Telegram добавил комментарии к отдельным постам в каналах и фильтры для поиска Материал редакции
А также возможность скрывать администратора группы.
В Telegram вышло обновление 7.1. В него добавили фильтры для поиска, возможность анонимно администрировать группы и оставлять комментарии к публикациям в каналах. Об этом говорится в блоге компании.
Фильтры для поиска
Пользователям будет удобнее искать сообщения с нужными типами вложений — можно просмотреть результаты поиска на отдельных вкладках «Медиа», «Ссылки», «Файлы». Строка поиска теперь понимает запросы вроде «14 августа» или «вчера». Похожим образом можно будет искать по сообщениям от определённого пользователя, группы, канала или бота.
При этом фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга. Например, можно будет быстро найти «все аудиофайлы со словом „Календарь“ в подписи, отправленные 3 сентября».
Комментарии в каналах
Если к каналу привязана группа для обсуждений, под каждой его публикацией отобразится новая кнопка для перехода к комментариям. Они показываются отдельно, но их можно увидеть и через группу для обсуждений. В Telegram рассчитывают, что это поможет администраторам следить за порядком, а активным участникам — за всеми обсуждениями сразу.
Если пользователя нет среди участников группы, привязанной к каналу, он будет получать оповещения об ответах на свои комментарии через специальный чат.
«Что мне нравится в нашей реализации комментариев, это то, что они неотличимы от группового чата: все комментарии появляются в группе, прикреплённом к каналу», — объяснил основатель Telegram Дуров. Он отметил, что это даёт множество возможностей как для комментаторов (например, добавление голосовых сообщений, стикеров, GIF к комментариям), так и для администраторов (например, ограничение таких добавлений).
Анонимные администраторы в группах
При включении анонимности в списке прав администратора группы, этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит каналах.
В приложении для Android также появились новые плавные анимации и добавлены новые всплывающие оповещения, например, при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедиа. В групповых чатах можно будет посмотреть увеличенную фотографию участника, зажав пальцем её миниатюру. Для тех, кто пользуется несколькими учётными записями в одном приложении, ввели функцию быстрого просмотра других списков чатов.
В Telegram добавили новые анимированные эмодзи.
Комментарии это уже последний гвоздь в крышку гроба ВК и ФБ. Но тем все равно будет срать :)
какая же все таки ублюлская монобровь у ипхоне. выпадаю в осадок при виде этого убожества, и что за него хомячки переплачивают в 5 дорого
Следующий Женя
Согласен, ну опыта использования не было, возьму 12-ый, тогда расскажу как оно