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Артём Мазанов
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Верховный суд Ирландии назвал сабы Subway слишком сладкими, чтобы называть их хлебом — продукцию не освободят от налогов Материал редакции

Франчайзи Subway 14 лет добивалась разрешения не платить налоги, но суды трёх инстанций с её доводами не согласились.

8 комментариев
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Верховный суд Ирландии заявил, что сабы Subway содержат слишком много сахара, поэтому они не соответствуют определению «хлеба» и не могут быть освобождены от уплаты НДС. Об этом пишет Irish Independent.

Суд сообщил, что при высоком содержании сахара продукция не может считаться основным продуктом питания, который облагается нулевой ставкой НДС. Судьи уточнили, что содержание сахара в сабах Subway составляет 10% от веса муки, включенной в тесто. Закон о НДС от 1972 года содержит положение, что сахар и другие добавки не должны превышать 2% от веса муки в тесте.

Судья Донал О'Доннелл уточнил, что определение «хлеб» было установлено для того, чтобы отличать эту продукцию от других хлебобулочных изделий, таких как печенье или пирожные, которые недостаточно полезны для здоровья, чтобы считаться основным продуктом питания.

Верховный суд это уже третья судебная инстанция, куда обратилась франчайзи Bookfinders Ltd. Компания оспаривала решение комиссии по доходам, которая в 2006 году отказала ей в возмещении НДС, уплаченного за блюда навынос в период с начала 2004 года по конец 2005 года. Судья назвал доводы компании «гениальными», но от уплаты налогов не освободил.

#новости #ирландия

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8 комментариев
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alexferman

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"Парижане обосрались от пролетевшего истребителя", "суд в Ирландии что-то там решил про какую-то сдобу", какие животрепещущие для жителей exUSSR новости будут дальше? "Канадская семья потеряла коробку с настольным хоккеем"?

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Kostya Proshchalykin

alexferman
1

Ебать...а где потеряла? Нашли?

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alexferman

Kostya
4

Информация обновляется, оставайтесь в треде!

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YeezySpace

alexferman
0

живут же люди

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Низкий блик

3

захотелось покушать

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Bitchcraft

2

Ржу с того, насколько тру ирландское имя у судьи

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Женя Шепелявый

0
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Олег Мельник

0

слишком сладкими, чтобы называть их хлебом

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