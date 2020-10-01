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Ирина Маркина
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ТАСС: СК запланировал новые аресты по делу о торговле младенцами. Задержат отцов гомосексуальной ориентации Материал редакции

Мужчинам хотят предъявить обвинение в покупке детей, так как по закону они не могут быть донорами.

76 комментариев
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В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми Следственный комитет РФ запланировал новые задержания и аресты мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для рождения детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Новыми фигурантами в деле станут одинокие мужчины, которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация»‎, проинформировал источник. Их могут обвинить в покупке детей. Также источник уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.

Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком. Защитник рассказал, что по закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также прописано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не нужно лечить.

По словам Трунова, следствием изъяты все документы с 2014 года, в которых содержится информация о мужчинах, прошедших через фирмы «‎Росюрконсалтинг»‎ и «‎Европейские суррогатные технологии»‎, в том числе медицинский центр суррогатного материнства.

СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договоры, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идёт следствие. В настоящее время известно о десяти одиноких отцах – это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими.

Игорь Трунов
Адвокат

По делу о торговле детьми уже арестованы семь фигурантов, восьмой заключён под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного мальчика.

В июне на Аргуновской улице в Москве нашли пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с которыми находились две женщины. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая была в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

#геи #россия #новости

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76 комментариев
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Спортивный утюг

67
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Плохой браслет

Спортивный
8

Ты еще в 2021 не жил, щенок

Ответить

Умственный Денис

Плохой
1

@кто это

Ответить

Кто это

Умственный
3

Дiня еще известен как: Дыня, Дыня из багажника, Госпожа Дыня, Арнольд Герасимович Дыня, Господин Дыня

Ответить

Плохой браслет

Умственный
0

Привет ты что охуел

Ответить

Mikki Rurk

Плохой
0

А ты уже там побывал, как вижу)

Ответить

Значительный огонь

45

по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация

Новый уровень бреда. 
Ждем исследования о том, что у гомосексуалов сперма радужного цвета.

Ответить

Хороший Мика

Значительный
25

Никак не пойму, как они поняли, что подозреваемые - гомосеки? Сверились с единым государственным реестром гомосеков?

Ответить

Ху Эмай

Хороший
65

У них были аккаунты на ТЖ

Ответить

Первоначальный огонь

Ху
1

WAIT... OH, SHI~

Ответить

# realfiddy

Ху
1
Ответить

Значительный огонь

Хороший
4

Скорее все куда проще - учреждения, оказывающие услуги по ЭКО передают данные в Минздрав, там увидели, что клиенты - пара мужиков вместо мужика и дамы. И понеслось. Уверен, что там при электронном заполнении есть три графы: "Отец", "Мать", "Суррогатная мать" или как-то так. А когда "Мать" - Иван, появляются вопросы

Ответить

Хороший Мика

Значительный
4

Клиентом обязательно должна быть пара что ли? Мне кажется, может и один клиент прийти и заключить договор. Детей же можно усыновлять одиноким людям, не в браке. Главное, чтобы соблюлись условия для ребенка жилищные и прочие

Ответить

Значительный огонь

Хороший
0

Ты знаешь, в чем суть ЭКО?

Ответить

Хороший Мика

Значите…
3

Берут сперму, суют в яйцеклетку, потом суют это всё в бабу левую. Вроде так, не?

Ответить

Значительный

Хороший
3

Да. Теперь вопрос №2 - откуда у двух мужиков яйцеклетка?

Ответить

Хороший Мика

Значите…
2

Да хоть от той же суррогатной матери, хоть от любой бабы которая торгует ими

Ответить

Nick Muravyov

Значите…
0

Ты сам себе противоречишь. Зачем двум мужикам приходить в центр ЭКО? Почему не прийти мужику и той бабе, которую будут оплодотворять? Это не центр покупки детей, алоэ

Ответить

Mikhail

Значите…
2

В их случае суть ЭКО разбивается, как керамическая чашка упавшая на гранитный пол. P.s Но новость конечно пиздецовая, уровень маразма в стране растет. 

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Хороший
4

Да ты погляди на него сам! Энтож пидор! Пидор, тьху, ты, господи мария, Санёк, Санька, ну погляди ж, ну вылитый, уууух где мой 1943!? 

Ответить

Посторонний фитиль

Значительный
4

Попробуй радугу на вкус. 

Ответить

Данила Романов

Значительный
1

В США геи тоже не могут быть донорами спермы.  Отсталые дикари.
The US Food and Drug Administration (FDA) is introducing new rules about who can donate sperm. Men that have had homosexual sex within the five years prior to them wanting to make an anonymous sperm donation will be prevented from doing so, as the FDA says that gay men are collectively more likely to be HIV (human immunodeficiency virus)-positive than other men.

Ответить

Руководящий бокал

Данила
2

В штатах если кандидат в президенты заявит в открытую что он атеист и светский гуманист, он гарантированно закопает свою политическую карьеру. В штатах президентом стал человек, в открытую отрицающий ковид, человеческое влияние на глобальное изменение климата и в принципе являющийся членом христианского культа, в открытую топящего за младоземельный креационизм - да, они те ещё отсталые утырки.

