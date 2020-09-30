«Кто сожрал бутерброды?»: в Мосгордуме на хлебобулочные изделия выделили 2,6 миллиона рублей, но депутаты их не получили Материал редакции
Тендеры думы решили проверить после ареста одного из депутатов, поддержанных «Умным голосованием».
Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева обнаружила, что на несколько тендеров по обеспечению деятельности Мосгордумы потратили миллионы рублей, но никакой работы по ним не проводилось. Об этом она рассказала на заседании думы.
В частности, Енгалычева привела в пример контракт на бутерброды и хлебобулочные изделия. На них потратили 2,6 миллиона рублей, но депутаты их не получали.
По её словам, после запросов и постов «бутерброды появились», когда на «это обратили внимание повыше Мосгордумы». «А до этого куда деньги уходили? Почему следственные органы не предъявляют претензии, ведь сумма ущерба больше, чем инкриминируемая [Олегу] Шереметьеву?» — поинтересовалась депутат.
Также Енгалычева привела в пример тендер на медиатеку думы, где за 30 миллионов рублей опубликовали по десять фотографий депутатов, сделанных штатным фотографом, и контракт на мониторинг блогосферы за 70 миллионов рублей.
Депутат пояснила, что решила проверить тендеры после того, как её коллегу, другого представителя КПРФ в Мосгордуме, заподозрили в мошенничестве на 2 миллиона рублей. По версии следствия, он подписывал документы о премировании своего помощника, однако в них содержалась недостоверная информация. Депутата отправили под домашний арест.
Шереметьева избрали в сентябре 2019 года, он был в числе кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» Алексея Навального.
«Кто сожрал бутерброды?»
Ебало депутата типа его заинтриговало что за бутеры
Неправильный Орзэмэс
Он за час до этого спиздил чей-то бутерброд из общего холодильника и теперь напрягся.
Да и холодильник
Бля, мужчина вроде нормальный, а я тут ерничаю. Извиняюсь, зря быканул
Он пытается осознать, что вообще должны были быть бутерброды, да ещё кто-то их сожрал!
Хули ебало такое скорчил, сказано же бутерброды будут ближе к выходным
в Мосгордуме на хлебобулочные изделия выделили 2,6 миллиона рублей
не менее 14 раз в месяц
В Мосгордуме 45 участников.
2 600 000 / 14 / 45 = 4127 рублей за бутерброд
Они там не сломали зубы о золотые слитки?
UPD справедливости ради.
В статье не указано за какой срок эти 2,6 миллиона. Даже если за год, то это 350р на один бутер.
Скорее всего это французкий багет намазанный вдоль красной икрой.
Не, максимум - масло и красная рыба.
/12 месяцев = 344р за штуку.
На самом деле не так уж и дорого, если это кейтеринг какой-нибудь (включая расходы на персонал+маржа).
Только что приготовил себе бутер из нарезного батона и копчёной грудинки. Его себестоимость — рублей 50.
Я понимаю, что точно такой же, в каком-нибудь коммерческом ресторане, могут продавать за 500. Но Дума это не ресторан, и такие цены ни что иное как нецелевое расходование бюджета.
Да. Твои расчёты вроде верней. Вопрос то в том что нифига они не получали. И как бы норм. Нихто не возмущён.
А никто не говорил, что тендер на месяц рассчитан.
Тоже об этом подумал. Откоментил свой коммент.
А ты из мосгордумы, да?
В театрах в районе 500 вроде, но это ж не какой-то там театр, а Мосгордума!
Опять навальный виноват
контракт на мониторинг блогосферы за 70 миллионов рублей
...
Ударный инструмент
Если москгордума читает этот псот: ВЫ ТАМ ОХУЕЛИ СТОЛЬКО БУТЕРОВ ЖРАТЬ!?
Нас читают!
Поэтому хотелось бы пожелать депутатам единой России в мосгордуме раковых метастаз.
Да уж, сначала Мосгордума должна разобраться сама с собой, а только потом (через лет 10 может) может начнет разбираться с проблемами города
Спросить можно, но готовь квартиру, поспрашивали уже умники одни у уважаемого человека
Подписывал документы с неправильной фамилией помощника и ни кто их потом в аппарате не читал. Деньги помощнику платились автоматически после подписи.
Бедные бедные депутаты, голодные пухнут с голода! У меня один вопрос, что за конский ценник бутер по цене трёшки в Саратовской области?
Катин папа после такого выступления нажил много врагов, а вчера только расслабленно макал сигару в каньечину и ничего не предвещало