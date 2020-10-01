ТАСС: СК запланировал новые аресты по делу о торговле младенцами. Задержат суррогатных отцов гомосексуальной ориентации Материал редакции
Мужчинам хотят предъявить обвинение в покупке детей, так как по закону они не могут быть донорами.
В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми Следственный комитет РФ запланировал новые задержания и аресты мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для рождения детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Новыми фигурантами в деле станут одинокие мужчины, которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», проинформировал источник. Их могут обвинить в покупке детей. Также источник уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.
Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком. Защитник рассказал, что по закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также прописано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не нужно лечить.
По словам Трунова, следствием изъяты все документы с 2014 года, в которых содержится информация о мужчинах, прошедших через фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», в том числе медицинский центр суррогатного материнства.
По делу о торговле детьми уже арестованы семь фигурантов, восьмой заключён под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного мальчика.
В июне на Аргуновской улице в Москве нашли пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с которыми находились две женщины. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая была в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.
Никак не пойму, как они поняли, что подозреваемые - гомосеки? Сверились с единым государственным реестром гомосеков?
Скорее все куда проще - учреждения, оказывающие услуги по ЭКО передают данные в Минздрав, там увидели, что клиенты - пара мужиков вместо мужика и дамы. И понеслось. Уверен, что там при электронном заполнении есть три графы: "Отец", "Мать", "Суррогатная мать" или как-то так. А когда "Мать" - Иван, появляются вопросы
Клиентом обязательно должна быть пара что ли? Мне кажется, может и один клиент прийти и заключить договор. Детей же можно усыновлять одиноким людям, не в браке. Главное, чтобы соблюлись условия для ребенка жилищные и прочие
Я думаю, что те, кто мог, ещё в августе через турцию нашли себе новый дом
Но ведь согласно православной повесточке гомосексуализм – это просто приобретенное психологическое нарушение, с чего тогда вдруг такой запрет?
Хороший Мика
Еще их можно отправить в дурку и признать недееспособными, и запретить вообще всё. Отправить тебе на передержку их можно потом
которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», проинформировал источник.
«Так как пидоры не люди ваще)))», – подчеркнул эксперт.