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Ольга Щербинина
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Белорусскую баскетболистку арестовали на 15 суток. Из-за этого гандбольный клуб «Витязь-Леон» не вышел на игру Материал редакции

Елену Левченко обвинили в участии в незаконной акции.

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Cуд Ленинского района города Минска приговорил белорусскую баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам ареста, сообщает «Наша Нива». Спортсменку судили за участие в несанкционированной акции 27 сентября.

Елена Левченко Tut.by

Согласно протоколу, около 16:10 она несла по проспекту Машерова плакат «Народ — чемпион». Левченко вину не признала. По её словам, она целый день гуляла и не помнит, где была конкретно в конкретное время. Обвинение было основано на фото баскетболистки в газете «Прессбол» в Инстаграме. Её задержали утром в аэропорту, откуда спортсменка должна была улететь на плановое лечение.

В знак протеста против ареста Левченко гандбольный клуб «Витязь» отказался проводить матч. «У нас нет морального права сегодня выходить на площадку. [...] Осознавая возможные последствия, мы сознательно идём на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — написали в инстаграме клуба.

Елена Левченко — финалистка женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года. Она была среди 700 спортсменов, которые подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия. Она также принимала участие как минимум в одном шествии.

#новости #белоруссия

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4 комментария
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norm

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Молодец. И клубу респект.

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AZP

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На первом фото как будто Лена Летучая.

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# realfiddy

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Храбрая. 15 суток пройдут быстро.

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ouxen

0

причем тут гандбол

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