Чёрт, да это единственная развитая страна в мире и одна из вообще трёх стран, которые до сих пор не перешли на метрическую систему и пользуются для измерения ногами, руками, камнями и прочими ослиными пенисами и футбольными полями.

Ответить

Ответный чувак

25

СК за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил

Ответить

Ответный чувак

Ответный
12

Блять, везде нужно притянуть гомосеков, запад и шпионов

Ответить

FOX

Ответный
0

*навального

Ответить

Ответный чувак

FOX
0

Лукашенко тут пока лидирует

Ответить

Данила Романов

Ответный
0

Вообще-то накрыли ферму, это совсем другое.

Ответить

Виктор Ганелес

Данила
1

Ферма это другое, а запрет гомосексуалистам - это оно

Ответить

FOX

19

органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом

новая конституция работает - "дети достояние государства"

Ответить

Nick Muravyov

FOX
3

в принятой версии нет слова «достояние», потому что оно не юридическое и вообще хрень какая-то. там вот так: 
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России

Ответить

Сергей Предэ

19

Продал сперму = продал ребёнка 

Старый анекдот про минет и людоедство набирает силу 

Ответить

Возможный якорь

19

 Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком.

Убийство/нанесение увечий/ограбление гея на почве ненависти - ориентация не является признаком, мы вообще не знаем, что это такое, геи - это не социальная группа, никаких отягчающих нет, вот вам условный срок или освобождение.

Концентрационные лагеря для геев и коррекционные изнасилования лесбиянок - у нас геев и лесбиянок нет, а значит ни того ни другого быть не может. Не видим оснований для расследований.

Гомосексуалы решили завести детей, не калеча жизнь рандомным бабам фейковыми браками - ВАС ПОСЕТИЛА ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛИЦИЯ.

 В настоящее время известно о десяти одиноких отцах – это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими.

Я правильно понял, что они хотят обвинить биологических отцов детей в покупке детей, признав биологических детей, живущих с биологическим родителем, потерпевшими, и забрать их от родных отцов в детские дома?

Со времён последнего вульфенштайна не видал столько фашизма.

Ответить

Хороший Мика

13

Съёбывать надо им. Как можно быстрее

Ответить

Первоначальный огонь

Хороший
18

Съёбывать надо всем. Как можно быстре

Ответить

Хороший Мика

Первоначальный
3

так-то да, но им нужнее именно сейчас. Я бы им место в самолёте уступил

Ответить

Марина Волченкова

13

Боже! Нет слов. Вместо того, чтобы решать миллион проблем медицинского, бытового, этического и нравственного характера, они изобретают новые. Больные люди, честное слово! Заберут у Фили, у Лазарева?

Ответить

Посторонний фитиль

Марина
1

Они и не собираются их решать. В 21 году снова урезают бюджет на медицину. Им похуй на реальные проблемы, они имитируют бурную деятельность и все, закручивая людей в ненависти друг против друга, чтобы те кружились-кружились и не успевали обращать внимание на то, что продукты дорожают и врачей не хватает. 

Ответить

Андрей Лузин

Марина
0

Вот да, что будет с Киркоровым? Есть ли разница, что его дети родились зарубежом, но по российскому закону он не мог прибегать к помощи ЭКО?

Ответить

Эмиль Рубанов

10

которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация»‎, проинформировал источник.

«Так как пидоры не люди ваще)))»‎, – подчеркнул эксперт.

Ответить

Mikhail Boyarskov

Эмиль
7

"Внатуре" - поставил итог СК

Ответить

badResistor

Mikhail
6

"епта" - добавил судья

Ответить

Dra

8

А что там, мамашу, издевающуюся над ребенком на камеру со вчерашней новости, уже посадили? Ах да, это другое...

Ответить

Посторонний фитиль

Dra
7

У нас детей за людей не считают. Они – собственность родителей или государства.
Радует, что в это же время мы находимся в точке, в которой люди начинают понимать, что детей дискриминируют направо и налево и дети потихоньку становятся общественными. 

Ответить

Лиса Музыка

6

Бедные, бедные дети. Не могу даже представить уровень ужаса, когда их заберут из родного дома и от родных людей в детский дом. В которых до сих пор процветает насилие, в том числе сексуальное. Зато да, не с геями будут жить. 

Ответить

Miron Koval

5

СК - суррогатный комитет

Ответить

muunu

5

Валили бы как можно скорее из этой страны и вместе с детьми
Политическое убежище им дадут 100% где-нибудь в Европе

Ответить

Руслан Астратов

5

Рождение ребёнка в России - роскошь и одновременно риск.

Роскошь потому, что нужны колоссальные денежные средства на то, чтобы взрастить человека до его совершеннолетия, минуя школьные поборы на занавески/дни рождения.

