ТАСС: СК запланировал новые аресты по делу о торговле младенцами. Задержат отцов гомосексуальной ориентации Материал редакции
Мужчинам хотят предъявить обвинение в покупке детей, так как по закону они не могут быть донорами.
В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми Следственный комитет РФ запланировал новые задержания и аресты мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для рождения детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Новыми фигурантами в деле станут одинокие мужчины, которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», проинформировал источник. Их могут обвинить в покупке детей. Также источник уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.
Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком. Защитник рассказал, что по закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также прописано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не нужно лечить.
По словам Трунова, следствием изъяты все документы с 2014 года, в которых содержится информация о мужчинах, прошедших через фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», в том числе медицинский центр суррогатного материнства.
По делу о торговле детьми уже арестованы семь фигурантов, восьмой заключён под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного мальчика.
В июне на Аргуновской улице в Москве нашли пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с которыми находились две женщины. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая была в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.
Плохой браслет
Ты еще в 2021 не жил, щенок
Умственный Денис
@кто это
Дiня еще известен как: Дыня, Дыня из багажника, Госпожа Дыня, Арнольд Герасимович Дыня, Господин Дыня
Никак не пойму, как они поняли, что подозреваемые - гомосеки? Сверились с единым государственным реестром гомосеков?
Скорее все куда проще - учреждения, оказывающие услуги по ЭКО передают данные в Минздрав, там увидели, что клиенты - пара мужиков вместо мужика и дамы. И понеслось. Уверен, что там при электронном заполнении есть три графы: "Отец", "Мать", "Суррогатная мать" или как-то так. А когда "Мать" - Иван, появляются вопросы
Клиентом обязательно должна быть пара что ли? Мне кажется, может и один клиент прийти и заключить договор. Детей же можно усыновлять одиноким людям, не в браке. Главное, чтобы соблюлись условия для ребенка жилищные и прочие
Ты знаешь, в чем суть ЭКО?
Берут сперму, суют в яйцеклетку, потом суют это всё в бабу левую. Вроде так, не?
Значительный
Да. Теперь вопрос №2 - откуда у двух мужиков яйцеклетка?
Да хоть от той же суррогатной матери, хоть от любой бабы которая торгует ими
Ты сам себе противоречишь. Зачем двум мужикам приходить в центр ЭКО? Почему не прийти мужику и той бабе, которую будут оплодотворять? Это не центр покупки детей, алоэ
Да ты погляди на него сам! Энтож пидор! Пидор, тьху, ты, господи мария, Санёк, Санька, ну погляди ж, ну вылитый, уууух где мой 1943!?
В США геи тоже не могут быть донорами спермы. Отсталые дикари.
The US Food and Drug Administration (FDA) is introducing new rules about who can donate sperm. Men that have had homosexual sex within the five years prior to them wanting to make an anonymous sperm donation will be prevented from doing so, as the FDA says that gay men are collectively more likely to be HIV (human immunodeficiency virus)-positive than other men.
Руководящий бокал
В штатах если кандидат в президенты заявит в открытую что он атеист и светский гуманист, он гарантированно закопает свою политическую карьеру. В штатах президентом стал человек, в открытую отрицающий ковид, человеческое влияние на глобальное изменение климата и в принципе являющийся членом христианского культа, в открытую топящего за младоземельный креационизм - да, они те ещё отсталые утырки.
Чёрт, да это единственная развитая страна в мире и одна из вообще трёх стран, которые до сих пор не перешли на метрическую систему и пользуются для измерения ногами, руками, камнями и прочими ослиными пенисами и футбольными полями.
Ответный чувак
Блять, везде нужно притянуть гомосеков, запад и шпионов
Вообще-то накрыли ферму, это совсем другое.
органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом
новая конституция работает - "дети достояние государства"
в принятой версии нет слова «достояние», потому что оно не юридическое и вообще хрень какая-то. там вот так:
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России
Продал сперму = продал ребёнка
Старый анекдот про минет и людоедство набирает силу
Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком.
Убийство/нанесение увечий/ограбление гея на почве ненависти - ориентация не является признаком, мы вообще не знаем, что это такое, геи - это не социальная группа, никаких отягчающих нет, вот вам условный срок или освобождение.
Концентрационные лагеря для геев и коррекционные изнасилования лесбиянок - у нас геев и лесбиянок нет, а значит ни того ни другого быть не может. Не видим оснований для расследований.
Гомосексуалы решили завести детей, не калеча жизнь рандомным бабам фейковыми браками - ВАС ПОСЕТИЛА ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОЛИЦИЯ.
В настоящее время известно о десяти одиноких отцах – это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими.
Я правильно понял, что они хотят обвинить биологических отцов детей в покупке детей, признав биологических детей, живущих с биологическим родителем, потерпевшими, и забрать их от родных отцов в детские дома?
Со времён последнего вульфенштайна не видал столько фашизма.
