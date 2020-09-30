Белорусскую баскетболистку арестовали на 15 суток. Из-за этого гандбольный клуб «Витязь-Леон» не вышел на игру Материал редакции
Елену Левченко обвинили в участии в незаконной акции.
Cуд Ленинского района города Минска приговорил белорусскую баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам ареста, сообщает «Наша Нива». Спортсменку судили за участие в несанкционированной акции 27 сентября.
Согласно протоколу, около 16:10 она несла по проспекту Машерова плакат «Народ — чемпион». Левченко вину не признала. По её словам, она целый день гуляла и не помнит, где была конкретно в конкретное время. Обвинение было основано на фото баскетболистки в газете «Прессбол» в Инстаграме. Её задержали утром в аэропорту, откуда спортсменка должна была улететь на плановое лечение.
В знак протеста против ареста Левченко гандбольный клуб «Витязь» отказался проводить матч. «У нас нет морального права сегодня выходить на площадку. [...] Осознавая возможные последствия, мы сознательно идём на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — написали в инстаграме клуба.
Елена Левченко — финалистка женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года. Она была среди 700 спортсменов, которые подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия. Она также принимала участие как минимум в одном шествии.