчил, сказано же бутерброды будут ближе к выходным

Ответить

Alexandr Korzhenko

Андрей
0

Чувак тоже удивился что тут ещё есть депутаты?

Ответить

Аристарх Знаменский

13
Ответить

Твоего деда дед

8

в Мосгордуме на хлебобулочные изделия выделили 2,6 миллиона рублей

не менее 14 раз в месяц

В Мосгордуме 45 участников.
2 600 000 / 14 / 45 = 4127 рублей за бутерброд

Они там не сломали зубы о золотые слитки?

Ответить

Твоего деда дед

Твоего
4

UPD справедливости ради.
В статье не указано за какой срок эти 2,6 миллиона. Даже если за год, то это 350р на один бутер.
Скорее всего это французкий багет намазанный вдоль красной икрой.

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Dmitry Yashin

Твоего
1

Не, максимум - масло и красная рыба.

Ответить

аятомат

Dmitry
0

не дума, а театр прям, во всех смыслах

Ответить

Sergey Fedotov

Твоего
2

/12 месяцев = 344р за штуку. 
На самом деле не так уж и дорого, если это кейтеринг какой-нибудь (включая расходы на персонал+маржа). 

Ответить

Твоего деда дед

Sergey
1

Только что приготовил себе бутер из нарезного батона и копчёной грудинки. Его себестоимость — рублей 50.

Я понимаю, что точно такой же, в каком-нибудь коммерческом ресторане, могут продавать за 500. Но Дума это не ресторан, и такие цены ни что иное как нецелевое расходование бюджета.

Ответить

Фирменный Абдужаббор

Твоего
1

50 рублей за бутер с грудинкой?

Ответить

аятомат

Твоего
1

себестоимость бутера - это ты батон поперек что ли разрезал?

Ответить

Alexandr Korzhenko

Твоего
0

Почом там у вас щас в макдональдсе бутеры?

Ответить

Dmitry Yashin

Sergey
0

Всё равно это очень и очень дорого.

Ответить

Natalia Al

Sergey
0

Што? В Ашане бутер с красной рыбой стоит рублей 80, что ли

Ответить

Alexandr Korzhenko

Sergey
0

Да. Твои расчёты вроде верней. Вопрос то в том что нифига они не получали. И как бы норм. Нихто не возмущён.

Ответить

Максим Мекеня

Твоего
0

А никто не говорил, что тендер на месяц рассчитан.

Ответить

Твоего деда дед

Максим
0

Тоже об этом подумал. Откоментил свой коммент.
А ты из мосгордумы, да?

Ответить

Максим Мекеня

Твоего
1

Не, без бутеров я не согласен.

Ответить

Andre Macareno

Твоего
0

В театрах в районе 500 вроде, но это ж не какой-то там театр, а Мосгордума!

Ответить

Глубокий мангал

4

Чайка?

Ответить

FOX

2

Опять навальный виноват

Ответить

Фирменный Абдужаббор

FOX
2

Всё было хорошо, пока не появился Навальный.

Ответить

FOX

Фирменный
0

classic

Ответить

Максим Шпилёв

2

контракт на мониторинг блогосферы за 70 миллионов рублей

...

Ответить

Ударный инструмент

Максим
1

Если москгордума читает этот псот: ВЫ ТАМ ОХУЕЛИ СТОЛЬКО БУТЕРОВ ЖРАТЬ!?

Ответить

Соколов Андрей

Максим
–1

Нас читают! 
Поэтому хотелось бы пожелать депутатам единой России в мосгордуме раковых метастаз.

Ответить

Eugene Panfilov

2

Да уж, сначала Мосгордума должна разобраться сама с собой, а только потом (через лет 10 может) может начнет разбираться с проблемами города

Ответить

ouxen

Eugene
0

Они так и кдлают

Ответить

Фирменный Абдужаббор

1

Какие важные вопросы обкашливают в думе. А можно спросить: кто сожрал бутерброды школьников?

Ответить

Кирилл Вселенский

Фирменный
0

Спросить можно, но готовь квартиру, поспрашивали уже умники одни у уважаемого человека

Ответить

Kubig

0

Подписывал документы с неправильной фамилией помощника и ни кто их потом в аппарате не читал. Деньги помощнику платились автоматически после подписи.

Ответить

Илюхер XXX

0

топ кек

Ответить

Знаменитый клуб

0

а где ссылка на тендер?

Ответить

Shenmue

0

Бедные бедные депутаты, голодные пухнут с голода! У меня один вопрос, что за конский ценник бутер по цене трёшки в Саратовской области?

Ответить

Shenmue

0

Трамп величайший президент всех времён (Чел из зала©)

Ответить

Shenmue

0

Катин папа после такого выступления нажил много врагов, а вчера только расслабленно макал сигару в каньечину и ничего не предвещало

Ответить

Музыкальный рак

0
Ответить

Danil Oputin

0

Я в ахуе, просто не страна, а цирк-шапито.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Где депутаты? Кто сожрал депутатов?

Ответить

Прямой утюг

0
Ответить

Мрачный блик

0

А она милая

Ответить

ouxen

–6

Лол, умное голосование блять 😂😂🤣

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