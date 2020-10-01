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Артём Мазанов
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«У меня нет других версий»: Навальный назвал Путина причастным к его отравлению Материал редакции

Основатель ФБК заявил, что его задача сейчас — «оставаться парнем, который не боится». Поэтому он вернётся в Россию.

40 комментариев
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Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Об этом основатель ФБК рассказал в интервью Spiegel, полную версию разговора журналисты опубликуют 1 октября.

Навальный уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». Он также рассказал о возвращении в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — заявил основатель ФБК.

Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего.

Алексей Навальный
основатель ФБК

Журналисты рассказали, что в беседе с ними Навальный выглядел «раскованным, шутил, и много смеялся». «Когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается только с трудом, так сильно дрожат его руки», — добавил Spiegel.

#отравлениенавального #новости

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И это не новость ИА «Панорама»
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40 комментариев
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Тихий кавалер

38

Зато у Путина много версий, он поделится

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Тони Хопкинс

Тихий
7

Банкетный, Калмык и тд.

Ответить

Боря Митиоглов

32

Лёха красавчик!

Ответить

Руслан Эксиго

7

Зато Краснодар вышел в группу лиге чемпионов! Алексей, мог бы о позитивном рассказать.

Ответить

DC Maniac

4

Вот и статья
Клевета главы государства

По приезду упакуют 👮Леху
Нахуя это ему надо — непонятно

Ответить

Одиночный Пхукет

DC
5

Он уже с Меркель на короткой ноге. Просто так не упакуешь.

Ответить

DC Maniac

Одиночный
0

Ну дай бог
А то под Питером крепость «Орешек» пустует уже давно🤷🏻‍♂️
Таки мы может и станем свидетелями вновь заполненных камер заключенными 🧐

Ответить

Andrey Mironov

5

Больше бы удивило заявление, что за отравлением не стоит Путин

Ответить

Системный череп

–15

 Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин

Ну это уже чистая политика, я бы удивился если бы Лёша сказал что-то иное. История мутная со всех сторон, рано ещё говорить кто и за чем стоит.

З.Ы. Даёшь сто минусов комменту за мнение не по Линии Партии! ;-)

Ответить

Ответный чувак

Системный
8

Вбросил очевидную хуйню

З.Ы. Даёшь сто минусов комменту за мнение не по Линии Партии! ;-)

Ответить

Слава Инженеров

Системный
0

Конечно политика, не бытовуха же

Ответить

alexferman

Системный
0

История мутная со всех сторон

Фсьо ни так адназначна кудах-тах-тах

Ответить

Сергей Зайкевич

3

Леха который выжил 

Ответить

Глобальный ГОСТ

3

Конечно стоит. Абсолютная власть – абсолютная ответственность за всё...

Ответить

Максим Ковалев

2

Уважение Алексею!

Ответить

Сергей Морозов

0

Алексей после второго рождения открывает дверь в политику, похоже, что ногой. Так пишется история.

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
4

Хорошо что не двумя вперёд

Ответить

Украденная жизнь

1

Ну а кто ещё мог нагнать фсбшников больше чем врачей в омскую БСМП?

Ответить

Valera Ivanov

1

А говорили, что он Путина всегда обходит стороной) Очередной пруф для сомневающихся. 

Ответить

Привычный американец

1

Сперва я ёбну лёху гантелей в ухо, отложив пекарь
Пекарь может будет нужен потом в конце потехи
Чтоб доебурить лёху уже наверняк
Отпустить лёхе все его дешёвые грехи
Додать этой суке на орехи
Ты спросишь: - за что лёху, леха ж свой?
А я тебе отвечу: - какой бля на хуй лёха свой?
Разуй глаза браза лёха нам такой же свой как гной!
Когда он в теле, гной тоже вроде свой, да не совсем
Всекайся в тему
Со второго удара с гантели густо закапает
На люберецкий ковёр
С лёхой закончено

Ответить

Своеобразный космос

–1

Знаю, что будут минусить, но вам не кажется, что и в версии Навального тоже есть пробелы? Зачем Путину улику отпускать зарубеж? Он мог тут его подержать, пока все выветрится.
Почему никто больше не отравился, хотя это боевое вещество, а вокруг много людей всегда?
Почему боевое вещество никого не убивает (хотя это и к скрепалям вопрос, но они его тёрли, а Навальный выпил)? 

Ответить

сироп от щекотки

Своеобразный
1

Он нам и нахуй не нужон, это критическое мышление ваше

Ответить

Константин Чегемов

сироп
0

Так эти вопросы и есть признак критического мышления.

Ответить

Ответный чувак

Своеобразный
0

Ты сам себе противоречишь

Почему боевое вещество никого не убивает (хотя это и к скрепалям вопрос, но они его тёрли, а Навальный выпил)?

Почему никто больше не отравился, хотя это боевое вещество, а вокруг много людей всегда

Ответить

Litnikov Danil

Ответный
1

Те кто пишет что не убивает, привели бы статистику со всех попыток, а не с тех, что стали известны

Ответить

Ответный чувак

Litnikov
0

Ошибка выжившего

Ответить

Своеобразный космос

Ответный
0

Отравиться можно и рыбой, а умереть - не уверен

Ответить

Ответный чувак

Своеобразный
1

Врачи скорой помощи, приехавшие за ним в аэропорт, сразу же увидели симптомы сильного токсического отравления и вкололи ему атропин.
Вопрос - зачем они это делали, если ничего не было или это было отравление рыбой?

Ответить

Имя Фамилия

0

Путин был в ярости когда узнал что...

Ответить

Dmitry Ilyn

Имя
2

Швырнул ручку на стол!

Ответить

Честный ящик

0

Полагаю, что после возвращения в РФ, Лёха будет питаться только силой солнца.

Ответить

Универсальный месяц

Честный
1

Зашел в Пятёрочку, купил батон с кефиром и сразу у кассы съел.
Хотя какая разница, ему же одежду измазали ядом?

Ответить

Плохой браслет

0

оставаться парнем и не отравиться

Ответить

Стас Фарбер

0

здоровья навальному

Ответить

Игорь Царев

0

НАВАЛЬНЫЙ ЖИВИ!

Ответить

Igor Elfimov

0

как теперь изменится наша жизнь?

Ответить

1 2

Igor
–2

Ты передознешься, например

Ответить

Соколов Андрей

0

Лехаа! Выеби этого старика!

Ответить

Anton Antonov

0

Тем временем Путин:
«Да я правда не знал»

Ответить

Litnikov Danil

Anton
0

...Я вообще сказал "покормить", а не "отравить"...

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