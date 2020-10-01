В Томске задержали 64-летнего учёного Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю Материал редакции
После выхода на пенсию Луканин уехал в Китай — его пригласили в Шэньянский университет.
В Томске задержали 64-летнего учёного Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю, его квартиру обыскали сотрудники ФСБ. Изначально об этом рассказал телеграм-канал Tomskpolit, а после — «МБХ медиа» со ссылкой на бывшую жену учёного и его друга.
Друг учёного Николай Кривопалов не смог назвать статью, по которой задержали Луканина. Tomskpolit заявил, что причина задержания — разглашение гостайны. По словам Кривопалова, в квартире Луканина провели обыск сотрудники московского управления ФСБ.
Как пишет Tomskpolit, недавно Луканин приехал в Россию, но после Нового года из-за пандемии коронавируса не смог вернуться в Китай. Учёный устроился на работу в Томский политехнический университет, где работал и до переезда в Китай.
За последние годы сразу несколько российских учёных стали фигурантами дел о госизмене. Одно из последних громких дел — арест в конце 2018 года Виктора Кудрявцева по обвинению в передаче спецслужбам стран НАТО секретных данных о российских гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард».
Скоро программистов, уехавших работать на западные (или китайские) компании будут сажать за госизмену, когда те будут возвращаться проведать родных.
Сегодня кент, а завтра мент
Чьи?
Наверняка очередной китаедрочер, считающий что Россия предала социализм, а вот Китай по верному пути движется
Хороший Мика
Скорее всего, в китае платили больше, чем в томске
Вдруг он и правда шпион
Да ты чо, разве бывают люди которые секреты на сторону сливают?
disgustingmen.com