«У меня нет других версий»: Навальный назвал Путина причастным к его отравлению Материал редакции
Основатель ФБК заявил, что его задача сейчас — «оставаться парнем, который не боится». Поэтому он вернётся в Россию.
Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Об этом основатель ФБК рассказал в интервью Spiegel, полную версию разговора журналисты опубликуют 1 октября.
Навальный уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». Он также рассказал о возвращении в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — заявил основатель ФБК.
Журналисты рассказали, что в беседе с ними Навальный выглядел «раскованным, шутил, и много смеялся». «Когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается только с трудом, так сильно дрожат его руки», — добавил Spiegel.
Зато Краснодар вышел в группу лиге чемпионов! Алексей, мог бы о позитивном рассказать.
Вот и статья
Клевета главы государства
По приезду упакуют 👮Леху
Нахуя это ему надо — непонятно
Он уже с Меркель на короткой ноге. Просто так не упакуешь.
Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин
Ну это уже чистая политика, я бы удивился если бы Лёша сказал что-то иное. История мутная со всех сторон, рано ещё говорить кто и за чем стоит.
З.Ы. Даёшь сто минусов комменту за мнение не по Линии Партии! ;-)
Ответный чувак
Вбросил очевидную хуйню
З.Ы. Даёшь сто минусов комменту за мнение не по Линии Партии! ;-)
Алексей после второго рождения открывает дверь в политику, похоже, что ногой. Так пишется история.
А говорили, что он Путина всегда обходит стороной) Очередной пруф для сомневающихся.
Сперва я ёбну лёху гантелей в ухо, отложив пекарь
Пекарь может будет нужен потом в конце потехи
Чтоб доебурить лёху уже наверняк
Отпустить лёхе все его дешёвые грехи
Додать этой суке на орехи
Ты спросишь: - за что лёху, леха ж свой?
А я тебе отвечу: - какой бля на хуй лёха свой?
Разуй глаза браза лёха нам такой же свой как гной!
Когда он в теле, гной тоже вроде свой, да не совсем
Всекайся в тему
Со второго удара с гантели густо закапает
На люберецкий ковёр
С лёхой закончено
Знаю, что будут минусить, но вам не кажется, что и в версии Навального тоже есть пробелы? Зачем Путину улику отпускать зарубеж? Он мог тут его подержать, пока все выветрится.
Почему никто больше не отравился, хотя это боевое вещество, а вокруг много людей всегда?
Почему боевое вещество никого не убивает (хотя это и к скрепалям вопрос, но они его тёрли, а Навальный выпил)?
Он нам и нахуй не нужон, это критическое мышление ваше
Ты сам себе противоречишь
Почему боевое вещество никого не убивает (хотя это и к скрепалям вопрос, но они его тёрли, а Навальный выпил)?
Почему никто больше не отравился, хотя это боевое вещество, а вокруг много людей всегда
Те кто пишет что не убивает, привели бы статистику со всех попыток, а не с тех, что стали известны
Своеобразный космос
Отравиться можно и рыбой, а умереть - не уверен
Врачи скорой помощи, приехавшие за ним в аэропорт, сразу же увидели симптомы сильного токсического отравления и вкололи ему атропин.
Вопрос - зачем они это делали, если ничего не было или это было отравление рыбой?
Путин был в ярости когда узнал что...
Универсальный месяц
Зашел в Пятёрочку, купил батон с кефиром и сразу у кассы съел.
Хотя какая разница, ему же одежду измазали ядом?
как теперь изменится наша жизнь?
Тем временем Путин:
«Да я правда не знал»
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