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Артём Мазанов
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В Томске задержали 64-летнего учёного Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю Материал редакции

После выхода на пенсию Луканин уехал в Китай — его пригласили в Шэньянский университет.

15 комментариев
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В Томске задержали 64-летнего учёного Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю, его квартиру обыскали сотрудники ФСБ. Изначально об этом рассказал телеграм-канал Tomskpolit, а после — «МБХ медиа» со ссылкой на бывшую жену учёного и его друга.

Друг учёного Николай Кривопалов не смог назвать статью, по которой задержали Луканина. Tomskpolit заявил, что причина задержания — разглашение гостайны. По словам Кривопалова, в квартире Луканина провели обыск сотрудники московского управления ФСБ.

Насколько мы поняли, что это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам. Когда он ушёл на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твёрдых материалов и смежными всякими темами.

Николай Кривопалов
друг Александра Луканина

Как пишет Tomskpolit, недавно Луканин приехал в Россию, но после Нового года из-за пандемии коронавируса не смог вернуться в Китай. Учёный устроился на работу в Томский политехнический университет, где работал и до переезда в Китай.

За последние годы сразу несколько российских учёных стали фигурантами дел о госизмене. Одно из последних громких дел — арест в конце 2018 года Виктора Кудрявцева по обвинению в передаче спецслужбам стран НАТО секретных данных о российских гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард».

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15 комментариев
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Плохой браслет

6

в квартире Луканина провели обыск сотрудники московского управления ФСБ

поехали в Томск на заработки

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Bradstreet Smith

5

Скоро программистов, уехавших работать на западные (или китайские) компании будут сажать за госизмену, когда те будут возвращаться проведать родных.

Ответить

Глобальный ГОСТ

2

Но ведь китайцы наши друзья???

Ответить

DJ Качан

Глобальный
5

Сегодня кент, а завтра мент

Ответить

Атлант поправил плечи

DJ
1

что ты смотрел вчерашним вечером на ютубе? 

Ответить

Никита Жуковский

Глобальный
1

Вдвойне обидно!

Ответить

Атлант поправил плечи

Глобальный
0

Чьи? 

Ответить

Глобальный ГОСТ

Атлант
0

НАШИ

Ответить

Атлант поправил плечи

Глобальный
0
Ответить

alexferman

–1

Наверняка очередной китаедрочер, считающий что Россия предала социализм, а вот Китай по верному пути движется

Ответить

Хороший Мика

alexferman
2

Скорее всего, в китае платили больше, чем в томске

Ответить

alexferman

Хороший
0

Убеждениям следовать особенно приятно, когда за это хорошо платят)

Ответить

Виктор Мерзляков

0

Начинай утро с очередных посадок

Ответить

Низкий блик

0

Вдруг он и правда шпион, что ФСБ не может один раз точно в цель выстрелить?

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alexferman

Низкий
0

Вдруг он и правда шпион

Да ты чо, разве бывают люди которые секреты на сторону сливают?

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Комментарии

alexferman

В Томске задержали 64-летнего…

Bradstreet Smith

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