Первоначальный огонь
Съёбывать надо всем. Как можно быстре
Хороший Мика
так-то да, но им нужнее именно сейчас. Я бы им место в самолёте уступил
Боже! Нет слов. Вместо того, чтобы решать миллион проблем медицинского, бытового, этического и нравственного характера, они изобретают новые. Больные люди, честное слово! Заберут у Фили, у Лазарева?
Посторонний фитиль
Они и не собираются их решать. В 21 году снова урезают бюджет на медицину. Им похуй на реальные проблемы, они имитируют бурную деятельность и все, закручивая людей в ненависти друг против друга, чтобы те кружились-кружились и не успевали обращать внимание на то, что продукты дорожают и врачей не хватает.
Вот да, что будет с Киркоровым? Есть ли разница, что его дети родились зарубежом, но по российскому закону он не мог прибегать к помощи ЭКО?
которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», проинформировал источник.
«Так как пидоры не люди ваще)))», – подчеркнул эксперт.
"Внатуре" - поставил итог СК
А что там, мамашу, издевающуюся над ребенком на камеру со вчерашней новости, уже посадили? Ах да, это другое...
Посторонний фитиль
У нас детей за людей не считают. Они – собственность родителей или государства.
Радует, что в это же время мы находимся в точке, в которой люди начинают понимать, что детей дискриминируют направо и налево и дети потихоньку становятся общественными.
Бедные, бедные дети. Не могу даже представить уровень ужаса, когда их заберут из родного дома и от родных людей в детский дом. В которых до сих пор процветает насилие, в том числе сексуальное. Зато да, не с геями будут жить.
Валили бы как можно скорее из этой страны и вместе с детьми
Политическое убежище им дадут 100% где-нибудь в Европе
Рождение ребёнка в России - роскошь и одновременно риск.
Роскошь потому, что нужны колоссальные денежные средства на то, чтобы взрастить человека до его совершеннолетия, минуя школьные поборы на занавески/дни рождения.
Не сдал деньги? Ты изгой и враг системы. Средневековая ментальность делает своё
Риск потому, что государство по-умолчанию положило хер на всех. Так называемый "материнский капитал" - жалкая подачка, которую хватит в лучшем случае на год-полтора при должной экономии
И даже если ребенку повезло дожить до своих 16-ти, нет никакой гарантии, что он не попадётся на глаза какому-нибудь обиженному жизнью ебантяю, решившему свести счёты с тем, кто заведомо слабее его.
В общем, если вы молоды, у вас есть мозги и деньги, нахуй эту страну. Рожайте за границей
Не понял я о чём вы говорите про деньги.
Затраты есть, конечно, но не сказал бы я, что их прям ОЧЕНЬ много.
Огромное количество детских вещей идут в обмен между мамочками в интернете и мы их получаем бесплатно.
Поборы в школе - сейчас сугубо родительские договорённости, отказ не вызывает проблем (разве что внутренне-психологических, типа «другие сдали а я не сдаю»)
Наконец-то у богатых геев заберут детей, которые страдают от всей роскоши и благополучия жизни, и отдадут в детдом.
Ну ок, геям перекроют кислород. Но почему СК не нашел такой очевидный след диверсантов из США и Украины?
Сдают ребята.
Пиздец. Снова по решению левой пятки погоносных уебанов рисуют преступление. Суррогатное материнство в РФ законно, т.е. можно все сделать по закону, что скорей всего и было, какого хуя законная практика стала незаконной без изменения законодательства? Опять вариация на тему "договора присвоения-растраты леса".
"СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договоры, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом"
В этой ситуации детей сделали крайними
Новость нужно было озаглавить как:
"Геи по ориентации против пидоров по жизни".
Знаете что бы я хотел сделать с мизулиной?
Я думаю, что те, кто мог, ещё в августе через турцию нашли себе новый дом
Выполняют обещания перед голосованием по поправкам. Никаких детей у гей-пар. Приятно видеть, когда политики держат свои обещания.
Кажется, местным комментаторам нужно уже определиться: гомосексуализм - это врожденное, т.е. генетическое или все-таки приобретенное в процессе взросления? А то в одной теме топят за одно, в другой - за другое)
Посторонний фитиль
Одни и те же люди? Никогда в это не поверю.
А я не говорила, что это пишут одни и те же люди. Просто в темах про "пропаганду гомо среди несовершенолетних" самые залайканные комментари: "вот дураки! геями рождаются, и никакое общество ни на что не влияет". В этих комментариях все наоборот. Забавно :)
Есть врождённое, есть приобретённое.
Главное - понимать, что:
А - это не та проблема, с которой нудно бороться
Б - врождённое есть точно
Хмм. Тоесть этим сообщением вы подтверждаете, что государство правильно поступает (для достижения своей цели), выступая по двум фронтам одновременно?
Но ведь согласно православной повесточке гомосексуализм – это просто приобретенное психологическое нарушение, с чего тогда вдруг такой запрет?
Хороший Мика
Еще их можно отправить в дурку и признать недееспособными, и запретить вообще всё. Отправить тебе на передержку их можно потом