Не сдал деньги? Ты изгой и враг системы. Средневековая ментальность делает своё

Риск потому, что государство по-умолчанию положило хер на всех. Так называемый "материнский капитал" - жалкая подачка, которую хватит в лучшем случае на год-полтора при должной экономии 

И даже если ребенку повезло дожить до своих 16-ти, нет никакой гарантии, что он не попадётся на глаза какому-нибудь обиженному жизнью ебантяю, решившему свести счёты с тем, кто заведомо слабее его.

В общем, если вы молоды, у вас есть мозги и деньги, нахуй эту страну. Рожайте за границей 

Ответить

Виктор Ганелес

Руслан
0

Не понял я о чём вы говорите про деньги.
Затраты есть, конечно, но не сказал бы я, что их прям ОЧЕНЬ много.

Огромное количество детских вещей идут в обмен между мамочками в интернете и мы их получаем бесплатно.

Поборы в школе - сейчас сугубо родительские договорённости, отказ не вызывает проблем (разве что внутренне-психологических, типа «другие сдали а я не сдаю»)

Ответить

Руслан Астратов

Виктор
0

Сколько вы тратите в месяц на ребёнка? 

Ответить

пиу-пиу

5

Наконец-то у богатых геев заберут детей, которые страдают от всей роскоши и благополучия жизни, и отдадут в детдом.

Ответить

Andray Swart

4

Ну ок, геям перекроют кислород. Но почему СК не нашел такой очевидный след диверсантов из США и Украины?
Сдают ребята. 

Ответить

Ответный чувак

Andray
0

Все еще впереди

Ответить

andrey adamovich

Andray
0

Так китайский нашли же

Ответить

Дмитрий Коннов

3

Читаю и думаю: "Какая дичь"

Ответить

Посторонний

3

Пиздец. Снова по решению левой пятки погоносных уебанов рисуют преступление. Суррогатное материнство в РФ законно, т.е. можно все сделать по закону, что скорей всего и было, какого хуя законная практика стала незаконной без изменения законодательства? Опять вариация на тему "договора присвоения-растраты леса".

Суррогатное материнство
Суррога́тное матери́нство — вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц…
ru.wikipedia.org
Ответить

Руслан Астратов

2

"СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договоры, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом"

В этой ситуации детей сделали крайними 

Новость нужно было озаглавить как:

"Геи по ориентации против пидоров по жизни".

Ответить

Илюхер XXX

1

Знаете что бы я хотел сделать с мизулиной?

Ответить

Руслан Астратов

Илюхер
1

Сжечь заживо?

Ответить

Стальной Женя

0

А как геи выбирают, чья сперма отправится к яйцеклетке? Или смешивают?)

Ответить

Гениальный Макс

Стальной
3

Дерутся на ринге в масле и купальниках как у Бората

Ответить

1 2

Стальной
3

Проводят всероссийский референдум

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

Я думаю, что те, кто мог, ещё в августе через турцию нашли себе новый дом

Ответить

Обязательный супер_стар

1

Куда орать от происходящего пиздеца? 

Ответить

Ответный чувак

Обязательный
0

У меня есть ведро для ора

Ответить

Roman Buyak

–4

Выполняют обещания перед голосованием по поправкам. Никаких детей у гей-пар. Приятно видеть, когда политики держат свои обещания.

Ответить

Агата Павлова

0

Кажется, местным комментаторам нужно уже определиться: гомосексуализм - это врожденное, т.е. генетическое или все-таки приобретенное в процессе взросления? А то в одной теме топят за одно, в другой - за другое)

Ответить

Alex Nevi

Агата
1

Скорее врождённое, ибо в России вряд ли кто-то воспитывает своего ребёнка так, чтобы он стал геем, ну и в целом гейство не поощеряется так скажем.

Ответить

Посторонний фитиль

Агата
0

Одни и те же люди? Никогда в это не поверю. 

Ответить

Агата Павлова

Посторонний
0

А я не говорила, что это пишут одни и те же люди. Просто в темах про "пропаганду гомо среди несовершенолетних"  самые залайканные комментари: "вот дураки! геями рождаются, и никакое общество ни на что не влияет". В этих комментариях все наоборот. Забавно :) 

Ответить

Виктор Ганелес

Агата
0

Есть врождённое, есть приобретённое.

Главное - понимать, что:
А - это не та проблема, с которой нудно бороться
Б - врождённое есть точно

Ответить

Агата Павлова

Виктор
0

Хмм. Тоесть этим сообщением вы подтверждаете, что государство правильно поступает (для достижения своей цели), выступая по двум фронтам одновременно?

Ответить

Иван Сидоров

0

Но ведь согласно православной повесточке гомосексуализм – это просто приобретенное психологическое нарушение, с чего тогда вдруг такой запрет?

Ответить

Хороший Мика

Иван
–1

Еще их можно отправить в дурку и признать недееспособными, и запретить вообще всё. Отправить тебе на передержку их можно потом

Ответить

Emil

0

А что за закон то такой?

Ответить

Действительный колос

0

Опять рубрика «мы это сша 100 лет назад»

Ответить
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