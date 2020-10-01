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Ирина Маркина
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ТАСС: СК запланировал новые аресты по делу о торговле младенцами. Задержат суррогатных отцов гомосексуальной ориентации Материал редакции

Мужчинам хотят предъявить обвинение в покупке детей, так как по закону они не могут быть донорами.

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В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми Следственный комитет РФ запланировал новые задержания и аресты мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для рождения детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Новыми фигурантами в деле станут одинокие мужчины, которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация»‎, проинформировал источник. Их могут обвинить в покупке детей. Также источник уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.

Адвокат обвиняемых Игорь Трунов подтвердил эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными. Он объяснил, что следствие считает нетрадиционную ориентацию решающим признаком. Защитник рассказал, что по закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также прописано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не нужно лечить.

По словам Трунова, следствием изъяты все документы с 2014 года, в которых содержится информация о мужчинах, прошедших через фирмы «‎Росюрконсалтинг»‎ и «‎Европейские суррогатные технологии»‎, в том числе медицинский центр суррогатного материнства.

СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие. В настоящее время известно о десяти одиноких отцах – это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими.

Игорь Трунов
Адвокат

По делу о торговле детьми уже арестованы семь фигурантов, восьмой заключён под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного мальчика.

В июне на Аргуновской улице в Москве нашли пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с которыми находились две женщины. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая была в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

#геи #россия #новости

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Спортивный утюг

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Значительный огонь

2

по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация

Новый уровень бреда. 
Ждем исследования о том, что у гомосексуалов сперма радужного цвета.

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Хороший Мика

Значительный
2

Никак не пойму, как они поняли, что подозреваемые - гомосеки? Сверились с единым государственным реестром гомосеков?

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Ху Эмай

Хороший
2

У них были аккаунты на ТЖ

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Значительный огонь

Хороший
0

Скорее все куда проще - учреждения, оказывающие услуги по ЭКО передают данные в Минздрав, там увидели, что клиенты - пара мужиков вместо мужика и дамы. И понеслось. Уверен, что там при электронном заполнении есть три графы: "Отец", "Мать", "Суррогатная мать" или как-то так. А когда "Мать" - Иван, появляются вопросы

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Хороший Мика

Значительный
0

Клиентом обязательно должна быть пара что ли? Мне кажется, может и один клиент прийти и заключить договор. Детей же можно усыновлять одиноким людям, не в браке. Главное, чтобы соблюлись условия для ребенка жилищные и прочие

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Значительный огонь

Хороший
0

Ты знаешь, в чем суть ЭКО?

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Посторонний фитиль

Значительный
0

Попробуй радугу на вкус. 

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Хороший Мика

1

Съёбывать надо им. Как можно быстрее

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Ответный чувак

0

СК за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил

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Ответный чувак

Ответный
2

Блять, везде нужно притянуть гомосеков, запад и шпионов

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Я думаю, что те, кто мог, ещё в августе через турцию нашли себе новый дом

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Иван Сидоров

0

Но ведь согласно православной повесточке гомосексуализм – это просто приобретенное психологическое нарушение, с чего тогда вдруг такой запрет?

Ответить

Хороший Мика

Иван
0

Еще их можно отправить в дурку и признать недееспособными, и запретить вообще всё. Отправить тебе на передержку их можно потом

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Эмиль Рубанов

0

которые по закону не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация»‎, проинформировал источник.

«Так как пидоры не люди ваще)))»‎, – подчеркнул эксперт.

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